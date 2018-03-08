Тимур ГАФУРОВ: Президентский дар

Во вторник, 6 марта, премьер-министр РК Бакытжан САГИНТАЕВ, назначая ответственных за реализацию пяти социальных инициатив президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА напутствовал их так:

- Пять социальных инициатив – яркое доказательство особой заботы главы государства о народе... Это сыновний и президентский дар Елбасы своему народу. Неукоснительная реализация и тщательное исполнение инициатив Елбасы, всегда тонко чувствующего чаяния народа, для всех нас большая задача.

Если отвлечься от того факта, что подарок президента будет сделан всё-таки за наши с вами деньги, в главном посыле с премьером трудно не согласиться - Лидер нации всегда тонко чувствует чаяния народа, который, как выразился в своем обращении Нурсултан Абишевич, «на всех прошедших президентских выборах единогласно поддерживал и избирал» его. Причем слово «единогласно» в данном контексте означает скорее не число проголосовавших за кандидатуру действующего президента (у нас же не Северная Корея), а его ощущение абсолютного доверия электората к проводимой им политике.

Это действительно особый дар - умение политика вовремя реагировать на жалобы населения, вычленять из них самые насущные и предлагать эффективные программы по решению этих проблем. И чем выше статус государственного деятеля, тем сильнее должен быть развит его политический нюх. Вот и на этот раз президент замолвил слово о самых сирых - студентах. Потому что время подошло.

- Мне известно, - проницательно заметил он, - что многие иногородние страдают, снимая в ветхих помещениях на окраинах городов углы, чтобы переночевать. Конечно, о качественном образовании и обучении речь не может идти. Сегодня остро стоит вопрос обеспечения студентов вузов и колледжей общежитиями.

До конца 2022 года в Казахстане должны построить студенческие общежития не менее чем на 75 000 мест, причем ответственным за это назначен министр образования и науки РК Ерлан САГАДИЕВ - тот самый, кто всего лишь полтора месяца назад, 21 января, заявлял, что «финансирование высшего образования из республиканского бюджета на строительство общежитий, столовых, библиотек практиковаться больше не будет».

- Все государственные высшие учебные заведения перейдут в некоммерческие акционерные вузы, - пояснял он на встрече в Актау, посвящённой реформам в образовании. - Они должны стать независимыми, стабильными предприятиями, с нормами накопления.

Теперь г-н Сагадиев должен резко сменить вектор - ему дали задание «проработать механизмы и начать уже в этом году работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах государственно-частного партнёрства». То есть, как отмечал в обращении президент, строить будут частники, а государство через министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций. Что трудно согласуется с тезисом министра о независимости вузов.

Эксперты нашли противоречия и в инициативе о новых условиях ипотечного кредитования.

- Скорее всего, для этой программы должна быть разработана дополнительно программа очень дешёвого государственного строительства, - прокомментировала Forbes.kz эксперт по недвижимости Ирина АРХИПОВА. - Но это однозначно отразится на качестве жилья, которое должно, по идее, простоять хотя бы 25 лет

Реализация четырех инициатив президента должна заметно увеличить расходную часть госбюджета, а вступление в силу пятой - о 10-кратном снижении подоходного налога для 2 млн самых бедных казахстанцев - уменьшить его доходную часть. Как правительство при этом намерено сводить концы с концами, пока не сообщается. Но работу по заданиям президента министры сделают и отрапортуют. Потом переделают и снова отрапортуют. И так до тех пор, пока глава государства не почует, что кто-то из подчиненных устал на этом поприще.