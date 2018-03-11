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Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы

Tengrinews.kz

11 марта 2018, 12:40 |  Государство

Представители МИД Казахстана прокомментировали ситуацию с застрявшими в Москве туристами, летевшими в Дубай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"После публикации в СМИ наш генеральный консул связался с руководством авиакомпании Emirates Airlines, которое подтвердило, что в систему внесены данные о безвизовом режиме ОАЭ с Казахстаном. Директор авиакомпании пообещал разобраться в ситуации и заверил, что такое больше не повторится", - рассказал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.

Консул Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков 10 марта встретил в аэропорту Дубая более 200 казахстанцев, прилетевших в страну по безвизовому режиму.

"На фото семья, которая прилетела первой, их торжественно встретили и вручили памятные подарки", - отметил Жайнаков.

По его словам, с авиакомпаниями, летающими в ОАЭ из Казахстана проблем нет, так как все они были заранее уведомлены о скором установлении безвизового режима.

"Похожая ситуация была в Варшаве, когда казахстанец, молодой парень, также столкнулся с вопросами представителей авиакомпании о безвизовом режиме Казахстана и ОАЭ. Но он потребовал перепроверить данные и беспрепятственно прилетел в Дубай. Учитывая, что безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами только вступил в силу, мы советуем гражданам Казахстана, вылетающим из других стран быть настойчивее в отстаивании своих прав и требовать от представителей авиакомпаний перепроверять данные", - порекомендовал представитель МИД.

"При возникновении аналогичных ситуаций казахстанцы также могут посоветовать представителям авиакомпаний связаться с визовым центром Amer Service Center, где можно получить актуальную информацию по визовым и безвизовым режимам между странами", - отметил он.

Напомним, 10 марта двое казахстанцев обратились в редакцию Tengrinews.kz, сообщив о проблемах с вылетом в Дубай из Москвы.

С 10 марта 2018 года граждане Казахстана могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов без визы 30 дней. Въезд в эту страну разрешен всем, кроме лиц, находящихся в международном розыске.

"Каждый гражданин Республики Казахстан должен иметь свой паспорт, в том числе и несовершеннолетние дети, которые не должны быть вписаны в паспорт одного из родителей. Срок действия паспорта должен быть не меньше шести месяцев, а также соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - отмечается в требованиях.
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Комментарии к новости

123
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы




Отправлено: 11.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое позорище... Мы для них третий сорт...

Народный контроль
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы




Отправлено: 11.03.18 - 15:23
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы
112


(Пользователи)
Сообщений: 10024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы поехать туда, больно мне тот отелишко, похожий на парус нравится..
Профайл

Хала Мадридистас Вамос
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы




Отправлено: 11.03.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да зачем нам эти емиратэс, когда у нас в городе эМСи Дональдс есь же

§ 112
Re: Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы
112


(Пользователи)
Сообщений: 10024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Мы для них третий сорт...

А для них только свои первый сорт.
Как и в любой стране мира..
Ну и пока что американцы..
Все таки нужно отдать должное США, они подняли с колен эту страну..
Профайл

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