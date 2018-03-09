Жильцов 10-этажного дома эвакуировали из-за пожара в Костанае
Tengrinews.kz
В Костанае жильцов 10-этажного дома эвакуировали из-за пожара на балконе со стройматериалами, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Как рассказали в ведомстве, 8 марта в 23.42 в 10-этажном жилом доме произошел пожар на открытом балконе квартиры пятого этажа. Пожар был локализован в 00.02 и ликвидирован в 00.07. В результате ЧП было эвакуировано 50 человек, из них 10 детей.
Пожар ликвидировали 23 сотрудника службы пожаротушения Костанайской области, было задействовано шесть единиц специализированной пожарной техники.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Кроме того, на балконе наблюдалось скопление строительных материалов.
В Комитете по ЧС напомнили гражданам, что захламленный балкон является источником пожарной опасности.
"Свалка на собственном балконе автоматически делает вас потенциальным погорельцем. Ситуация с захламленным балконом усугубляется еще и тем, что нередко они отделаны деревом и другими горючими материалами. Более того, на них часто хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и масла. Все предметы, хранящиеся на открытых балконах, могут легко воспламениться от любой искры. Самый простой и распространенный вариант - пепел от курения и непотушенные окурки соседей сверху", - рассказали в ведомстве.
"Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет обыкновение очень быстро распространяться вверх, охватывая другие захламленные балконы и лоджии. Также имеется реальная опасность того, что огонь перейдет в квартиру", - добавили в пресс-службе КЧС МВД РК.
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