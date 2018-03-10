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Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112: Я вижу то что говорю.. Как всегда всё шиворот на выворот. Не правильнее ли будет говорю то, что вижу.
10.03.18 17:37
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Чтобы у нас появились свои такие, нужно западное, желательно американское образование и с первых лет жизни, чтобы понимать так же как это делают они.. Просто родить свое второе я, которое будет...
10.03.18 17:05
Директор Пляжа
Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
11 бесплатных мест, а столько шуму. Россиянам они выделяют до 1000 в год.
10.03.18 17:05
Директор Пляжа
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
У Путина мультики по бодрее были. И то что он заявил, уже в производстве. У Маска, тоже два беспилотных тягача поехали. Из пункта А, в пункт Б. Фуры были загружены аккумуляторами для легковых машин,...
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Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах

10 марта 2018, 10:51 |  Государство

Заявки принимает АО "Центр международных программ" до 13 апреля.

Фото с сайта bolashak.gov.kz

Правительство Польши предлагает гражданам Казахстана гранты на обучение в вузах, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Центр международных программ".

Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования. В этом году гранты выдадут с учетом годичного изучения польского языка по программам:

  • бакалавриата (3 места),
  • магистратуры (4 места),
  • докторантуры (4 места) .

В рамках соглашения польская сторона предоставит:

  • бесплатное обучение;
  • возможность проживания в общежитии вуза на платной основе (примерно 80–150 евро);
  • стипендия для обучающихся по программе докторантуры (около 300 евро).

Расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши студенты будут покрывать самостоятельно. Актуальный список факультетов и учебных заведений можно увидеть здесь.

К анкете необходимо будет приложить:

  • копию аттестата о среднем образовании (касается кандидатов на полный цикл обучения);
  • копии сертификатов и дипломов с оценками;
  • рекомендательные письма от двух профессоров;
  • согласие на принятие на обучение, выданное ВУЗ-ом или сотрудником выбранной научной организации, в котором подтверждается, что научный проект кандидата может быть выполнен в принимающем учреждении;
  • другие документы (сертификаты, подтверждающие знание иностранного языка, и т. д.)

Дополнительный список документов для представления в АО "Центр международных программ" можно увидеть здесь.

Приём документов будет идти до 13 апреля 2018 года. Как отмечают в АО "Центр международных программ", окончательное решение о выделении гранты будет принимать польская сторона.
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Комментарии к новости
Страница 1 из 3123»

Народный контроль
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
окончательное решение о выделении гранты будет принимать польская сторона.
При условии знания государственного языка .

Товарищ Ын
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 мест бесплатно. Хе-хе. Остальные - плати.
Лучше в Россию бесплатно тысячи мест.
Молодеж уже голосует ногами

Народный контроль
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Молодеж уже голосует ногами

Потом эти ноги обувают в кирзовые сапоги и отправляют в Сирию!

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Молодеж уже голосует н

А ты где учился, раз с ошибками до сих пор пишешь?
Профайл

Алга
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас еще Монголия даст гранты - и будет счастье!
Что за дикость?! Вы что-нибудь слышали о польском образовании?

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой дед освобождал Польшу, теперь Польша помогает нам..
Так и должно быть..
Профайл

1952/Доктор СИЗО
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 13:39
Комментарий удален модератором.

цыган
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Потом эти ноги обувают в кирзовые сапоги и отправляют в Сирию!

Студентов 2.5 миллиона. В Сирии тысяча человек. Поэтому троллинг не прошёл. Они будут хорошими специалистами. Не все конечно. Но кто будет хорошо учиться. И будут приносить пользу нашей и другой стране. Если там останутся. Так как наши вузы слабоваты.

Узнать
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мой дед освобождал Польшу, теперь Польша помогает нам..
Так и должно быть..

Чем помогает? По статистике 90% всех студентов за рубежом в Казахстан не возвращаются. Если помощь по утечке мозгов, то эта неважная помощь.

Ермек
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<Расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши студенты будут покрывать самостоятельно.>

Ну и зачем это надо? Польское образование не такое и хорошее. Сами поляки миллионами едут в Англию, Францию и Германию работать и учиться.

Гоша
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 14:40
Комментарий удален модератором.

шолом вам
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мой дед освобождал Польшу, теперь Польша помогает нам..
Так и должно быть..

Что то ты,болезный попутал.
В свете последних интерпретаций поляки сами освободились от оккупантов(3 Рейх и СССР)
Определись...

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Узнать:
По статистике 90% всех студентов за рубежом в Казахстан не возвращаются.

Какой статистике?
Которую тебе в голову зашла?
Даже если и остаются где то, тебе то что с этого?
Сам что ли не был никогда студентом и не хотел покорять высоты, пробовать себя?
Профайл

Гоша
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах




Отправлено: 10.03.18 - 14:54
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Что то ты,болезный попутал.
В свете последних интерпретац

Мне не нужна твоя интерпритация или выдумка..
Я вижу то что говорю..
Профайл

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