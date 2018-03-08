2 млн казахстанцев получают дополнительную "премию" – Минтруда
informburo.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев назвал снижение подоходного налога для низкооплачиваемых работников хорошей дополнительной "премией", сообщает informburo.kz.
Фото с сайта tengrinews.kz
По данным Минтруда, работников, получающих 25 МРП и ниже, в стране около двух миллионов человек.
"Проще говоря, та часть денег, которая раньше шла на налоги, теперь будет идти в карманы граждан. В среднем это 5-6 тысяч тенге. Не скажу, что это совсем незначительная сумма, потому что для тех людей, которые получают зарплату 25 МРП (60 125 тенге) и ниже, – для них любая сумма существенна. Любая сумма, пусть даже шесть или пять тысяч тенге, для них – хорошая помощь", – пояснил Нуржан Альтаев.
По его мнению, новую социальную инициативу особенно почувствуют на себе жители села.
Снижение налоговой нагрузки для казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, – одна из инициатив Нурсултана Назарбаева. С 1 января 2019 года для этой категории населения подоходный налог снизят в десять раз.
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 129
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
112: То есть если я приеду в Кушмурук покупать дом, меня ласково встиетит у дороги начальник полиции и вытащит у меня денег? Это там в Кушмуруне традиция такая? Марик, лучше не надо пробовать! Ты...
«Мы живем, как 50 лет назад...»
Ну.. Вон олимпийская чемпионка, Алина Загитова, живет вообще в нечеловеческих условиях, жила по крайней мере и на съемных хатах, без хорошей еды, со старыми советскими шмотками из СССР.. А ведь дух в...
ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
Этот парень обращался еще в прошлом году, повстречался на трассе и рассказал подобную историю. Я хотел помочь ему и попросил его зайти, чтобы записать видео с его слов. Но он так и не появился. Потом...
Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в доверительное управление
Товарищ Ын: Деревья вырубят как всегда, атракционы сдадут на металлолом, а на месте этой красоты построят очередной Март. Бывалый, Хохол, 112-й и чекушка будут довольны :lol: Они ещё его...
Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.
Нет повести тоскливее на свете, Чем пациенты телекладбищ в интернете! :lol: Victor Yang: Не знаю ни одного человека, который не смотрел первые сериалы. А вы в зеркале отражаетесь? ;-)