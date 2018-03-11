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Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на сколько высокие технологии повысят удои

Галина ПЕТРЕНКО

11 марта 2018, 12:00 |  Государство

В регионе, выбранном в Казахстане пилотным по цифровизации агропромышленного комплекса, определены предприятия, которые будут продвигать новые технологии в АПК. Их 8, они действуют не только в сфере производства сельхозпродукции, но и в перерабатывающем секторе.

Как следовало из доклада руководителя управления сельского хозяйства Дархана АБДИКАРИМОВА на недавнем совещании в облакимате, итогом цифровизации будет не только рост производительности труда работников, но также повышение удойности коров и яйценоскости птицы.

Например, на базе ТОО «Садчиковское» в Костанайском районе планируют устроить «умную» ферму, используя систему «Смакстек».

- Система «Смакстек» предоставляет животноводу данные о состоянии скота в режиме реального времени. Благодаря введенным в рубец коровы датчикам автоматически поступает информация о двигательной активности, температуре животного, другие данные, - пояснял руководитель управления. - Данная система будет апробироваться на отобранных 30-40 животных из маточного поголовья в течение 3 месяцев поставщиком ТОО «КАС Консалтинг». При положительном результате с поставщиком достигнута договоренность о пилотном внедрении системы на 1 000 животных. Стоимость внедрения составит 132 000 евро. Внедрение системы будет способствовать увеличению объемов производства на 15%, повышению качества молочной продукции, сокращению затрат на кормовую базу и ветеринарные мероприятия.

По данным сельхозуправления, дальнейшая модернизация на рудненской птицефабрике ТОО «Жас канат 2006» позволит увеличить производство яиц с сегодняшних 223 млн штук в год до 300 млн штук в 2019 году. Внедрение ТОО «Промбаза 7» цифровых технологий в производство растительного масла в Федоровском районе позволит повысить производительность труда на 25%.

Кроме названных, пилотными в деле продвижения цифровизации в АПК являются также овощеводческое КХ «Тэрра», ТОО «Терра», занятое производством мясного скота, АО «Баян Сулу», выпускающее кондитерские изделия, опытное хозяйство «Заречное» и ТОО «Агрофирма Каркын» - производители зерновых.

Как сообщил Дархан Абдикаримов, для стимулировая аграриев к внедрению инноваций управление направило в минсельхоз предложение – субсидировать 50% стоимости приобретаемого хозяйствами «умного» оборудования.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10024
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.03.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легче наверно буренок на мясо сдать, чем платить по 132 тысячи евро какой то кампании за смартфон камеру..
Профайл

Кустанаец 2
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу вспоминаю фанфары, звучавшие когда израильские умники ставили нам "ну очень умные"фермы! Через очень небольшое время эти "умнофермы" были выставлены на торги и дооолго там продавались! Но все были довольны! Деньги то "освоили"! Затем были бурение, самолетами доставленные из-за морей окиянов! Сколько их тут протянула свои позолоченные копыта уже? Сказать сложно,так как статистика засекречена. Но писать о надежен среди сих "туристок" запрещено! Теперь очередное вливание бабла! Чипы увеличатся надои. ..... Там хоть спецы есть? Надои и тем более яйценосеость не чипы обеспечивают ! А вот себестоимость вырастет! Ну и цена! Сделав нашу продукцию еще более неконкурентной
И открыв за наши же деньги двери для забугорного товара!. Я не знаю, куда возят наших "агроспецов" за рубежом....но при самостоятельном посещении ферм в Германии и Англии обратил внимание на обилие очень старой техники . Тракторам лет по 30! Даже без кабин есть! Спрашиваю -в где новье! Смеются, говорят тогда себестоимость в разы вырастет! ..... у нас странная экономика.....

* drakon
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13520
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.03.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

сокращению затрат на кормовую базу и ветеринарные мероприятия.

Вот,что - значит "Цифра". Скоро коров ваще не
надо будет кормить,лечить. Молоко - польётся Рекой... :lol: :oops: :-o
Профайл

Житель
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы сразу этих коров разведите а то уничтожили весь скот а теперь цифровизируете воздух.

Читатель 1
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме огорчения за бездарно "убитые" (50% государственные) деньги никаких эмоций. (Им "хоть в лоб, хоть по лбу")

декаданс
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует цифровизация агропромышленного комплекса!!!
Даешь каждой корове по чипу,каждому быку по корове,и каждой курице по два петуха!!!
Наконец то мы догоним и перегоним этих чертовых капиталистов и завалим всю страну яйцами и молоком!!!Мы вам покажем ,,кузькину мать,,!!!!)))))))))))))))

скотник
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цифровизация - это болезнь скота?

§ azlk
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 11.03.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Благодаря введенным в рубец коровы датчикам ....
.... будет способствовать увеличению объемов производства на 15%, повышению качества молочной продукции, сокращению затрат на кормовую базу ...

у меня всего один вопрос "КАК?"
если есть датчик, то данная корова меньше ест и больше даёт молока (улучшенного качества), по отношению к той которая без датчика?
Если данные датчики творят такие чудеса, то может всем жителям вшить по датчику, так они кушать меньше будут и трудиться больше, вот тогда и заживем. можно и з.п. уменьшить на 15 %.
Профайл

ваще
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот,что - значит "Цифра".


срочно иди к соседскому фермеру. иначе он отстанет в надоях.
скажи что в уши,как серьги надо повесить по айфону х,
и подключить по десять датчиков на корову.
и главное симфоническая музыка

пендальф
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая система реально хороша для больших хозяйств, чтобы окупали себя. Она эффективна, но для этого нужна организация работы всего хозяйства.

Читатель 1
Re: Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на...




Отправлено: 11.03.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вот...сначала хозяйство и хозяина в порядок надо привести))) А уж "цифра" это так.... "на десерт".

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