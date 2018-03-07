Прогноз на праздничные дни: морозно, ветрено, возможен снег
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Жители Костанайской области дождались осадков. За двое суток - 6-го и 7 марта - в регионе выпала почти месячная норма осадков.
Фото Ксении РЕБИК
- Месячная норма для этого времени года составляет 15 мм, - пояснила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА, - у нас же выпало чуть меньше - 13 мм. Такое количество осадков зафиксировано в Костанае, Узункольском, Амангельдинском и Карасуском районах. В остальных районах области снега выпало чуть меньше, но все в пределах нормы.
По прогнозам синоптиков в ближайшие праздничные дни ожидается холодная и ветреная погода.
- 8 марта ночью по области термометры покажут 17-22, местами до 25 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В самом областном центре будет от 20-ти до 22 градусов мороза. Днем в четверг, 8 марта, по области прогнозируем минус 7-12, местами 15 градусов. В Костанае - 9-11 градусов мороза. Местами выпадет небольшой снег, возможен туман.
9 марта ночные температуры будут чуть выше: минус 12-17, местами 20 градусов, днем - 3-8, местами 11 градусов ниже нуля. Местами также возможен снег.
Осадки прогнозируются и на субботу, 10 марта, причем возможны низовая метель, туман. Температура воздуха: ночью - 15-20, местами 25 градусов, днем - 8-13, местами 16 градусов со знаком «минус». В воскресенье, 11 марта, осадков не ожидается, будет безоблачно. Ночью - 20-25 градусов, днем - 8-13 градусов.
По прогнозам синоптиков, в праздничные дни, 8 и 9 марта, юго-западный ветер сменится северо-восточным, скорость его составит 9-14 м/с, но ожидаются порывы до 15-20 м/с.
10 марта скорость ветра останется в пределах 9-14 м/с, но уже без порывов, а воскресенье и вовсе ожидается безветренным.
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