Размер сосисок поменяли в школьной столовой после жалобы родителей
Tengrinews.kz
В столовой школы-лицея № 17 Атырау теперь вместо четвертинки в тесто заворачивают целую сосиску, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД". Хорошей новостью в чат-канале Telegram "Акимат Атырауской области" поделился отец ученика Раха Алан.
"Спасибо огромное от всех детей и родителей, все исправили и, самое главное, не повысили цену. Все счастливы", - сообщил довольный родитель.
26 февраля отец ученика школы-лицея № 17 вычислил, как экономят на сосисках в столовой этого учебного заведения. Тогда возмущенный родитель выложил фото выпечки в разрезе, где можно было увидеть начинку сосиски в тесте.
Как прокомментировали данный факт в городском отделе образования, тендер по услуге по обеспечению питания учащихся проводился в августе 2017 года. Согласно конкурсу, победителем был признан индивидуальный предприниматель Бекенов М.А.
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