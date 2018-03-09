Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы родителей

В столовой школы-лицея № 17 Атырау теперь вместо четвертинки в тесто заворачивают целую сосиску, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД". Хорошей новостью в чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области" поделился отец ученика Раха Алан.

"Спасибо огромное от всех детей и родителей, все исправили и, самое главное, не повысили цену. Все счастливы", - сообщил довольный родитель.

26 февраля отец ученика школы-лицея № 17 вычислил, как экономят на сосисках в столовой этого учебного заведения. Тогда возмущенный родитель выложил фото выпечки в разрезе, где можно было увидеть начинку сосиски в тесте.

Как прокомментировали данный факт в городском отделе образования, тендер по услуге по обеспечению питания учащихся проводился в августе 2017 года. Согласно конкурсу, победителем был признан индивидуальный предприниматель Бекенов М.А.