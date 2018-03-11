Быстрее не бывает

Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену виз

Tengrinews.kz

11 марта 2018, 10:26 |  Государство

В московском аэропорту Домодедово сняли с рейса в Дубай двух казахстанцев из-за отсутствия виз. Это произошло несмотря на то, что с 10 марта 2018 года вступило в силу соглашение между правительством Казахстана и правительством ОАЭ о взаимных безвизовых поездках граждан. Об инциденте Tengrinews.kz сообщили сами пассажиры, которых не пустили на борт.

"Меня зовут Малик, мою супругу - Индира. Мы летели из Самары в Москву и из Москвы в Дубай. Нас обоих не пустили в самолет. Авиакомпания Emirates Airlines сняла нас с рейса. Вылететь должны были 10 марта в 17.10", - рассказал мужчина.

"Мы позвонили в иммиграционную службу Дубая, у них нет информации об отмене визового режима с Казахстаном. Нам сказали, что для Казахстана до сих пор стоит статус, что нам необходима виза. Последняя страна, с которой сняли ограничение, была Украина в их системе. Все авиакомпании проверяют в своих системах, и у них стоит статус, что казахстанцам нужна виза, и поэтому на рейс без визы не пускают", - объяснил пассажир.

Позже казахстанцы попытались сесть на другой рейс Emirates Airlines, но им также отказали:

"Официально отказали, говорят, Дубай граждан Казахстана не принимает. Идите, делайте визу, говорят".

Фото из Домодедово предоставлены читателем

В свою очередь, ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"По информации миграционной службы Дубая, с сегодняшнего дня все авиакомпании, а также миграционный центр Амер (предоставляет авиакомпаниям информацию о визовом режиме с иностранными государствами) проинформированы о безвизовом режиме для граждан Казахстана", - сообщил представитель министерства.

Как сообщалось ранее, с 10 марта 2018 года граждане Казахстана смогут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов без визы 30 дней. Въезд в эту страну разрешен всем, кроме лиц, находящихся в международном розыске.

"Каждый гражданин Республики Казахстан должен иметь свой паспорт, в том числе и несовершеннолетние дети, которые не должны быть вписаны в паспорт одного из родителей. Срок действия паспорта должен быть не меньше шести месяцев, а также соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - отмечается в требованиях.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.03.18 18:23 Ученые назвали простой способ замедлить старение
11.03.18 13:53 14 миллиардов лет жизни Вселенной "прокрутили" за 10 минут
11.03.18 12:40 Что делать, если вас не пускают в ОАЭ без визы
11.03.18 12:00 Корова с «цифрой» - в Костанайской области посчитали, на сколько высокие технологии повысят удои
11.03.18 09:40 Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались на грани закрытия
10.03.18 14:15 Илон Маск показал подземный скоростной электробус
10.03.18 10:51 Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
10.03.18 08:53 Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане
09.03.18 13:32 Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы родителей
09.03.18 11:08 Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан

Комментарии к новости

Сабыр
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 11.03.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже нас,казахстанцев,начнут уважать?? Что мы делаем нитак??

Читатель 1
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 11.03.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не надо 10-го "ломиться", надо подождать пока информация дойдёт по инстанциям))) Как запрет на границе снять на выезд - так не день и не неделя проходит (а тут день в день и ещё возмущаются)

Гость
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 11.03.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Когда уже нас,казахстанцев,начнут уважать??


А собственно за что?! Уважение заслужить надо еще!

§ юля елиссева
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1056
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.03.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Когда уже нас,казахстанцев,начнут уважать?? Что мы делаем нитак??

Как только все улицы, города и сёла переименуем, так сразу и зауважают!
Профайл

362
Re: Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену...




Отправлено: 11.03.18 - 14:00
Комментарий удален модератором.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 1
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх