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Муратхан Токмади сбежал из-под стражи

9 марта 2018, 09:27 |  Криминал

Вечером 8 марта стало известно, что в Таразе сбежал обвиняемый в убийстве банкира Ержана ТАТИШЕВА бизнесмен Муратхан ТОКМАДИ. Информацию об объявлении подозреваемого в розыск распространил Департамент внутренних дел Жамбылской области.

Токмади совершил побег из областной больницы города Тараз, где находился под охраной. Одет он был в черную куртку длиной до колен, в джинсы и кроссовки, или туфли. В городе Таразе объявлен план-перехват.

На поиск брошен весь личный состав ДВД Жамбылской области.

Напомним, в Таразе идет суд над Токмади, его обвиняют в убийстве 14-летней давности. По версии следствия, 19 декабря 2004 года стекольный король, как прозвали бизнесмена, застрелил на охоте своего друга - председателя правления Банка "Туран-Алем" Ержана Татишева по заказу беглого олигарха Мухтара Аблязова. В прошлом году Токмади впервые признался в убийстве, тогда как 14 лет назад утверждал, что это был несчастный случай.

Сегодня, 9 марта, informburo.kz сообщило, что сбежавшего Муратхана Токмади задержали на территории Тараза. Информацию подтвердили в Центре оперативного управления МВД РК.

Как сообщил дежурный ЦОУ, Муратхан Токмади был задержан ночью.

"Да, задержали там же, в Таразе. Подробности мы не знаем", – сообщили в ЦОУ.
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Комментарии к новости

362
Re: Муратхан Токмади сбежал из-под стражи




Отправлено: 09.03.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже задержали.

§ 112
Re: Муратхан Токмади сбежал из-под стражи
112


(Пользователи)
Сообщений: 9917
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.03.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это красавчик..
Профайл

Читатель 1
Re: Муратхан Токмади сбежал из-под стражи




Отправлено: 09.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда....похоже, "закошмарили" человека

пэтриот
Re: Муратхан Токмади сбежал из-под стражи




Отправлено: 09.03.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие-то честные полицейские ! Исходя из конспирологической теории - ему должны были дать убежать и при попытке задержания ликвидировать .
Все -дело закрыто , все довольны . Можно расходится

Жора
Re: Муратхан Токмади сбежал из-под стражи




Отправлено: 09.03.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пообещали прикрыть при сознанке, он повёлся, а тут суд и светит пожизненное, а советчики пропали...

Аноним
Re: Муратхан Токмади сбежал из-под стражи




Отправлено: 09.03.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
похоже, "закошмарили" человека

Прям во время судебного процесса пытали? Если бы из-под следствия сбежал - можно было бы так предположить.
Побежал от суда - "автоматом" расписался в своей виновности.

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