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Добринцофф
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09.03.18 17:37
Добринцофф
Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
Аноним: В погоне за дешевизной не следует покупать гаджеты с прошивкой дляиспользования внутри Китая. Выбирайте аппараты с глобальной прошивкой и не будет никакого гемора. Согласен,я и не...
09.03.18 17:36
Добринцофф
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Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы родителей

Tengrinews.kz

9 марта 2018, 13:32 |  Общество

В столовой школы-лицея № 17 Атырау теперь вместо четвертинки в тесто заворачивают целую сосиску, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД". Хорошей новостью в чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области" поделился отец ученика Раха Алан.

"Спасибо огромное от всех детей и родителей, все исправили и, самое главное, не повысили цену. Все счастливы", - сообщил довольный родитель.

26 февраля отец ученика школы-лицея № 17 вычислил, как экономят на сосисках в столовой этого учебного заведения. Тогда возмущенный родитель выложил фото выпечки в разрезе, где можно было увидеть начинку сосиски в тесте.

Как прокомментировали данный факт в городском отделе образования, тендер по услуге по обеспечению питания учащихся проводился в августе 2017 года. Согласно конкурсу, победителем был признан индивидуальный предприниматель Бекенов М.А.
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Комментарии к новости

неравнодушная
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...




Отправлено: 09.03.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
докатились позор какой гнилые сосиски показывают

§ 112
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9917
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело не в размере как говорится.
Нужно менять не размер этой отравы под названием сосиска, а мозги родителям, которые вместо маленького куска сосиски отравы, стараются на халяву засунуть теперь большой размер сосиски отравы..
Ну халява жеж..
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* drakon
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13489
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для счастья надо всего-то.
Размер сосиски - увеличить... :lol:
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§ olegggon
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.03.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое главное из чего состоит эта сосиска? Скорее всего из курицы механической обвалки, т. е. жир, хрящи и т. д. перетираются в муку, а потом детям пихают. И так во всех школах.
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Бот
Re: Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы...




Отправлено: 09.03.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
И так во всех школах

Так во всей стране, да что там, во всем СНГ. Мясо в мире закончилось.

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