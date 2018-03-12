Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна, который попал в лагерь для военнопленных

Чешский поисковик Томаш Ондерка занимается поисками родственников 143 советских военнопленных, похороненных на лесном кладбище недалеко от деревни Виска у Евичка в Чешской республике.

Мемориал на месте, где находился лагерь Шталаг 318 в Ламсдорфе (Польша) /Фото с сайта znanenieznane.pl



С просьбой помочь поисковику в «НГ» обратился заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШОВ.

- Томашу Ондерке стало известно, что военнопленные содержались в лагере Шталаг 318 в Ламсдорфе, ныне Ламбиновице в Польше, - сообщил Толешов. - С ноября 1941-го до апреля 1942 года эти военнопленные были включены в рабочую группу Дерфлес (Arbeitskommando Dörfles), которая работала на стройке немецкой автострады A88 Вроцлав-Вена. Среди 143 обнаруженных поисковиком военнопленных есть два казахстанца.

По данным поисковика, Иван Васильевич ХМЕЛЕВ родился 14 октября 1919 года в поселке Кушмурун Аулиекольского района. Служил на Украине, в 98-м Любомльском погранотряде. Погиб 23 декабря 1941 года.

Второй военнопленный - Василий Иванович ГУЩИН - родился 27 августа 1919 в поселке Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Служил в 3 стрелковом батальоне 125 стрелкового полка. Этот батальон дислоцировался в месте строительства укрепленного района в районе Бреста. Гущин был пленен в ходе отступления. Погиб 10 марта 1942 года.

Оба солдата похоронены на лесном кладбище Виска у Евичка.

Если вам что-либо известно о родственниках этих солдат, сообщите в «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, по адресу: 110003, Костанай, ул. Майлина, 2/3, ng@ng.kz или на сайте www.ng.kz.