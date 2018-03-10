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112: Я вижу то что говорю.. Как всегда всё шиворот на выворот. Не правильнее ли будет говорю то, что вижу.
10.03.18 17:37
Серый волк
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
ыбрай: А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски??? Да они у вас есть, наверное. Ну вот взять Кушмурун! Сидит наверное свой Маск в руинах пятиэтажек, которые как после бомбёжек...
10.03.18 17:24
112
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Чтобы у нас появились свои такие, нужно западное, желательно американское образование и с первых лет жизни, чтобы понимать так же как это делают они.. Просто родить свое второе я, которое будет...
10.03.18 17:05
Директор Пляжа
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
11 бесплатных мест, а столько шуму. Россиянам они выделяют до 1000 в год.
10.03.18 17:05
Директор Пляжа
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
У Путина мультики по бодрее были. И то что он заявил, уже в производстве. У Маска, тоже два беспилотных тягача поехали. Из пункта А, в пункт Б. Фуры были загружены аккумуляторами для легковых машин,...
10.03.18 17:03
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Илон Маск показал подземный скоростной электробус

Tengrinews.kz

10 марта 2018, 14:15 |  Общество

Бизнесмен, владелец Space X и Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса, сообщает Tengrinews.kz. Ролик с пояснениями он опубликовал в своем Twitter.

Разработкой нового городского общественного транспорта занимается еще одна компания Маска The Boring Company.

Как отмечает Lenta.ru, предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час).

В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами. По словам бизнесмена, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место, в то время как прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.
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Комментарии к новости

Серж
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной предмет развода охлов. Что там с производством обычной легковой Тэслы сколько приносит в год млн убытков? Этот грязный коммерс портит и опошляет имя легендарного ученого своими пирамидными махинациями.

362
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Очередной предмет развода охлов. Что там с производством обычной легковой Тэслы сколько приносит в год млн убытков? Этот грязный коммерс портит и опошляет имя легендарного ученого своими пирамидными махинациями.

Это наверное из той серии, что и военные ракеты с атомными двигателями и подводными кораблями без экипажа РФ.

§ 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм.. А нам латвиец с экранов ТВ говорил что амъериканцы тупые..
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§ 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Что там с производством обычной легковой Тэслы сколько приносит в год млн убытков?

Тебе?
Хех..
Сразу видно что деревенское образовпние у тебя..
Знай что начало, любое начало производства никому не известных вещей всегда не приносит в начале никаких денег..
Это примерно как ты только что родился и уже что, должен принести деньги?
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Товарищ Ын
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пилите Шура, пилите!

Надо пригласить Маска к нам. Нам как раз нехватает такого транспорта :lol:

ыбрай
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

пэтриот
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай
￼ ￼А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

Сейчас модно в России учиться. Вот выучат тебя в Сколково на Илона Маска , и поедешь учить нас как твой тезка.
Но скорее всего ты останешься в России , будешь им нести вечное и доброе

§ elektron
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

А зачем? :-x Цитата:
Товарищ Ын:
Пилите Шура, пилите

И так вроде есть кому пока что распиливать! :lol:
Зачем со стороны звать? 8-)

[Исправлено: elektron, 10.03.2018 - 11:51]
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§ 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

С таким народишком как ты, наверно никогда..
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Директор Пляжа
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус




Отправлено: 10.03.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Путина мультики по бодрее были. И то что он заявил, уже в производстве.
У Маска, тоже два беспилотных тягача поехали. Из пункта А, в пункт Б. Фуры были загружены аккумуляторами для легковых машин, но фишка оказалась в том, что именно на этих аккумуляторах тягачи и двигались. :lol:

§ 112
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы у нас появились свои такие, нужно западное, желательно американское образование и с первых лет жизни, чтобы понимать так же как это делают они..
Просто родить свое второе я, которое будет точной копией тебя через 40 лет, даже если оно отучится где то в Университете, этого конечно же недостаточно..
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§ Серый волк
Re: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9471
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.03.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ыбрай:
А когда в Казахстане появятся свои Илоны Маски???

Да они у вас есть, наверное.
Ну вот взять Кушмурун! Сидит наверное свой Маск в руинах пятиэтажек, которые как после бомбёжек Сталинграда, (не я придумал сравнивать, жители Кушмуруна привели сравнение). Сидит в руинах изобретает поезд, который бы мог по ровным как нитка строителя степным магистралям разгоняться до 480 км/ч.
И вместо тяжелых и долгих проходов поездами серпантинов крутого Южного урала, пролетать по ровной степи за два часа с остановками до Актюбинска, за 3 часа до Уральска. А через четыре уже переезжать Волгу под Саратовом и выбирать куда дальше.
В Европу через Москву за ещё несколько часов, или к морю за ещё три часа.

В общем уже летит и поднимает экономику и престиж страны каждым оборотом магнитного поля в инновационных двигателях. :-)

А дальше там хуже :-) в Европейской части, дороги не такие ровные будут как в окрестностях удобного и ровного для космических скоростей ЖД Кушмуруна. :-)

Только вот что-то мешает в Кошмарунах мечтать о космосе, скоростных магистралях, трамваях на магнитной модушке и полёте на Марс.
Господин Назарбаев со своим кабинетом никак понять не может, что же ещё мешает! Вроде всё сделал и всё должно летать! :lol: :lol:

Наверное вот тут в Кошмаруне плюс с минусом попутали

Ну и акима нужно найти, хорошего, который украл у города Научно-техническую библиотеку, и открыл в здании салон дорогих жоповозок, самый близкий к акимату. (но правда и жоповозочный салон прогорел, как любое дело того акима и теперь там сброд вообще непонятно чего). В общем найти его нужно и посадить. В уютном помещении на тренажер с педальным конем, вырабатывающим электроэнергию. Чтоб вырабатывал пока метро в городе с поездами местных Масков местного университета не поедут у которых он украл ближайшую к кампусам универа и единственную Научно-техническую библиотеку!

А иначе ничего не получится.
Плюс с минусом попутаны и энергии нет!
:lol:
Про специалистов пока помолчим, а то в лимит букв не впишусь. Вдруг их бабы ещё нарожают? ;-)

[Исправлено: Серый волк, 10.03.2018 - 14:37]
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