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Народный контроль
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12.03.18 18:05
Lamka
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12.03.18 18:05
шанхай уральская
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может с туалетов начать? Это отличная идея начать с туалетов.Таможенный пост Каерак на улице туалет там чёрт ногу сломит,кто ответственнен за туалет? Прямо при вьезде в независимый Казахстан стоит...
12.03.18 18:03
пэтриот
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Давно пора понять - живите где комфортно и где ,,правила игры,, вам по душе. Не понравилось мне в России - поменял гражданство и уехал . Брату нравится - он остался (мясом торговал в Магнитке ,...
12.03.18 18:02
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В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

12 марта 2018, 11:41 |  Происшествия

Квартира в доме № 12 по ул. Гагарина в Рудном загорелась вечером 7 марта. Сообщение о пожаре поступило в 22.44. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава специализированного отряда № 1 Рудного.

Иллюстративное фото

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, горела квартира на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе двух детей.

В квартире на 5 этаже были обнаружены двое жильцов без сознания. Их увезли на скорой помощи. 55-летняя женщина скончалась по дороге, 70-летний мужчина госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых электрических приборов.

 
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Комментарии к новости

§ 112
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
112


(Пользователи)
Сообщений: 10061
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я розетку двойную как то по запарке соединил один раз, что то в трансформаторе на улицее вырубило аж..
Сперва не знал, снимал счетчик со стены, проверял в надрезах ток, не было электричества..
Думаю что за фигня, а у меня автоматики на 32 стоят..
Да уш..
Нужно хотя бы на 25ки поменять..
Профайл

///
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 16:38
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маке это тебе приснилось наверное про транс на улице. Помнишь в конце 90-х рекламу чувак тоже соединил дома проводки и во всем мкр свет погас.

ХХХ
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я у вас у девок в общаге швеёной фабрики в 92 году тоже хотел поменять вечером розетку. так так обнуло что как на железорудной оказался не помню как. ;-) :lol: Щас мимо за пивасом проезжаю на пивзавод смотрю с улыбкой. до сих пор прежде чем лампочку меняю то автоматы выключаю коврик диэлектрический под ноги каску очки перчатки на руки и соседа зову чтоб веревку за ногу дергнул если энергия ударит. забыл еще 101 102 103 104 эти службы возле подьезда стоят.

§ 112
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
112


(Пользователи)
Сообщений: 10061
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:
наверное про транс на улице

Электрики там что то чинили, в подъезде свет погас даже..
Через полчаса свет дали.
Просто у меня ничего не было, не поплавилось и не загорелось..
И автоматики не выбило, хотя должно было бы, вроде так..
Профайл

Аноним
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я розетку двойную как то по запарке соединил один раз

Цитата:
112:
а у меня автоматики на 32 стоят..
Да уш..
Нужно хотя бы на 25ки поменять..

Т.е. досих пор не поменял. Да уш... Ещё и учит кого-то чему-то.

§ 112
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
112


(Пользователи)
Сообщений: 10061
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Ещё и учит кого-то чему-то.

Учу таких как ты, чтобы не повторяли чужих ошибок..
Кстати ты можешь с закрытыми глазами подсоединить розетку включатель?
Профайл

пэтриот
Re: В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина




Отправлено: 12.03.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ
прежде чем лампочку меняю то автоматы выключаю коврик диэлектрический под ноги каску очки перчатки на руки и соседа зову чтоб веревку за ногу дергнул если энергия ударит.

Вообще не меняю , хотя и был когда-то электриком (2 месяца, пока моих наставников ( их двое было,на пенсию собирались) скорая не увезла. На след.день написал заявление об увольнении и больше не работал .
Наставники выжили , у одного кожа на руке только обгорела

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