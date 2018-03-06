В Костанайской области к вечеру ожидается понижение температуры и усиление ветра
Теплая погода, вызванная тем, что область находится под влиянием мощного атлантического циклона, к вечеру 6 марта сменится понижением температуры и усилением ветра до 23-28 м/с, сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. В связи с чем объявлено штормовое предупреждение.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
В ночь на 7 марта по области также ожидается сильный ветер, 12-17 градусов мороза, на севере области - до -22-х. 7 марта днем - 7-12, местами до 17 градусов мороза. В первой половине дня возможны метели, сильный ветер.
К вечеру ветер должен утихнуть, однако теплее не станет. В ночь на 8 марта синоптики обещают солнечную, но холодную погоду: -20 - -25 градусов, днем 8-13 мороза.
По данным "Казгидромета" в регионе за 12 часов сегодняшнего дня выпало 3-8 мм снега.
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