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Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
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Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке

Евгений ШИБАРШИН

7 марта 2018, 08:54 |  Государство

18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся в этот день на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана.

Фото Ксении РЕБИК

Как сообщила "НГ" председатель Костанайской областной избирательной комиссии Антонина МАРКОВА, в регионе будет действовать один пункт голосования, который откроется в Костанае, в помещении Дома дружбы (ул. Алтынсарина, 115).

- Участок для голосования будет работать 18 марта с 8-ми до 20 часов, - уточнила Маркова. – Организацией голосования будет заниматься Посольство России в Казахстане. Во время выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Костанае проголосовало около 200 человек.
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Комментарии к новости
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§ юля елиссева
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.03.18 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была бы я россиянкой, то непременно бы за Ксюшу Собчак проголосовала!
Она единственная из кандидатов в президенты России, кто осудила захват Крыма!
Профайл

§ юля елиссева
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.03.18 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, за кого будет голосовать Салкенова?
Профайл

Ваще
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да зачем лишние бюджетные деньги еще на это тратить!!!Надо пусть едут сами и голосуют

1952/доктор СИЗО
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пятая колонна

ваще
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///18 марта граждане Российской Федерации, находящиеся в этот день на территории Костанайской области, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, не выезжая из Казахстана.///

да у нас и местных россиян с видом на жительство в кз немерено.

Виктор
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:16
Комментарий удален модератором.

ордынец
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:16
Комментарий удален модератором.

ордынец
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

мимо.
пятая у нас хохол,бывалый и 112, а так же им подобные.

Народный контроль
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Интересно, за кого будет голосовать Салкенова?

Почему у вас такой интерес к моей персоне?Как говорил бывший секретарь Сталина Бориса Бажанова :- Я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что
чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса!Очень волнуемся за наши «честные выборы», которые осуществляются, на минуточку, на деньги налогоплательщиков! ЦИК обеспечивает свою работу под девизом «цирк с конями». Чтоб вы понимали, кони, это мы, избиратели! Это для нас создан весь этот цирк и зоопарк вместе взятые. Сегодняшнее заявление ЦИК, что они опять «нашли» какие-то «cчета Грудинина», выглядит издевательством над нами, над избирателями! Во-вторых, какой вменяемый кандидат пойдет на выборы, если знает, что его будут тщательно и со всех сторон проверять? Видимо, власть всех судит по себе, для них ПРОДАЖНОСТЬ человека является мерилом и нормой. В-третьих, ну нельзя же так сильно власти показывать свой испуг, который вызывает избирательная кампания кандидата Грудинина. Там на верху уже не знают, что и выдумать, как оболгать этого кандидата. Выглядит всё это смешно и видно, что слеплено на коленке. Скажу вам откровенно,настроение населения в России в сторону позитива во власти. В данном случае слишком явно читается между строк, что у Грудинина страшно высокий рейтинг по стране, огромная поддержка населения и высокий уровень доверия народа. Иначе других объяснений просто нет, почему против Грудинина организован весь этот поток грязи и сфабрикованной лжи.

ордынец
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Была бы я россиянкой

если бы да кабы.
Цитата:
юля елиссева:
кто осудила

волеизъявление крымчан.
в 14 и 17 году был там, так что знаю что говорю.

неравнодушная
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
да у нас и местных россиян с видом на жительство в кз немерено.

бесправных политичиских рабоф :-P

1952/СИЗО
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
пятая у нас хохол,бывалый и 112, а так же им подобные.

они то как рас патриоты ;-)

ордынец
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

за грудина будешь в златоусте голосовать?
ну да кандидат от народа, на днях проигравший суд обманутым им дольщикам и пайщикам.
а так да-одни потоки лжи и фальши, в которых он и сам почему то признается, говоря что забыл, запамятовал и т.д. :lol:

ордынец
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/СИЗО:

которые хотят страну в смуту затянуть.

Народный контроль
Re: Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно...




Отправлено: 07.03.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
за грудина будешь в златоусте голосовать?

Голосовать тут будут мой родители! Они граждане России! Я гражданка Казахстана!

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