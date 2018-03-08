Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про женщин
Tengrinews.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перед открытием концерта "Көктем шуағы" в Астане рассказал несколько шуток об отношениях между женщинами и мужчинами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Расстроенная женщина рассказывает подруге по телефону: "Какой ужас, вчера впервые ездила с мужем на рыбалку, и мы с ним там сильно поссорились". "А что случилось?" - спрашивает собеседница. "Ну, сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу. Потом насаживала не ту наживку, потом неправильно подсекала. Кончилось вообще все скверно - я наловила рыбы больше, чем он", - пошутил Президент.
Поздравляя прекрасный пол, Глава государства отметил, что казахстанские женщины воплощают в себе восточную мудрость и западную амбициозность.
"И все это умножается на абсолютную веру в свои силы. Говорят: что было бы, если бы все государства возглавляли женщины? Точно войны бы не было, а мир, но было бы некоторое количество стран, которые между собой не разговаривали бы", - пошутил Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Президент дал шуточный совет женской половине страны.
"Как-то раз встречаются две подруги. Одна из них жалуется другой: " Не успела купить себе новый смартфон, как его тут же украли". На что подруга отвечает: "Я в телефонной книге сразу поставила на контакт мужа фото начальника полиции в форме, на контакт брата фото чемпиона мира по боксу. Уже несколько раз воровали мой смартфон, но всегда возвращали обратно с извинениями и пожеланиями всего доброго", - сказал Глава государства.
В своей поздравительной речи Президент выразил восхищение некоторыми качествами женщин.
"Вы трепетно заботитесь о своих семьях, ставите всегда на первое место заботу о родных и близких. В то же время вам свойственны высокое чувство ответственности, полная самоотдача в труде, творчестве и бизнесе. А ведь при этом необходимо еще найти время для себя, чтобы выглядеть красивой и радовать окружающих", - сказал Нурсултан Назарбаев.
"Все это осложняется тем, что необходимо решать вечную проблему гардероба, когда надеть нечего, а вешать некуда. Как вам все это удается совмещать - это все непостижимая загадка", - пошутил Президент.
После поздравительной речи Президент вручил многодетным матерям нагрудные знаки "Алтын алқа" и "Күміс алқа". Жительница Южно-Казахстанской области Айгуль Тузельбаева была удостоена золотой подвески, а жительница Астаны Раушан Аяганова - серебряной.
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