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Сколько стоят цветы в Костанае накануне 8 Марта

Татьяна НАЗАРУК

7 марта 2018, 16:29 |  Общество

Сегодня, 7 марта, корреспонденты «НГ» зашли в три цветочных магазина в центре Костаная. В каждом - большие очереди. Даже около 14.30, в разгар рабочего дня, люди все прибывали и прибывали. Многие нервно топтались у порога магазинов, поглядывая на часы, кто-то смиренно ждал своей очереди, присматриваясь к букетам. В основном покупателями были мужчины.

Рядом с офисом «Казахтелекома» по пр. Аль-Фараби разместились сразу четыре цветочных бутика. К каждому выстроилась своя очередь. Внутри бутиков не протолкнуться. Чтобы просто узнать цену тюльпанов, приходилось либо изобретательно протискиваться через толпу, либо терпеливо ждать.

Мы смогли пробиться только в один отдел. Два продавца без остановки оформляли и упаковывали тюльпаны. Цветы поменьше продают по 350 тенге за штуку, покрупнее - за 500.

По словам продавцов, завтра цены поднимать не планируют. Покупатели идут с самого утра, поступило очень много предварительных заказов, народ активно пользуется услугой доставки цветов на дом. Маленький бутик завален цветами, продавцы даже путались среди уже отложенных букетов и тех, которые сегодня будет развозить доставка.

Покупатели-мужчины активно спрашивали про тюльпаны и покупали их. Розы, цены на них варьируются от 600 до 900 тенге за штуку, скромно стояли в стороне.

В магазине «ФлориАнна» покупателей немного меньше, но работа кипела еще активнее. Покупателей консультировали трое девушек, еще две занимались оформлением букетов.

- Розы у нас по 800, 1100, 1300, 1500, 1800 тенге, - быстро показывает на цветы продавец Мадина. - Хризантемы - 800, тюльпаны российские - 500, голландские - 700 тенге. Сегодня мужчины покупают абсолютно все. Нет такого, чтобы преимущественно брали тюльпаны. Корзины, букеты, орхидеи, розы - всё пользуется популярностью. Раньше выбирали как-то, сейчас - нет. Каждый рассчитывает на свой карман и подбирает букет по цене и составу. И за 2 000, и за 15 000 тенге берут. У нас даже по одному тюльпану покупают.

Расценки на сборные букеты еще выше. Самый дешевый мы нашли за 5 000, самый дорогой - за 26 000 тенге. Цена популярных сегодня корзинок и коробочек с цветами - до 30 000 тенге.

В этом магазине с предзаказами не работают.

- Товара много, мы во всех букетах просто запутаемся, - объясняют причину продавщицы.

Максим ЧЕРНОВ пришел в магазин, потому что хотел выбрать и заказать цветы заранее, но за покупкой ему придется прийти сюда завтра.

- Сказали, что нет смысла откладывать цветы - они все равно до завтра не закончатся, да и продавцам так будет легче, чтобы сразу забирали, - рассказал Максим «НГ». - Я пришел за букетом для своей девушки. Хочу купить голландские красные розы.

Завтра, 8 марта, как надеются продавцы, цены в их магазине останутся прежними. Так как завоз товара у них ежедневный, все будет зависеть от поставщиков. Если те захотят поднять цену, то и в магазине ценник вырастет.

В третьем бутике, Golden Rose, цена на тюльпаны одна - 500 тенге. Продавцы говорят, что бутоны крупные, есть разные расцветки. Розы отдают дешевле, чем в предыдущем магазине: от 600 до 900 тенге.

Цветы массово покупают и женщины. В основном забирают уже заранее заказанные букеты.

ФОто Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Сколько стоят цветы в Костанае накануне 8 Марта




Отправлено: 07.03.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тюльпаны оптом по 250 тенге! Покупайте 30 шт на сумму 7500 тенге и порадуйте всю прекрасную половину человечества! В принципе уйдут те же деньги. Я делаю так! Зато все родственницы радуются!

Мистер
Re: Сколько стоят цветы в Костанае накануне 8 Марта




Отправлено: 07.03.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По 400 тенге тюльпаны, купил 10 штук. До этого в автобусе спросил у девушке что лучше подарить, тюльпаны или розы, сказала тюльпаны лучше

Казан
Re: Сколько стоят цветы в Костанае накануне 8 Марта




Отправлено: 07.03.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не покупаю. Зачем деньги тратить

Денис
Re: Сколько стоят цветы в Костанае накануне 8 Марта




Отправлено: 07.03.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пошли оне подальше мафия цветочная цены в 5 раз выше. что? в другой день нельзя дарить цветы?

* 112
Re: Сколько стоят цветы в Костанае накануне 8 Марта
112


(Пользователи)
Сообщений: 9817
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По 600 уже мертвые..
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