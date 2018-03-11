О своей остановке из-за нехватки сырья на отечественном рынке сообщило костанайское ТОО "ЛисБум.kz". На грани закрытия ещё три завода, сообщает informburo.kz.
Фото с сайта sputniknews.kz
Казахстанские предприятия по переработке вторсырья оказались в критической ситуации. Из-за отсутствия сырья на отечественном рынке заводы вынуждены останавливать производство. Местную макулатуру тоннами вывозят в Россию и Узбекистан. В результате отечественные предприятия вынуждены простаивать либо закупать сырьё у соседей, сообщает "Sputnik-Казахстан" со ссылкой на председателя Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбека Аубакирова.
"Как мы ранее прогнозировали, из-за нехватки сырья предприятия начали останавливаться. О своей остановке сообщило костанайское предприятие ТОО "ЛисБум.kz" – это бывший Лисаковский целлюлозно-бумажный комбинат. Ещё три на грани закрытия и пять в плачевном состоянии. Сырья нет, закончились даже остатки. Приходится закупать у России", – рассказал Батырбек Аубакиров.
По его словам, о критической ситуации уже известили Правительство и ответственные министерства. Отечественные переработчики просят возобновить запрет на вывоз макулатуры за пределы страны.
"Надеемся, что в ближайшее время пройдёт межведомственное заседание комиссии, и на этой комиссии будет принято решение – вводить запрет или нет (на вывоз макулатуры за пределы страны. – Авт.). Мы ожидаем, что будет происходить дальнейшая остановка предприятий. Если Правительство не примет меры, то ситуация будет только ухудшаться", – заключил Батырбек Аубакиров.
В конце прошлого года бумажный комбинат в Караганде остался без сырья из-за бесконтрольного вывоза макулатуры за рубеж. Как отметил директор предприятия Вадим Гороховский, в 2016 году в Казахстане действовало ограничение на вывоз макулатуры из страны. Тогда ситуация на рынке стабилизировалась.
Евразийская экономическая комиссия в мае 2016 года после обращения Кыргызстана обязала Казахстан снять ограничения на поставку макулатуры в рамках договора о Евразийском экономическом союзе, аргументировав решение необходимостью выполнения единых мер нетарифного регулирования.
Моя Деревенька и её окрестности.
гость : а рыба? ловится? Да съел я её уже. В сковородке ещё - осталась... :lol: :-o
Моя Деревенька и её окрестности.
Немношко - пообедал я. Пару глотков пива- a.radikal.ru и теперь пару минут - отдохнуть... :lol: :oops:
а рыба? ловится? он увидел.
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Расплакались тут.. Уже дошло до того, что во главе с автором подымается национальный вопрос.. Раньше без этого могли что то ведь решить? Помню, как журналисты со свечками в вечерний ветерок вышли, в...
Ишь как рынок "клюнул в одно место"..)))), а чего наблюдали, как "мимо плывёт" макулатура??)))