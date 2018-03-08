Ехавшая в Аркалык пассажирка поезда родила в дороге
Роды у пассажирки Асельхан Аманбаевой начались в ночь с 6-го на 7 марта. Женщина ехала в Аркалык без сопровождения.
Как сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", проводники вагона Бахыт Караманов и Гульдархан Шаханова и начальник поезда Жандар Сихимбеков сразу приняли все необходимые меры. Пассажиры, ехавшие вместе с Асельхан, отнеслись к ситуации с пониманием и по просьбе сотрудников поезда перешли в соседнее купе. Проводники подготовили все необходимое для принятия родов: завесили отсек простынями, принесли медицинскую аптеку, стерильные бинты и частое постельное белье.
В это же время в соседних вагонах, передавая по цепочке информацию о неожиданных родах, искали пассажира с медицинским образованием. Их поиски увенчались успехом - на просьбу откликнулась Мария Шильтенова.
К сожалению, вызванная машинистом скорая помощь не смогла прибыть к поезду на станции Ирченко - сказались погодные условия и закрытые дороги. Но фельдшер станции Мария Мокрицкая по просьбе начальника поезда согласилась сопроводить роженицу до станции Атбасар.
7 марта, в 00.55 Асельхан родила здорового мальчика весом 3 кг 200 гр и ростом 50 см.
- Мальчика хотим назвать Ернаром. Очень признательна работникам поездной бригады и пассажирам, которые помогли появиться на свет моему третьему ребенку,- выразила благодарность Асельхан Аманбаева.
Сейчас мама и мальчик находятся в перинатальном центре Атбасар и чувствуют себя прекрасно.
Фото пресс-службы АО "Пассажирские перевозки"
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