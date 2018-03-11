Ученые назвали простой способ замедлить старение
Tengrinews.kz
Исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, что катание на велосипеде способно замедлить старение, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на портал Medical Xpress.
Чтобы сделать такой вывод, был проведен эксперимент. В нем приняли участие 125 велолюбителей в возрасте от 55 до 79 лет. Среди них 84 мужчины и 41 женщина. Причем в исследовании принимали участие только некурящие, редко выпивающие люди с нормальным давлением.
Мужчинам нужно было проехать на велосипеде 100 километров менее чем за 6,5 часов, женщинам - 60 километров за 5,5 часов.
Респонденты прошли серию лабораторных тестов, после чего их результаты сравнили с показателями 75 человек в возрасте 57-80 лет, не занимающихся спортом на регулярной основе, и 55 молодых людей в возрасте 20-36 лет.
Исследование показало, что физически активные участники не потеряли в силе и мышечной массе. У велосипедистов также с возрастом не растет уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.
Также было установлено, что занятия спортом повышают активность тимуса - вилочковой железы. Этот орган, в котором стволовые клетки преобразуются в Т-лимфоциты, с увеличением возраста уменьшается в размерах. Исследование показало, что у велосипедистов тимус производит столько же клеток иммунной системы, сколько и у молодых людей.
"Их тела старели, так сказать, оптимально - без проблем, обычно вызванных отсутствием регулярной физической нагрузки. Если убрать ее, ухудшится и состояние здоровья", - приводит РИА Новости слова профессора Королевского колледжа Лондона Стивена Харриджа.
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