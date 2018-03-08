Видео массового ДТП на трассе Астана - Караганда распространяют в Сети
Tengrinews.kz
В социальных сетях распространяются видео с места проиcшествия, предположительно произошедшего на трассе Астана - Караганда, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На нескольких видео, которые казахстанцы рассылают через мессенджеры и соцсети, видны кадры массовой аварии.
Автор одного из роликов комментирует, что ДТП произошло недалеко от поселка Осакаровка.
Между тем в полиции отметили, что на автодороге произошло несколько мелких аварий, а неблагоприятные погодные условия стали причиной крупного затора на трассе. В снежном плену оказались около 20 фур и десятки легковых авто.
"В связи с резким ухудшением погодных условий на трассе Караганда - Астана образовался крупный затор. Также там произошло несколько мелких ДТП: некоторые машины вовремя не смогли остановиться и поцарапали друг друга", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Карагандинской области.
По информации ведомства, жертв и пострадавших нет. В полиции обращаются к карагандинцам с просьбой следить за погодными условиями и воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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