Реализацию 5 социальных инициатив президента Казахстана обсудили в акимате Костанайской области
Евгений ШИБАРШИН
Сегодня, 7 марта, в облакимате прошло собрание актива по разъяснению обращения Нурсултана Назарбаева «Пять социальных инициатив президента».
Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ напомнил собравшимся, что 5 марта, на совместном заседании обеих палат Парламента РК, глава государства предложил реализовать 5 инициатив по социальной модернизации. Они включают новые возможности для приобретения жилья, снижение налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников, повышение доступности и качества высшего образования, расширение микрокредитования и газификацию регионов страны.
В частности, более щадящими будут финансовые условия для получения ипотечного жилья, что сделает его более доступным. Президент Казахстана предложил сделать ставку кредита не более 7% вместо теперешних от 14% до 16%, первоначальный взнос - не более более 20% от стоимости жилья, а срок кредита продлить до 25 лет.
Директор ТОО «Агрофирма «Ирина и К» Александр КОРЧИНСКИЙ отметил, что эти изменения создадут более выгодные условия для жилищного строительства и позволят увеличить его объемы.
- В ближайшее время спрос на новое жилье возрастет, - высказал свой прогноз Архимед Мухамбетов, - что обязательно приведет к снижению цен на вторичном рынке квартир.
Корчинский предложил распространить программу строительства жилья на сельскую местность. В противном случае, на его взгляд, расширение масштабов жилищного строительства в городе неминуемо приведет к оттоку молодежи из села. И через какое-то время может так получиться, что на селе некому будет работать.
Председатель территориального объединения «Профсоюзный центр Костанайской области» Екатерина СМЫШЛЯЕВА отметила, что от введения дифференцированного подхода в налогообложении выиграют, прежде всего: молодые работники и сельчане. Заработная плата у них, по оценке Смышляевой, сейчас самая маленькая. Положительно такой подход повлияет и на легализацию неформально занятых работников.
- Снижение налогов на низкооплачиваемых работников без ущерба для работодателя создаст условия для перехода на нормальные договорные трудовые отношения, - считает профсоюзный лидер.
По мнению акима области, выделение 20 000 дополнительных грантов для вузов, а также начало строительства студенческих общежитий должны благоприятно сказаться на доступности и качестве высшего образования. Мухамбетов сообщил, что в Костанае уже готова ПСД на строительство общежития на 500 мест для студентов КГУ. Аким обратился к предпринимателям с предложением заняться этой проблемой на основе государственно-частного партнерства.
- В городах есть брошенные дома, которые можно привести в порядок, - отметил он. - И студентам будет, где жить, и архитектурный облик города улучшите.
Относительно газификации Мухамбетов сказал, что в рамках инициативы главы государства проблему будут решать пока для юга и Астаны.
- В дальнейшем будет решаться вопрос для Кокшетау и Костаная, - отметил аким. - Нужно уходить от более дорогих поставок газа из России. В Костанайской области на очереди газификация Мендыкаринского и Костанайского районов.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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