Бизнесмен, владелец Space X и Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса, сообщает Tengrinews.kz. Ролик с пояснениями он опубликовал в своем Twitter.
Разработкой нового городского общественного транспорта занимается еще одна компания Маска The Boring Company.
Как отмечает Lenta.ru, предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час).
В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами. По словам бизнесмена, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место, в то время как прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.
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