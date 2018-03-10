Заявки принимает АО "Центр международных программ" до 13 апреля.
Фото с сайта bolashak.gov.kz
Правительство Польши предлагает гражданам Казахстана гранты на обучение в вузах, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Центр международных программ".
Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования. В этом году гранты выдадут с учетом годичного изучения польского языка по программам:
- бакалавриата (3 места),
- магистратуры (4 места),
- докторантуры (4 места) .
В рамках соглашения польская сторона предоставит:
- бесплатное обучение;
- возможность проживания в общежитии вуза на платной основе (примерно 80–150 евро);
- стипендия для обучающихся по программе докторантуры (около 300 евро).
Расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши студенты будут покрывать самостоятельно. Актуальный список факультетов и учебных заведений можно увидеть здесь.
К анкете необходимо будет приложить:
- копию аттестата о среднем образовании (касается кандидатов на полный цикл обучения);
- копии сертификатов и дипломов с оценками;
- рекомендательные письма от двух профессоров;
- согласие на принятие на обучение, выданное ВУЗ-ом или сотрудником выбранной научной организации, в котором подтверждается, что научный проект кандидата может быть выполнен в принимающем учреждении;
- другие документы (сертификаты, подтверждающие знание иностранного языка, и т. д.)
Дополнительный список документов для представления в АО "Центр международных программ" можно увидеть здесь.
Приём документов будет идти до 13 апреля 2018 года. Как отмечают в АО "Центр международных программ", окончательное решение о выделении гранты будет принимать польская сторона.
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