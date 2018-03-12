В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина

Квартира в доме № 12 по ул. Гагарина в Рудном загорелась вечером 7 марта. Сообщение о пожаре поступило в 22.44. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава специализированного отряда № 1 Рудного.

Иллюстративное фото

По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, горела квартира на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе двух детей.

В квартире на 5 этаже были обнаружены двое жильцов без сознания. Их увезли на скорой помощи. 55-летняя женщина скончалась по дороге, 70-летний мужчина госпитализирован с диагнозом отравление угарным газом.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых электрических приборов.