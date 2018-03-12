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12.03.18 18:03
пэтриот
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Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна, который попал в лагерь для военнопленных

Лика НОВИКОВА

12 марта 2018, 10:49 |  Общество

Чешский поисковик Томаш Ондерка занимается поисками родственников 143 советских военнопленных, похороненных на лесном кладбище недалеко от деревни Виска у Евичка в Чешской республике.

 

Мемориал на месте, где находился лагерь Шталаг 318 в Ламсдорфе (Польша) /Фото с сайта znanenieznane.pl

С просьбой помочь поисковику в «НГ» обратился заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШОВ.

- Томашу Ондерке стало известно, что военнопленные содержались в лагере Шталаг 318 в Ламсдорфе, ныне Ламбиновице в Польше, - сообщил Толешов. - С ноября 1941-го до апреля 1942 года эти военнопленные были включены в рабочую группу Дерфлес (Arbeitskommando Dörfles), которая работала на стройке немецкой автострады A88 Вроцлав-Вена. Среди 143 обнаруженных поисковиком военнопленных есть два казахстанца.

По данным поисковика, Иван Васильевич ХМЕЛЕВ родился 14 октября 1919 года в поселке Кушмурун Аулиекольского района. Служил на Украине, в 98-м Любомльском погранотряде. Погиб 23 декабря 1941 года.

Второй военнопленный - Василий Иванович ГУЩИН - родился 27 августа 1919 в поселке Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Служил в 3 стрелковом батальоне 125 стрелкового полка. Этот батальон дислоцировался в месте строительства укрепленного района в районе Бреста. Гущин был пленен в ходе отступления. Погиб 10 марта 1942 года.

Оба солдата похоронены на лесном кладбище Виска у Евичка.

Если вам что-либо известно о родственниках этих солдат, сообщите в «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, по адресу: 110003, Костанай, ул. Майлина, 2/3, ng@ng.kz или на сайте www.ng.kz.
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Комментарии к новости

гость
Re: Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна,...




Отправлено: 12.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В те времена Вроцлав назывался Бреслау . Вечная память павшим !

§ Кушмурунец23
Re: Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна,...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 12.03.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным поисковика, Иван Васильевич ХМЕЛЕВ родился 14 октября 1919 года в поселке Кушмурун Аулиекольского района.
Такая фамилия у нас не упоминается. Просматривая все списки без вести пропавших, погибших и вернувшихся, таковых не обнаружено.
В Кушмуруне он не мог родиться, так как станцию Кушмурун начали строить в мае 1939 года.
Возможно он родился в совхозе Кушмурунский соседнего района.
Возможно путаница с буквами фамилии, так было с моим дядей. Пришла бумала о без вести погибшем и не известно где. Когда появился интернет где только не икал. И вот только под 70 -летие попробовал "перебирать" буквы фамилии и нашел. Несколько месяцев не дожил до Победы, погиб освобождая Братиславу, столицу Югославии. Похоронен там же.
Возможно и с этим бойцом такая же ситуация.
А еще место рождения могло быть не в Кушмуруне, просто много было народа что приехали строить железную дорогу Караганда - Магнитогорск, при этом много было построено новых станций. Узловые Есиль, Кушмурун, Тобол...
Проживая на станции Кушмурун он мог призываться из Семиозерного района. Так обычно написано.
Такой фамилии у нас я не помню, но попробую методом перебора, возможно что то и получиться
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§ Кушмурунец23
Re: Поисковик из Чехии ищет родственников уроженца Кушмуруна,...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 12.03.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя в Мемориале есть:
Информация о военнопленном
Фамилия Хмелев
Имя Иван
Отчество Васильевич
Дата рождения/Возраст 14.10.1919
Место рождения Кустанайская обл., Кушнура
Лагерный номер 2764
Дата пленения 10.07.1941
Место пленения Тарнополь
Лагерь шталаг VIII F (318)
Судьба Погиб в плену
Воинское звание красноармеец|рядовой
Дата смерти 23.12.1941
Место захоронения Ламсдорф
Фамилия на латинице Chmeljow
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 977521
Номер дела источника информации 1973
Возможно это Кушмурун, он указал место с которого он призывался и возможно в Кушмуруне оставались его родные, семья.
И хотя я такой фамилии не помню, но это не говорит что таких не было раньше. Порой в Кушмуруне проживало более 36 000 жителей.
Попытаемся поискать
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