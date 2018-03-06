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В Костанайской области к вечеру ожидается понижение температуры и усиление ветра

6 марта 2018, 16:01 |  Общество

Теплая погода, вызванная тем, что область находится под влиянием мощного атлантического циклона, к вечеру  6 марта сменится понижением температуры и усилением ветра до 23-28 м/с, сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. В связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В ночь на 7 марта по области также ожидается сильный ветер, 12-17 градусов мороза, на севере области - до -22-х. 7 марта днем - 7-12, местами до 17 градусов мороза. В первой половине дня  возможны метели, сильный ветер.

К вечеру ветер должен утихнуть, однако теплее не станет. В ночь на 8 марта синоптики обещают солнечную, но холодную погоду:  -20 - -25 градусов, днем 8-13 мороза.

По данным "Казгидромета" в регионе за 12 часов сегодняшнего дня выпало 3-8 мм снега.
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Комментарии к новости

ЖЫЛБЫЛ
Re: В Костанайской области к вечеру ожидается понижение...




Отправлено: 06.03.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
о данным "Казгидромета" в регионе за 12 часов сегодняшнего дня выпало 3-8 мм снега.
хоть бы вышли линейкой замерили

5555
Re: В Костанайской области к вечеру ожидается понижение...




Отправлено: 06.03.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЖЫЛБЫЛ:
хоть бы вышли линейкой замерили

так они не снег меряют а воду полученную из снега. Вот ее и получается 3-8 мм

ЖЫЛБЫЛ
Re: В Костанайской области к вечеру ожидается понижение...




Отправлено: 06.03.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
так они не снег меряют а воду полученную из снега.

вы читать умеете? В статье написано:
Цитата:
По данным "Казгидромета" в регионе за 12 часов сегодняшнего дня выпало 3-8 мм снега.

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