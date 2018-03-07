Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке

18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся в этот день на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана.

Фото Ксении РЕБИК

Как сообщила "НГ" председатель Костанайской областной избирательной комиссии Антонина МАРКОВА, в регионе будет действовать один пункт голосования, который откроется в Костанае, в помещении Дома дружбы (ул. Алтынсарина, 115).

- Участок для голосования будет работать 18 марта с 8-ми до 20 часов, - уточнила Маркова. – Организацией голосования будет заниматься Посольство России в Казахстане. Во время выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Костанае проголосовало около 200 человек.