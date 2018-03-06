Предварительную программу празднования Наурыза обнародовала пресс-служба акима Костаная
Татьяна НАЗАРУК
В выходные дни, 21-23 марта, в Костанае пройдет ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Наурыза. Пресс-служба акима Костаная рассказала об основных моментах праздничной программы. Окончательно она еще не утверждена. Возможно, в ней будут изменения.
Фото из архива "НГ"
21 марта на ипподроме "Аргамак" в Заречном пройдут конно-спортивные соревнования. Вход - бесплатный. Начало - в 12.00. В программе: байга (3 км) и аламан байга (7 км), национальные игры аударыспак, аркан тарту, кой котеру. В соревнованиях примут участие спортсмены из Костанайской и других областей Казахстана.
- Может, в программу добавят еще соревнования, это пока обсуждается, - пояснили "НГ" с пресс-службе акима Костаная. - Еще решается вопрос о том, чтобы запустить из центра города на ипподром прямой автобус, который бы к 12 часам привез людей на скачки и в 16 часов отвез обратно в город. Как только все точно станет известно, мы сообщим.
22 марта на площади перед областным акиматом пройдет праздничный концерт. Его начало - в 11.00. В концерте примут участие ведущие артисты области и города. На площади разместится юрточный городок.
В Сити-центре пройдут конкурсы на лучший плов и баурсаки. Также будет работать праздничная ярмарка с шашлыками, сластями и выпечкой.
23 марта, в 16.00, в ДК "Мирас" начнется конкурс, участницы которого будут демонстрировать на сцене свои знания казахских традиций и национальной кухни. Вход - бесплатный для всех желающих.
Утвержденный и более подробный план мероприятий нам пообещали сообщить на следующей неделе.
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