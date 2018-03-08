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2 млн казахстанцев получают дополнительную "премию" – Минтруда

informburo.kz

8 марта 2018, 13:04 |  Государство

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев назвал снижение подоходного налога для низкооплачиваемых работников хорошей дополнительной "премией", сообщает informburo.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz

По данным Минтруда, работников, получающих 25 МРП и ниже, в стране около двух миллионов человек.

"Проще говоря, та часть денег, которая раньше шла на налоги, теперь будет идти в карманы граждан. В среднем это 5-6 тысяч тенге. Не скажу, что это совсем незначительная сумма, потому что для тех людей, которые получают зарплату 25 МРП (60 125 тенге) и ниже, – для них любая сумма существенна. Любая сумма, пусть даже шесть или пять тысяч тенге, для них – хорошая помощь", – пояснил Нуржан Альтаев.

По его мнению, новую социальную инициативу особенно почувствуют на себе жители села.

Снижение налоговой нагрузки для казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, – одна из инициатив Нурсултана Назарбаева. С 1 января 2019 года для этой категории населения подоходный налог снизят в десять раз.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: 2 млн казахстанцев получают дополнительную...




Отправлено: 08.03.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой-то нонсенс))

§ 07Litra
Re: 2 млн казахстанцев получают дополнительную...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9384
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.03.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
2 млн казахстанцев получают дополнительную "премию" –
оркестр! туш!! Елбасы-подарок сделал,Вице-мин.премии отсыпал... и после таких щедрот,Казак-ели жаба давит 5 центов за эл.энергию доплачивать или 30 тугриков за проезд в бусе... :-x
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Re: 2 млн казахстанцев получают дополнительную...




Отправлено: 08.03.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит поднимут за проезд

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