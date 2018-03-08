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Ехавшая в Аркалык пассажирка поезда родила в дороге

7 марта 2018, 18:07 |  Происшествия

Роды у пассажирки Асельхан Аманбаевой начались в ночь с 6-го на 7 марта. Женщина ехала в Аркалык без сопровождения.

Как сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", проводники вагона Бахыт Караманов и Гульдархан Шаханова и начальник поезда Жандар Сихимбеков сразу приняли все необходимые меры. Пассажиры, ехавшие вместе с Асельхан, отнеслись к ситуации с пониманием и по просьбе сотрудников поезда перешли в соседнее купе. Проводники подготовили все необходимое для принятия родов: завесили отсек простынями, принесли медицинскую аптеку, стерильные бинты и частое постельное белье.

В это же время в соседних вагонах, передавая по цепочке информацию о неожиданных родах, искали пассажира с медицинским образованием. Их поиски увенчались успехом - на просьбу откликнулась Мария Шильтенова.

К сожалению, вызванная машинистом скорая помощь не смогла прибыть к поезду на станции Ирченко - сказались погодные условия и закрытые дороги. Но фельдшер станции Мария Мокрицкая по просьбе начальника поезда согласилась сопроводить роженицу до станции Атбасар.

7 марта, в 00.55 Асельхан родила здорового мальчика весом 3 кг 200 гр и ростом 50 см.

- Мальчика хотим назвать Ернаром. Очень признательна  работникам поездной бригады и пассажирам, которые помогли  появиться на свет моему третьему  ребенку,- выразила благодарность Асельхан Аманбаева.

Сейчас мама и мальчик находятся в перинатальном центре Атбасар и чувствуют себя прекрасно.

Фото пресс-службы АО "Пассажирские перевозки"
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Комментарии к новости

§ Безбилетный пассажир
Re: Ехавшая в Аркалык пассажирка поезда родила в дороге
Безбилетный пассажир


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 14.11.13
Отправлено: 07.03.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, что у авиакомпаний есть традиция обеспечивать пожизненно бесплатные перелеты тем, кто родился в на борту в полете. Интересно есть ли такое у железнодорожных перевозчиков :-)
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тырц-пырц
Re: Ехавшая в Аркалык пассажирка поезда родила в дороге




Отправлено: 07.03.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стерильные бинты и частое постельное белье.

это даже не опечатка, а констатация факта!

§ Серый волк
Re: Ехавшая в Аркалык пассажирка поезда родила в дороге
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9457
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К сожалению, вызванная машинистом скорая помощь не смогла прибыть к поезду на станции Ирченко - сказались погодные условия и закрытые дороги.
Это не к сожалению. А в любой приличной стране к расследованию. По какой причине станция с жителями, поездами, фельдшерами оказалась отрезана от мира, и кто из очредных толстозадых чинушек, ворующих бюджеты и ставящих свои жоповозки на места для инвалидов, украл деньги на расчистку дороги.

Цитата:
Но фельдшер станции Мария Мокрицкая по просьбе начальника поезда согласилась сопроводить роженицу до станции Атбасар.

А ведь реально повезло, что на станции оказалась фельдшер, и что она ради этого села в поезд, при том, что совсем неизвестно сможет ли она вернуться домой. Поезда там большая редкость, а дороги как видим служат только средством разворовывания денег чинушами.
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§ Серый волк
Re: Ехавшая в Аркалык пассажирка поезда родила в дороге
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9457
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.03.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фельдшер, севшая в поезд с рожавшей, смогла вернуться домой?
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Гость
Ехавшая в Аркалык пассажирка поезда родила в дороге




Отправлено: 08.03.18 - 00:25
Комментарий проходит проверку.

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