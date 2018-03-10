Польша предложила казахстанцам гранты на обучение в вузах

Заявки принимает АО "Центр международных программ" до 13 апреля.

Фото с сайта bolashak.gov.kz

Правительство Польши предлагает гражданам Казахстана гранты на обучение в вузах, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Центр международных программ".

Бесплатно получить образовани казахстанцы смогут в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области образования. В этом году гранты выдадут с учетом годичного изучения польского языка по программам:

бакалавриата (3 места),

магистратуры (4 места),

докторантуры (4 места) .

В рамках соглашения польская сторона предоставит:

бесплатное обучение;

возможность проживания в общежитии вуза на платной основе (примерно 80–150 евро);

стипендия для обучающихся по программе докторантуры (около 300 евро).

Расходы граждан РК, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в вузах Польши студенты будут покрывать самостоятельно. Актуальный список факультетов и учебных заведений можно увидеть здесь.

К анкете необходимо будет приложить:

копию аттестата о среднем образовании (касается кандидатов на полный цикл обучения);

копии сертификатов и дипломов с оценками;

рекомендательные письма от двух профессоров;

согласие на принятие на обучение, выданное ВУЗ-ом или сотрудником выбранной научной организации, в котором подтверждается, что научный проект кандидата может быть выполнен в принимающем учреждении;

другие документы (сертификаты, подтверждающие знание иностранного языка, и т. д.)

Дополнительный список документов для представления в АО "Центр международных программ" можно увидеть здесь.

Приём документов будет идти до 13 апреля 2018 года. Как отмечают в АО "Центр международных программ", окончательное решение о выделении гранты будет принимать польская сторона.