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Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об изнасиловании

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

7 марта 2018, 09:52 |  Криминал

Приговор 40-летней З. огласили в Лисаковском городском суде. Ее признали виновной по ст. 419 ч. 2 УК РК (заведомо ложный донос о совершении преступления) и назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы и 150 часов принудительного труда.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 23 июня 2017 года З. написала заявление в городскую прокуратуру, в котором сообщила, что ее изнасиловал и обокрал знакомый М. Заявление было зарегистрировано и направлено в ОВД Лисаковска для принятия процессуального решения.

В ходе следствия выяснилось, что потерпевшая обманула правоохранительные органы. Теперь уже дело завели в отношении нее. Женщина признала свою вину и заключила процессуальное соглашение с прокурором города, благодаря чему получила небольшой срок.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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Комментарии к новости

1952/доктор СИЗО
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 10:32
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 11:22
Комментарий удален модератором.

Алекс
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно получается. Если бы у нее все прокатило, то обвиняемый уехал бы на конкретный срок. А если не прокатило, то всего 1.5 года ограничения свободы?
Не кажется вам что малость не справедливо?

1952/доктор СИЗО
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще раз повторю свой вопрос. Как судья узнал про отсутствие состава преступления? Со свечкой стоял? Или был третьим?

Бывалый
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алекс:
Не кажется вам что малость не справедливо?

Нет.
Не кажется.
Он же не отсидел, и даже судимость не получил, а просто побыл под следствием.
А вот если бы он реально отсидел, то вполне справедливо было бы ее осудить чтобы она отсидела ровно такой же срок как минимум, но этого в законе нету, увы.

Аноним
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Как судья узнал про отсутствие состава преступления

А как все судьи узнают? В преступлении участвуют или на шухере стоят? Из материалов дела он узнал.

Народный контроль
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Еще раз повторю свой вопрос. Как судья узнал про отсутствие состава преступления? Со свечкой стоял? Или был третьим?

Для этого есть следствие! Следствие расследует, суд судит,прокурор обвиняет,адвокат защищает! Цитата:
Бывалый:
Нет.
Не кажется.
Он же не отсидел, и даже судимость не получил, а просто побыл под следствием.

А моральная сторона дела? А позор на работе? Ведь по её вине могла разрушится семья. И вообще санкцию на арест выдаёт суд! Потерпевший имеет право подать в суд, вплоть до ЕСПЧ.

§ сайлау курманов
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2631
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вспомнил про спортсменку из африки , та что первые места получала в женском забеге , выяснилось что онная оказалось вполне приличным парнем , только вот куда причинные места он прятал , там же ведь все гладенько , так по мне кажется у спортсменок
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андрей
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему она с прокурором соглашение заключила , а не с потерпевшим ???И можно по подробней как она его заключала

* 112
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9817
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
моральная сторона дела? А по

Это бизнес, в нем нет ни морали и ничего личного, кроме его ярких представителей бумажечек с денежными знаками..
В Рудном это обычная практика, заявить и денег просить..
Обычно этим занимаются малолетки в 15 лет, но есть и старушки как эта..
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* 112
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9817
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.03.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас заявила на предпринимателя.... сестра его жены..
Требовала там что то 500 тысяч за типа изнасилование..
Хотя сама по обоюдному согласию..
Уже следаки и кровь и волосы растрепанные искали и свидетелей опрашивали, мол орала как резанная, вообще ничего не нашли..
Ей под 40 лет к слову..
Так их в полиции послали обоих и его и ее..
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Сочувствующий
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...




Отправлено: 07.03.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
вспомнил про спортсменку из африки , та что первые места получала в женском забеге , выяснилось что онная оказалось вполне приличным парнем

На изнасиловании спалился? ;-)
Странные у вас ассоциации, однако...

§ amduscias
Re: Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6234
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 07.03.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
вспомнил про спортсменку из африки , та что первые места получала в женском забеге , выяснилось что онная оказалось вполне приличным парнем , только вот куда причинные места он прятал , там же ведь все гладенько , так по мне кажется у спортсменок

Эх, биологически неграмотный народ у нас! Не было никаких причинных мест мужского типа у спортсменки. Просто есть понятия "пол генетический" и "пол гормональный". Росла и развивалась она как девочка и не подозревала, что у нее в геноме есть Y-хромосома, что делает ее генетическим мальчиком. Где-то еще в самом начале (примерно 42-45 сутки внутриутробного развития) что-то пошло вразрез с генетикой и генетический мальчик стал девочкой. Только вот спортсменкам такая генетическая закавыка дает некоторые преимущества перед истинными девочками. Поэтому их и стали вычислять и отстранять.
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