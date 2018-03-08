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Видео массового ДТП на трассе Астана - Караганда распространяют в Сети

Tengrinews.kz

8 марта 2018, 12:15 |  Происшествия

В социальных сетях распространяются видео с места проиcшествия, предположительно произошедшего на трассе Астана - Караганда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На нескольких видео, которые казахстанцы рассылают через мессенджеры и соцсети, видны кадры массовой аварии.

Автор одного из роликов комментирует, что ДТП произошло недалеко от поселка Осакаровка.

Между тем в полиции отметили, что на автодороге произошло несколько мелких аварий, а неблагоприятные погодные условия стали причиной крупного затора на трассе. В снежном плену оказались около 20 фур и десятки легковых авто.

"В связи с резким ухудшением погодных условий на трассе Караганда - Астана образовался крупный затор. Также там произошло несколько мелких ДТП: некоторые машины вовремя не смогли остановиться и поцарапали друг друга", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

По информации ведомства, жертв и пострадавших нет. В полиции обращаются к карагандинцам с просьбой следить за погодными условиями и воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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Комментарии к новости

§ 07Litra
Re: Видео массового ДТП на трассе Астана - Караганда...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9384
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.03.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видео массового ДТП на трассе Астана - Караганда распространяют в Сети
а у нас,в катманде,готовят жосткий закон... карочь,"стервятникам", снимающим аварии, будет карячитца штраф от нескольких тысяч денег до двух лет кичи... я щитаю,правильно...
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Дальнобой.
Re: Видео массового ДТП на трассе Астана - Караганда...




Отправлено: 08.03.18 - 14:41
Комментарий удален модератором.

непалец
Re: Видео массового ДТП на трассе Астана - Караганда...




Отправлено: 08.03.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
карочь,"стервятникам", снимающим аварии, будет карячитца штраф

а как находить виновников дтп, если они с помощью или без будут менять положение авто? Даже у нас при наличии регистраторов, помните случай с уазиком двд и авто на Карбышева, кажись перевернули сверх на голову, хотели невинового сделать "козлом". Не стали тогда сотрудники опрашивать свидетелей (а и правда зачем?). Слава Богу разобрались, настояли на правде. У вас там в Германии и так кажись регистраторы вообще под запретом. Не страна, а бюрократическая машина по ограничению гражданских свобод.

§ 112
Re: Видео массового ДТП на трассе Астана - Караганда...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9861
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
будет карячитца штраф от нескольких тысяч денег до двух лет кичи... я щитаю,правильно...

Серьезно что ли?
Что то не верится..
Ради горячего репортажа вроде по умирающим трупам все готовы ходить..
Вспомнил фильм Сталкер с Жейком Жиленхолом..
А ведь это у вас так на Западе..
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