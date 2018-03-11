Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену виз
Tengrinews.kz
В московском аэропорту Домодедово сняли с рейса в Дубай двух казахстанцев из-за отсутствия виз. Это произошло несмотря на то, что с 10 марта 2018 года вступило в силу соглашение между правительством Казахстана и правительством ОАЭ о взаимных безвизовых поездках граждан. Об инциденте Tengrinews.kz сообщили сами пассажиры, которых не пустили на борт.
"Меня зовут Малик, мою супругу - Индира. Мы летели из Самары в Москву и из Москвы в Дубай. Нас обоих не пустили в самолет. Авиакомпания Emirates Airlines сняла нас с рейса. Вылететь должны были 10 марта в 17.10", - рассказал мужчина.
"Мы позвонили в иммиграционную службу Дубая, у них нет информации об отмене визового режима с Казахстаном. Нам сказали, что для Казахстана до сих пор стоит статус, что нам необходима виза. Последняя страна, с которой сняли ограничение, была Украина в их системе. Все авиакомпании проверяют в своих системах, и у них стоит статус, что казахстанцам нужна виза, и поэтому на рейс без визы не пускают", - объяснил пассажир.
Позже казахстанцы попытались сесть на другой рейс Emirates Airlines, но им также отказали:
"Официально отказали, говорят, Дубай граждан Казахстана не принимает. Идите, делайте визу, говорят".
Фото из Домодедово предоставлены читателем
В свою очередь, ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
"По информации миграционной службы Дубая, с сегодняшнего дня все авиакомпании, а также миграционный центр Амер (предоставляет авиакомпаниям информацию о визовом режиме с иностранными государствами) проинформированы о безвизовом режиме для граждан Казахстана", - сообщил представитель министерства.
Как сообщалось ранее, с 10 марта 2018 года граждане Казахстана смогут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов без визы 30 дней. Въезд в эту страну разрешен всем, кроме лиц, находящихся в международном розыске.
"Каждый гражданин Республики Казахстан должен иметь свой паспорт, в том числе и несовершеннолетние дети, которые не должны быть вписаны в паспорт одного из родителей. Срок действия паспорта должен быть не меньше шести месяцев, а также соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - отмечается в требованиях.
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