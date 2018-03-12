Быстрее не бывает

Форум
Добринцофф
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
362: элементарно поставь подпись, приди тебя, здесь никто не покусает, просто приди и проголосуй Поподробнее куда придти и проголосовать?Где поставить подпись?О чём ты?Написали же русским...
12.03.18 00:17
1
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Знаю дедушку который до 80 лет на велике ездил, а сейчас ему за 90.
11.03.18 23:57
Елена
Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
Зачем нам "8" с таким маршрутом.Наши улицы вообще остались без автобуса.А как нам с детьми добираться(особенно по морозу) до центра,ЦОНа и других остановок,которые охватывала...
11.03.18 23:52
сергей кореец
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Валентин: теперь назло всем провокаторам выступать буду за переименование.. да да. я за , поддерживаю, Валентин перородился малигнизировался! :-P :-P :-P :-P :-P :-P
11.03.18 23:37
362
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Добринцофф: 362: я тебе гарантирую, 95% из голосовавших будут за переименование, сам не раз участвовал в организации таких акции Вот молодец,сам признался ,что акции организовывал.Опять полицию и...
11.03.18 23:36
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Тобол" стартовал с победы над "Жетысу" в новом сезоне КПЛ

Vesti.kz

11 марта 2018, 18:42 |  Спорт

Футболисты "Жетысу" проиграли "Тоболу" в первом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz


Игра проходила сегодня, 11 марта, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола на 39-й минуте стал Бауыржан Турысбек, который пополнил "Тобол" этой зимой, перейдя из "Кайрата". Форвард не стал праздновать взятие ворот, так как ранее также играл за "Жетысу". 

В других матчах первого тура "Кайрат" победил "Кызыл-Жар СК" (2:1), "Кайсар" проиграл "Актобе" (0:1), "Иртыш" обыграл "Атырау" (2:1), а "Ордабасы" оказался сильнее "Шахтера" (2:1). 

Во втором туре КПЛ "Жетысу" 17 марта примет на своем поле "Астану", а "Тобол" дома встретится с "Шахтером".
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.03.18 18:23 Ученые назвали простой способ замедлить старение
11.03.18 13:53 14 миллиардов лет жизни Вселенной "прокрутили" за 10 минут
11.03.18 12:40 Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы
11.03.18 12:00 Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на сколько высокие технологии повысят удои
11.03.18 10:26 Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену виз
11.03.18 09:40 Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались на грани закрытия
10.03.18 14:15 Илон Маск показал подземный скоростной электробус
10.03.18 10:51 Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
10.03.18 08:53 Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане
09.03.18 13:32 Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы родителей

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу"...




Отправлено: 11.03.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите,ожили! А надолго ли ?

Народный контроль
Re: "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу"...




Отправлено: 11.03.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё,нервной системе капец однозначно!

Хала Мадридистас
Re: "Тобол" стартовал с победы над "Жетысу"...




Отправлено: 11.03.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ураааа! Давай Тобол, остановим эту астану, достала уже, вперед Тобол, в каждом матче выкладываться по полной

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 73
Пользователей: 0
Всего: 73

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх