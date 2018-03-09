Муратхан Токмади сбежал из-под стражи

Вечером 8 марта стало известно, что в Таразе сбежал обвиняемый в убийстве банкира Ержана ТАТИШЕВА бизнесмен Муратхан ТОКМАДИ. Информацию об объявлении подозреваемого в розыск распространил Департамент внутренних дел Жамбылской области.

Токмади совершил побег из областной больницы города Тараз, где находился под охраной. Одет он был в черную куртку длиной до колен, в джинсы и кроссовки, или туфли. В городе Таразе объявлен план-перехват.

На поиск брошен весь личный состав ДВД Жамбылской области.

Напомним, в Таразе идет суд над Токмади, его обвиняют в убийстве 14-летней давности. По версии следствия, 19 декабря 2004 года стекольный король, как прозвали бизнесмена, застрелил на охоте своего друга - председателя правления Банка "Туран-Алем" Ержана Татишева по заказу беглого олигарха Мухтара Аблязова. В прошлом году Токмади впервые признался в убийстве, тогда как 14 лет назад утверждал, что это был несчастный случай.

Сегодня, 9 марта, informburo.kz сообщило, что сбежавшего Муратхана Токмади задержали на территории Тараза. Информацию подтвердили в Центре оперативного управления МВД РК.

Как сообщил дежурный ЦОУ, Муратхан Токмади был задержан ночью.

"Да, задержали там же, в Таразе. Подробности мы не знаем", – сообщили в ЦОУ.