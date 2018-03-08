2 млн казахстанцев получают дополнительную "премию" – Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев назвал снижение подоходного налога для низкооплачиваемых работников хорошей дополнительной "премией", сообщает informburo.kz. Фото с сайта tengrinews.kz По данным Минтруда, работников, получающих 25 МРП и ниже, в стране около двух миллионов человек.

"Проще говоря, та часть денег, которая раньше шла на налоги, теперь будет идти в карманы граждан. В среднем это 5-6 тысяч тенге. Не скажу, что это совсем незначительная сумма, потому что для тех людей, которые получают зарплату 25 МРП (60 125 тенге) и ниже, – для них любая сумма существенна. Любая сумма, пусть даже шесть или пять тысяч тенге, для них – хорошая помощь", – пояснил Нуржан Альтаев.

По его мнению, новую социальную инициативу особенно почувствуют на себе жители села.

Снижение налоговой нагрузки для казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, – одна из инициатив Нурсултана Назарбаева. С 1 января 2019 года для этой категории населения подоходный налог снизят в десять раз.