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Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про женщин

Tengrinews.kz

7 марта 2018, 21:23 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перед открытием концерта "Көктем шуағы" в Астане рассказал несколько шуток об отношениях между женщинами и мужчинами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Расстроенная женщина рассказывает подруге по телефону: "Какой ужас, вчера впервые ездила с мужем на рыбалку, и мы с ним там сильно поссорились". "А что случилось?" - спрашивает собеседница. "Ну, сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу. Потом насаживала не ту наживку, потом неправильно подсекала. Кончилось вообще все скверно - я наловила рыбы больше, чем он", - пошутил Президент.

Поздравляя прекрасный пол, Глава государства отметил, что казахстанские женщины воплощают в себе восточную мудрость и западную амбициозность.

"И все это умножается на абсолютную веру в свои силы. Говорят: что было бы, если бы все государства возглавляли женщины? Точно войны бы не было, а мир, но было бы некоторое количество стран, которые между собой не разговаривали бы", - пошутил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент дал шуточный совет женской половине страны.

"Как-то раз встречаются две подруги. Одна из них жалуется другой: " Не успела купить себе новый смартфон, как его тут же украли". На что подруга отвечает: "Я в телефонной книге сразу поставила на контакт мужа фото начальника полиции в форме, на контакт брата фото чемпиона мира по боксу. Уже несколько раз воровали мой смартфон, но всегда возвращали обратно с извинениями и пожеланиями всего доброго", - сказал Глава государства.

В своей поздравительной речи Президент выразил восхищение некоторыми качествами женщин.

"Вы трепетно заботитесь о своих семьях, ставите всегда на первое место заботу о родных и близких. В то же время вам свойственны высокое чувство ответственности, полная самоотдача в труде, творчестве и бизнесе. А ведь при этом необходимо еще найти время для себя, чтобы выглядеть красивой и радовать окружающих", - сказал Нурсултан Назарбаев.

"Все это осложняется тем, что необходимо решать вечную проблему гардероба, когда надеть нечего, а вешать некуда. Как вам все это удается совмещать - это все непостижимая загадка", - пошутил Президент.

После поздравительной речи Президент вручил многодетным матерям нагрудные знаки "Алтын алқа" и "Күміс алқа". Жительница Южно-Казахстанской области Айгуль Тузельбаева была удостоена золотой подвески, а жительница Астаны Раушан Аяганова - серебряной.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9833
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Восточная мудрость и западная амбициозность..
Хм..
Нет южной работоспособности и северной хитрости..
Профайл

Народный контроль
Re: Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про...




Отправлено: 07.03.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш президент умница!

Гость
Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про женщин




Отправлено: 08.03.18 - 00:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Рыбалка, смартфоны и гардероб. Как Назарбаев шутил про женщин




Отправлено: 08.03.18 - 01:10
Комментарий проходит проверку.

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