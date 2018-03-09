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Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан
От суррогата обмен веществ нарушается, ну а "жрать"...да нужно поменьше (всякого г...)
09.03.18 17:37
Добринцофф
Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны
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09.03.18 17:36
Добринцофф
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Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан

Tengrinews.kz

9 марта 2018, 11:08 |  Общество

Депутат Мажилиса Ахмет Мурадов обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в Казахстан, применение которого влияет на здоровье человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Имеются многочисленные факты выявления на границе и в торговых сетях Казахстана некачественной пищевой продукции, в том числе способной нанести вред здоровью наших граждан. В это связи обращаем на себя внимание динамика резкого расширения использования в пищевой промышленности республики пальмового масла," - обратился мажилисмен с запросом к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Он отметил, что по данным Комитета госдоходов и Министерства финансов, в период с 2015 по 2017 годы и в этом году в Казахстан ввезли 46 тысяч 600 тонн пальмового масла на сумму около 50 миллионов долларов США. При этом ежегодно наблюдается рост импорта в среднем на 50 процентов по отношению к предыдущему году.

"Особое опасение вызывает то, что пальмовое масло, по мнению многих специалистов, небезопасно. Отчет Европейской организации по безопасности пищевых продуктов говорит о том, что пальмовое масло является самым канцерогенным растительным маслом. Вред пальмового масла определяется содержанием насыщенных растительных жиров, которые оказывают неблагополучное воздействие на пищеварение, поскольку насыщенные растительные жиры не перевариваются и повышают уровень холестерина, из-за чего поражаются сосуды", - сказал депутат.

Мажилисмен сказал, что при содержании пальмового масла в детском молочном питании ребенок начинает испытывать дефицит жиров и дефицит кальция.

"Рост ввоза пальмового масла в нашу страну вызван тем, что оно может делать феноменально дешевым производство плавленых сыров, творога, масла, кондитерских изделий, чипсов и других продуктов питания. Тонна пальмового масла стоит 697 долларов и продлевает срок хранения продуктов, а молочный жир, который всегда применялся в наше стране, стоит 9800 долларов США," - указал Ахмет Мурадов.

Он отметил, что в отдельные молочные продукты производитель умудряется добавлять от 60 до 100 процентов пальмового заменителя.

"Как показывает анализ, наиболее крупными потребителями пальмового масла являются компании, которые производят майонезы, кетчупы, молочные изделия, конфеты, печенья, крекеры, чипсы,"- сказал депутат.

"Министерству национальной экономики - ускорить в рамках Таможенного союза введение изменений в технический регламент по качеству масла, Министерству здравоохранения - обеспечить контроль за качеством пальмового масла, ввозимого из за рубежа, не допускать ввоза фальсифицированного масла, ужесточить требования к маркировке пищевых товаров, включающих в свой состав пальмовое масло. Усилить качество проверок при изготовления детского питания, фастфуда и приготовления пищи в школьных и дошкольных учреждениях", - обратился с запросом депутат.
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Комментарии к новости

§ yeti91
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 09.03.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В беднейшей стране невозможно прокормить людей дорогими продуктами на них у народа нет денег ,при средней зп у народа 50-70 тыщ тенге
Профайл

Читатель 1
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще неудивлён, вот вам и всплеск заболеваний - рак, сердечно-сосудистые и тд. Плюс куча народа с избыточным весом))). Удивляюсь только, как это не вырос ввоз какого-нибудь "солидола" (чтобы ещё дешевле, чем пальмовое масло)

житель города
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такая забота о народе ..
за 800000 в месяц.
а по другому лоббизм неприкрытый другого масла..
смехопанорама.

* drakon
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13489
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.03.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так не- закупайте и не - покупайте,это пальмовое
масло. Кто - то насильно заставляет его вас - кушать... :lol: :lol:
Профайл

Аноним
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель города:
Так не- закупайте

Закупают производители пищевой продукции с целью снижения себестоимости конечного продукта, но не его цены в магазине.
Цитата:
drakon:
не - покупайте,это пальмовое
масло. Кто - то насильно заставляет его вас - кушать...

Так ОНО - везде. А кушать хочется всегда (не пальмое масло, конечно). Отсутствие госстандартов и наличие техрегламентов, допускающих широкое применение заменителей животных и растительных жиров - вот и всё. Только если запретить пользоваться заменителями - цена вообще будет заоблачной. "Молочку" во дворе покупать - вообще опасно. Ездить раз в неделю в деревню, чтоб купить у проверенных - тоже вариант не для большинства. А тем временем, крестьяне сдают настоящее молоко "ДЭПу" и другим "упаковщикам" за копейки.

Хохол
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Вообще неудивлён, вот вам и всплеск заболеваний - рак, сердечно-сосудистые и тд. Плюс куча народа с избыточным весом)

Качество еды конечно имеет связь с заболеваниями , но избыточный вес ? Вместо того что б меньше жрать , активно двигаться и вести здоровый образ жизни , современному человеку проще винить в своей полноте , всякие пальмовые масла .

Читатель 1
Re: Депутат обеспокоен резким ростом ввоза пальмового масла в...




Отправлено: 09.03.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От суррогата обмен веществ нарушается, ну а "жрать"....да нужно поменьше (всякого г....)

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