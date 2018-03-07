Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся в этот день на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана.
Фото Ксении РЕБИК
Как сообщила "НГ" председатель Костанайской областной избирательной комиссии Антонина МАРКОВА, в регионе будет действовать один пункт голосования, который откроется в Костанае, в помещении Дома дружбы (ул. Алтынсарина, 115).
- Участок для голосования будет работать 18 марта с 8-ми до 20 часов, - уточнила Маркова. – Организацией голосования будет заниматься Посольство России в Казахстане. Во время выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Костанае проголосовало около 200 человек.
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
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Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
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