Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на сколько высокие технологии повысят удои

В регионе, выбранном в Казахстане пилотным по цифровизации агропромышленного комплекса, определены предприятия, которые будут продвигать новые технологии в АПК. Их 8, они действуют не только в сфере производства сельхозпродукции, но и в перерабатывающем секторе.

Как следовало из доклада руководителя управления сельского хозяйства Дархана АБДИКАРИМОВА на недавнем совещании в облакимате, итогом цифровизации будет не только рост производительности труда работников, но также повышение удойности коров и яйценоскости птицы.

Например, на базе ТОО «Садчиковское» в Костанайском районе планируют устроить «умную» ферму, используя систему «Смакстек».

- Система «Смакстек» предоставляет животноводу данные о состоянии скота в режиме реального времени. Благодаря введенным в рубец коровы датчикам автоматически поступает информация о двигательной активности, температуре животного, другие данные, - пояснял руководитель управления. - Данная система будет апробироваться на отобранных 30-40 животных из маточного поголовья в течение 3 месяцев поставщиком ТОО «КАС Консалтинг». При положительном результате с поставщиком достигнута договоренность о пилотном внедрении системы на 1 000 животных. Стоимость внедрения составит 132 000 евро. Внедрение системы будет способствовать увеличению объемов производства на 15%, повышению качества молочной продукции, сокращению затрат на кормовую базу и ветеринарные мероприятия.

По данным сельхозуправления, дальнейшая модернизация на рудненской птицефабрике ТОО «Жас канат 2006» позволит увеличить производство яиц с сегодняшних 223 млн штук в год до 300 млн штук в 2019 году. Внедрение ТОО «Промбаза 7» цифровых технологий в производство растительного масла в Федоровском районе позволит повысить производительность труда на 25%.

Кроме названных, пилотными в деле продвижения цифровизации в АПК являются также овощеводческое КХ «Тэрра», ТОО «Терра», занятое производством мясного скота, АО «Баян Сулу», выпускающее кондитерские изделия, опытное хозяйство «Заречное» и ТОО «Агрофирма Каркын» - производители зерновых.

Как сообщил Дархан Абдикаримов, для стимулировая аграриев к внедрению инноваций управление направило в минсельхоз предложение – субсидировать 50% стоимости приобретаемого хозяйствами «умного» оборудования.