Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия

Они вломились в нашу жизнь, как стая прожорливой саранчи, «поедая» скопом и поодиночке привычные названия селений и улиц. И конца их ненасытности не видно. Население с долей ужаса в глазах и головах пытается осмыслить происходящее, найти какое-то разумное объяснение происходящему - и не находит его.

Ведь с этими названиями много лет жили они, жили их родители, жили их деды и прадеды. Те, кто в необъятной степи разбивал первые палатки и строил первые улицы. Ведь все эти многочисленные Давыденовки, Семеновки, Глазуновки, разбросанные по области, хранят память о первых поселенцах, приехавших сюда на освоение целины, на разработки месторождений полезных ископаемых, на стройки жилья, дорог, объектов соцкультбыта. Чем же провинились они перед потомками? Я бы сказал - перед неблагодарными и беспамятными потомками.

Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц. И теперь мы догадываемся, что стираться должны всякие упоминания о советском прошлом. В нем нынешняя власть маскирует свои просчеты во всех сферах жизни страны за время независимости. Жалкие и неумные попытки. Ну ладно, исчезли улицы советской эпохи - Ленина, Свердлова, Калинина и т. д., но какую идеологическую нагрузку несут перечисленные выше деревни?

Правда, если идет десоветизация, то куда отнести имена Дощанова, Иманова, Джангильдина, Баймагамбетова, Маметовой, Молдагуловой - славных сынов и дочерей Казахстана советской эпохи? Или Джамбула Джабаева со знаменитым стихотворением «Ленинградцы - дети мои, ленинградцы - гордость моя!»? Кто не в курсе - посвящается жителям блокадного города. Или замахнитесь на Карла Маркса, отца теории коммунизма, имя которого носит ТОО в Озерном. Вам местные жители глаза выцарапают. Потому что жизни в этом поселке могут позавидовать горожане, и название ТОО их вдохновляет.

Меня одно смущает. Неужели у ономастов такая короткая память и пример Украины их ничему не учит? Еще Бисмарк писал: «Дураки заявляют, что они учатся на своих ошибках. Я же учусь на ошибках других». У нас умники запугивают неравнодушных граждан, кивая на Украину, но при этом забывают, что военные столкновения в Донбассе начались после запрета русского языка как регионального. Ну и с чьей же подсказки действуют ономасты, раскалывая общество своей недальновидной инициативой? Или, наоборот, очень даже дальновидной, проверенной на Украине, в Молдавии, Грузии, в национальных автономиях России.

Ономастика задевает национальные и языковые интересы граждан Казахстана и, по сути, является минным полем замедленного действия. И кто же в этом заинтересован?

P. S. Говорят, что у нас есть Русская община. А ее позицию по этой теме можно узнать? Иначе зачем она?