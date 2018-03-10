Илон Маск показал подземный скоростной электробус

Бизнесмен, владелец Space X и Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса, сообщает Tengrinews.kz. Ролик с пояснениями он опубликовал в своем Twitter.

Разработкой нового городского общественного транспорта занимается еще одна компания Маска The Boring Company.

Как отмечает Lenta.ru, предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час).

В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами. По словам бизнесмена, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место, в то время как прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.