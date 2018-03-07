Приговор 40-летней З. огласили в Лисаковском городском суде. Ее признали виновной по ст. 419 ч. 2 УК РК (заведомо ложный донос о совершении преступления) и назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и 150 часов принудительного труда.
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 23 июня 2017 года З. написала заявление в городскую прокуратуру, в котором сообщила, что ее изнасиловал и обокрал знакомый М. Заявление было зарегистрировано и направлено в ОВД Лисаковска для принятия процессуального решения.
В ходе следствия выяснилось, что потерпевшая обманула правоохранительные органы. Теперь уже дело завели в отношении нее. Женщина признала свою вину и заключила процессуальное соглашение с прокурором города, благодаря чему получила небольшой срок.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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