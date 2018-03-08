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Тимур ГАФУРОВ: Президентский дар

«Чем выше статус политика, тем сильнее должен быть развит его политический нюх»
8 марта 2018, 10:25 |  Мнения

Во вторник, 6 марта, премьер-министр РК Бакытжан САГИНТАЕВ, назначая ответственных за реализацию пяти социальных инициатив президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА напутствовал их так:

- Пять социальных инициатив – яркое доказательство особой заботы главы государства о народе... Это сыновний и президентский дар Елбасы своему народу. Неукоснительная реализация и тщательное исполнение инициатив Елбасы, всегда тонко чувствующего чаяния народа, для всех нас большая задача.

Если отвлечься от того факта, что подарок президента будет сделан всё-таки за наши с вами деньги, в главном посыле с премьером трудно не согласиться - Лидер нации всегда тонко чувствует чаяния народа, который, как выразился в своем обращении Нурсултан Абишевич, «на всех прошедших президентских выборах единогласно поддерживал и избирал» его. Причем слово «единогласно» в данном контексте означает скорее не число проголосовавших за кандидатуру действующего президента (у нас же не Северная Корея), а его ощущение абсолютного доверия электората к проводимой им политике.

Это действительно особый дар - умение политика вовремя реагировать на жалобы населения, вычленять из них самые насущные и предлагать эффективные программы по решению этих проблем. И чем выше статус государственного деятеля, тем сильнее должен быть развит его политический нюх. Вот и на этот раз президент замолвил слово о самых сирых - студентах. Потому что время подошло.

- Мне известно, - проницательно заметил он, - что многие иногородние страдают, снимая в ветхих помещениях на окраинах городов углы, чтобы переночевать. Конечно, о качественном образовании и обучении речь не может идти. Сегодня остро стоит вопрос обеспечения студентов вузов и колледжей общежитиями.

До конца 2022 года в Казахстане должны построить студенческие общежития не менее чем на 75 000 мест, причем ответственным за это назначен министр образования и науки РК Ерлан САГАДИЕВ - тот самый, кто всего лишь полтора месяца назад, 21 января, заявлял, что «финансирование высшего образования из республиканского бюджета на строительство общежитий, столовых, библиотек практиковаться больше не будет».

- Все государственные высшие учебные заведения перейдут в некоммерческие акционерные вузы, - пояснял он на встрече в Актау, посвящённой реформам в образовании. - Они должны стать независимыми, стабильными предприятиями, с нормами накопления.

Теперь г-н Сагадиев должен резко сменить вектор - ему дали задание «проработать механизмы и начать уже в этом году работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах государственно-частного партнёрства». То есть, как отмечал в обращении президент, строить будут частники, а государство через министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций. Что трудно согласуется с тезисом министра о независимости вузов.

Эксперты нашли противоречия и в инициативе о новых условиях ипотечного кредитования.

- Скорее всего, для этой программы должна быть разработана дополнительно программа очень дешёвого государственного строительства, - прокомментировала Forbes.kz эксперт по недвижимости Ирина АРХИПОВА. - Но это однозначно отразится на качестве жилья, которое должно, по идее, простоять хотя бы 25 лет

Реализация четырех инициатив президента должна заметно увеличить расходную часть госбюджета, а вступление в силу пятой - о 10-кратном снижении подоходного налога для 2 млн самых бедных казахстанцев - уменьшить его доходную часть. Как правительство при этом намерено сводить концы с концами, пока не сообщается. Но работу по заданиям президента министры сделают и отрапортуют. Потом переделают и снова отрапортуют. И так до тех пор, пока глава государства не почует, что кто-то из подчиненных устал на этом поприще.
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Комментарии к новости

Далекий
Re: Тимур ГАФУРОВ: Президентский дар




Отправлено: 08.03.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в соседнем государстве у нынешнего главы прям второе дыхание дыхание открылось перед выборами. Да так, что телодвижения остальных кондидатов на этом фоне кажутся никчемными. Но мы то понимаем - это временно, потом будет передышка...

Директор Пляжа
Re: Тимур ГАФУРОВ: Президентский дар




Отправлено: 08.03.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..тот самый, кто всего лишь полтора месяца назад, 21 января, заявлял, что «финансирование высшего образования из республиканского бюджета на строительство общежитий, столовых, библиотек практиковаться больше не будет».
:lol: :lol: :lol:
без комментариев

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Президентский дар
112


(Пользователи)
Сообщений: 9861
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
.тот самый, кто всего лишь полтора месяца назад, 21 января, з

Ты каждый день так переворачиваться можешь, и даже на дню по 28 раз..
Он видишь, всего один раз в полтора месяца..
Профайл

Читатель 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Президентский дар




Отправлено: 08.03.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда интересно читать фельетоны.)))

кск
Re: Тимур ГАФУРОВ: Президентский дар




Отправлено: 08.03.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:
А в соседнем государстве у нынешнего главы прям второе дыхание дыхание открылось перед выборами. Да так, что телодвижения остальных кондидатов на этом фоне кажутся никчемными. Но мы то понимаем - это временно, потом будет передышка...


салкенова,перестань, уже не смешно.
нам за тебястыдно.
сожитель хоть носки подарил?

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