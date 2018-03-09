Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан

Депутат Мажилиса Ахмет Мурадов обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан, применение которого влияет на здоровье человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Имеются многочисленные факты выявления на границе и в торговых сетях Казахстана некачественной пищевой продукции, в том числе способной нанести вред здоровью наших граждан. В это связи обращаем на себя внимание динамика резкого расширения использования в пищевой промышленности республики пальмового масла," - обратился мажилисмен с запросом к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Он отметил, что по данным Комитета госдоходов и Министерства финансов, в период с 2015 по 2017 годы и в этом году в Казахстан ввезли 46 тысяч 600 тонн пальмового масла на сумму около 50 миллионов долларов США. При этом ежегодно наблюдается рост импорта в среднем на 50 процентов по отношению к предыдущему году.

"Особое опасение вызывает то, что пальмовое масло, по мнению многих специалистов, небезопасно. Отчет Европейской организации по безопасности пищевых продуктов говорит о том, что пальмовое масло является самым канцерогенным растительным маслом. Вред пальмового масла определяется содержанием насыщенных растительных жиров, которые оказывают неблагополучное воздействие на пищеварение, поскольку насыщенные растительные жиры не перевариваются и повышают уровень холестерина, из-за чего поражаются сосуды", - сказал депутат.

Мажилисмен сказал, что при содержании пальмового масла в детском молочном питании ребенок начинает испытывать дефицит жиров и дефицит кальция.

"Рост ввоза пальмового масла в нашу страну вызван тем, что оно может делать феноменально дешевым производство плавленых сыров, творога, масла, кондитерских изделий, чипсов и других продуктов питания. Тонна пальмового масла стоит 697 долларов и продлевает срок хранения продуктов, а молочный жир, который всегда применялся в наше стране, стоит 9800 долларов США," - указал Ахмет Мурадов.

Он отметил, что в отдельные молочные продукты производитель умудряется добавлять от 60 до 100 процентов пальмового заменителя.

"Как показывает анализ, наиболее крупными потребителями пальмового масла являются компании, которые производят майонезы, кетчупы, молочные изделия, конфеты, печенья, крекеры, чипсы,"- сказал депутат.

"Министерству национальной экономики - ускорить в рамках Таможенного союза введение изменений в технический регламент по качеству масла, Министерству здравоохранения - обеспечить контроль за качеством пальмового масла, ввозимого из за рубежа, не допускать ввоза фальсифицированного масла, ужесточить требования к маркировке пищевых товаров, включающих в свой состав пальмовое масло. Усилить качество проверок при изготовления детского питания, фастфуда и приготовления пищи в школьных и дошкольных учреждениях", - обратился с запросом депутат.