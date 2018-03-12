"Тобол" стартовал с победы над "Жетысу" в новом сезоне КПЛ

Футболисты "Жетысу" проиграли "Тоболу" в первом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.



Игра проходила сегодня, 11 марта, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола на 39-й минуте стал Бауыржан Турысбек, который пополнил "Тобол" этой зимой, перейдя из "Кайрата". Форвард не стал праздновать взятие ворот, так как ранее также играл за "Жетысу".





В других матчах первого тура "Кайрат" победил "Кызыл-Жар СК" (2:1), "Кайсар" проиграл "Актобе" (0:1), "Иртыш" обыграл "Атырау" (2:1), а "Ордабасы" оказался сильнее "Шахтера" (2:1).



Во втором туре КПЛ "Жетысу" 17 марта примет на своем поле "Астану", а "Тобол" дома встретится с "Шахтером".