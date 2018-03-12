Быстрее не бывает

Форум
КГСПС
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
пэтриот: живите где комфортно и где ,,правила игры,, вам по душе Согласен на все 100. Плохо только, когда эти правила часто меняют по ходу игры. Наверное, чтобы не расслаблялись.
12.03.18 18:23
Народный контроль
Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа
А бюджет тут причём? Это так же наши с вами деньги. Дотации должны получать инвалиды студенты и льготы пенсионеры. Почему фирмы-перевозчиков должны на Майями пузо греть а бюджет их спонсировать.
12.03.18 18:05
Lamka
В аптеках до сих пор нет детской смеси, гарантированной государством детям до года
Если мать ребенка работает, отчисляет налоги (соц. и прочие). И, сидя в декрете, получает выплаты только до года, ребенка берут с 2х лет в детсад. То есть с года до двух лет ребенок не есть, а мама...
12.03.18 18:05
шанхай уральская
Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области
может с туалетов начать? Это отличная идея начать с туалетов.Таможенный пост Каерак на улице туалет там чёрт ногу сломит,кто ответственнен за туалет? Прямо при вьезде в независимый Казахстан стоит...
12.03.18 18:03
пэтриот
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Давно пора понять - живите где комфортно и где ,,правила игры,, вам по душе. Не понравилось мне в России - поменял гражданство и уехал . Брату нравится - он остался (мясом торговал в Магнитке ,...
12.03.18 18:02
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз

12 марта 2018, 10:26 |  Государство

В этом году на Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней подряд, передает Zakon.kz.

Фото из архива "НГ"

Наурыз в Казахстане отмечают традиционно с 21 по 23 марта. Эти дни выпадают на среду, четверг и пятницу. Поэтому вместе с субботой и воскресеньем (24 и 25 марта) казахстанцы отдохнут пять дней подряд - 21, 22, 23, 24 и 25 марта.

Отметим, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.03.18 17:43 Новый тариф на проезд в автобусах общественный совет Костаная обсуждал больше часа
12.03.18 17:16 Сэкономленные в бюджете Костанайской области средства вложат в дороги и взлетно-посадочную полосу в Костанае и велодорожку в Астане
12.03.18 16:19 Заявку на замену водительских прав казахстанцы могут подать онлайн
12.03.18 14:11 Сборная Костанайской области заняла 3 место на чемпионате РК по плаванию
12.03.18 13:02 Кожамжаров раскритиковал природоохранных прокуроров за пассивность
12.03.18 12:08 Привести в порядок объекты придорожного сервиса поручил аким Костанайской области
12.03.18 11:41 В Рудном в результате пожара погибла 55-летняя женщина
12.03.18 10:49 Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна, который попал в лагерь для военнопленных
11.03.18 18:42 "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу" в новом сезоне КПЛ
11.03.18 18:23 Ученые назвали простой способ замедлить старение

Комментарии к новости

§ drakon
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.03.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это - дааа...
Профайл

начальник
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год на Наурыз пять отдыхаем,
как бы не выпадало.

Все просто
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот это - дааа.

Дракош, это же наследие колониального соседа. Пить, гулять и не работать.

§ drakon
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.03.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Пить, гулять и не работать.

Позвонил утром в Кустанай.Вначале трубку-
не брали.Когда -взяли,я их поздоавил с
Наурызом и сказал,что позвоню
на Новый Год,следующий раз... :lol: :lol: :-o :-o
Профайл

§ 112
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
112


(Пользователи)
Сообщений: 10061
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много что то отдыха через чур..
Опять же отдыхают одни бюджетники, все остальные работают..
В корне неверно, что называется казахстанцы отдыхают..
Третья часть примерно, вместе с правительством..
Остальные пашут на тех кто отдыхает..
Профайл

Все просто
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Позвонил утром в Кустанай.Вначале трубку-
не брали

Уже начали отмечать.

§ drakon
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.03.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Уже начали отмечать.

По всей видимости - ещё не закончили... :-o :lol:
Профайл

Аноним
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Остальные пашут на тех кто отдыхает..

На кого ты там пашешь? На правительство или бюджетников? Или на всех вместе взятых? Никто никого пахать не принуждает. кто на окладе в фирмах сидит - фиг ты их на праздники работать заставишь. А у кого от выработки з/п зависит - так те сами долго отдыхать не захотят.

§ 112
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз
112


(Пользователи)
Сообщений: 10061
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.03.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Никто никого пахать не принуждает. к

Ну ты это армии скажи, комбинатам нашим, полиции, врачам, организаторам праздников и массовкам, владельцам магазинов и их рабочим, рестораторам, прочим развлекателям тех, кто отдыхает..
Профайл

Аноним
Re: Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз




Отправлено: 12.03.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну ты это армии скажи, комбинатам нашим, полиции, врачам,

Ты против того, чтобы они по праздникам работали? Сам хоть понял - кого в пример привёл? Армия, врачи, полиция - не бюджетники? Сам себе противоречишь:
Цитата:
112:
Опять же отдыхают одни бюджетники

Врачи, полиция, военные, а также работники комбинатов ознакомлены со спецификой своей работы при заключении трудового договора и дали своё согласие на такие условия работы.
Цитата:
112:
владельцам магазинов и их рабочим, рестораторам, прочим развлекателям тех, кто отдыхает..

Их кто заставляет работать?
Повторяю:
Цитата:
Аноним:
А у кого от выработки з/п зависит - так те сами долго отдыхать не захотят.
А в праздники у развлекателей и причих самая высокая выручка. Забыл, как сам на Новый Год таксовал по двойному тарифу? Кто тебя пахать заставлял? Только твоя алчность.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 203
Пользователей: 1
Всего: 204

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх