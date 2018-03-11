Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы

Представители МИД Казахстана прокомментировали ситуацию с застрявшими в Москве туристами, летевшими в Дубай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"После публикации в СМИ наш генеральный консул связался с руководством авиакомпании Emirates Airlines, которое подтвердило, что в систему внесены данные о безвизовом режиме ОАЭ с Казахстаном. Директор авиакомпании пообещал разобраться в ситуации и заверил, что такое больше не повторится", - рассказал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.

Консул Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков 10 марта встретил в аэропорту Дубая более 200 казахстанцев, прилетевших в страну по безвизовому режиму.

"На фото семья, которая прилетела первой, их торжественно встретили и вручили памятные подарки", - отметил Жайнаков.

По его словам, с авиакомпаниями, летающими в ОАЭ из Казахстана проблем нет, так как все они были заранее уведомлены о скором установлении безвизового режима.

"Похожая ситуация была в Варшаве, когда казахстанец, молодой парень, также столкнулся с вопросами представителей авиакомпании о безвизовом режиме Казахстана и ОАЭ. Но он потребовал перепроверить данные и беспрепятственно прилетел в Дубай. Учитывая, что безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами только вступил в силу, мы советуем гражданам Казахстана, вылетающим из других стран быть настойчивее в отстаивании своих прав и требовать от представителей авиакомпаний перепроверять данные", - порекомендовал представитель МИД.

"При возникновении аналогичных ситуаций казахстанцы также могут посоветовать представителям авиакомпаний связаться с визовым центром Amer Service Center, где можно получить актуальную информацию по визовым и безвизовым режимам между странами", - отметил он.

Напомним, 10 марта двое казахстанцев обратились в редакцию Tengrinews.kz, сообщив о проблемах с вылетом в Дубай из Москвы.

С 10 марта 2018 года граждане Казахстана могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов без визы 30 дней. Въезд в эту страну разрешен всем, кроме лиц, находящихся в международном розыске.

"Каждый гражданин Республики Казахстан должен иметь свой паспорт, в том числе и несовершеннолетние дети, которые не должны быть вписаны в паспорт одного из родителей. Срок действия паспорта должен быть не меньше шести месяцев, а также соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - отмечается в требованиях.