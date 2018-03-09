ХК "Горняк" проиграл "Номаду" в двух домашних матчах и завершил выступление в чемпионате РК
Рудненский клуб 7-го и 8 марта сыграл на своем льду в матчах четвертьфинала плей-офф чемпионата РК среди команд высшей лиги с "Номадом" из Астаны.
В третьем матче четвертьфинала «Горняк» уступил астанинским «кочевникам» со счетом 1:5 (1:1, 0:2, 0:2). Единственную шайбу в составе рудничан на свой счет записал Андрей Иванов.
0:1 - Михайлис (Евдокимов, Гренц) - 11:11
1:1 - Иванов (Филонов, Титов) - 14:35
1:2 - Гренц (Михайлис) - 25:06 ГБ
1:3 - Шалапов (Пушкарёв) - 28:34
1:4 - Егоров (Ковзалов, Пелевин) - 49:42 ГБ
1:5 - Михайлис (Евдокимов, Маклюков) - 56:21 ГБ
Вратари: Румянцев (Бруев 56:21-60:00) - Мальгин
Броски: 19-36 (7-11, 7-11, 5-14)
Штраф: 16-8
Счет в серии после этого матча стал 3:0 (2:0, 3:1, 5:1)
В четвертом матче "Горняк" проиграл "Номаду" со счетом 2:5 (0:1, 1:3, 1:1). В составе рудничан забили Иванов и Жаворонков.
0:1 - Петухов (Асетов, Ковзалов) - 16:10
0:2 - Гренц (Михайлис, Евдокимов) - 22:01
0:3 - Никулин (Ибрайбеков) - 22:50
1:3 - Иванов (Филонов, Тихонов) - 35:23
1:4 - Гребенщиков (Сагадеев) - 35:38
1:5 - Маклюков (Асетов, Петухов) - 46:25
2:5 - Жаворонков (Жилин, Герасимов) - 51:11
Вратари: Румянцев - Мальгин
Броски: 24-27 (9-9, 9-14, 6-4)
Штраф: 2-16
Итоговый счет в серии «Номад» – «Горняк» 4:0 (2:0, 3:1, 5:1, 5:2)
Фото Сергея ПЕТРЕНКО ("Хорошее дело")
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