Двух казахстанцев сняли с рейса в Дубай, несмотря на отмену виз

В московском аэропорту Домодедово сняли с рейса в Дубай двух казахстанцев из-за отсутствия виз. Это произошло несмотря на то, что с 10 марта 2018 года вступило в силу соглашение между правительством Казахстана и правительством ОАЭ о взаимных безвизовых поездках граждан. Об инциденте Tengrinews.kz сообщили сами пассажиры, которых не пустили на борт.

"Меня зовут Малик, мою супругу - Индира. Мы летели из Самары в Москву и из Москвы в Дубай. Нас обоих не пустили в самолет. Авиакомпания Emirates Airlines сняла нас с рейса. Вылететь должны были 10 марта в 17.10", - рассказал мужчина.

"Мы позвонили в иммиграционную службу Дубая, у них нет информации об отмене визового режима с Казахстаном. Нам сказали, что для Казахстана до сих пор стоит статус, что нам необходима виза. Последняя страна, с которой сняли ограничение, была Украина в их системе. Все авиакомпании проверяют в своих системах, и у них стоит статус, что казахстанцам нужна виза, и поэтому на рейс без визы не пускают", - объяснил пассажир.

Позже казахстанцы попытались сесть на другой рейс Emirates Airlines, но им также отказали:

"Официально отказали, говорят, Дубай граждан Казахстана не принимает. Идите, делайте визу, говорят".

Фото из Домодедово предоставлены читателем

В свою очередь, ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"По информации миграционной службы Дубая, с сегодняшнего дня все авиакомпании, а также миграционный центр Амер (предоставляет авиакомпаниям информацию о визовом режиме с иностранными государствами) проинформированы о безвизовом режиме для граждан Казахстана", - сообщил представитель министерства.

Как сообщалось ранее, с 10 марта 2018 года граждане Казахстана смогут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов без визы 30 дней. Въезд в эту страну разрешен всем, кроме лиц, находящихся в международном розыске.

"Каждый гражданин Республики Казахстан должен иметь свой паспорт, в том числе и несовершеннолетние дети, которые не должны быть вписаны в паспорт одного из родителей. Срок действия паспорта должен быть не меньше шести месяцев, а также соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - отмечается в требованиях.