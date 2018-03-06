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Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт

6 марта 2018, 12:40 |  Общество

Каким будет курс тенге к доллару и к рублю в ближайшее время, спрогнозировал шеф-аналитик Wall Street Invest Partners Ильяс Касжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечает Касжанов, в последнее время национальная валюта укреплялась к доллару. Он считает, что в пользу продолжения этой тенденции выступает то обстоятельство, что Дональд Трамп начал активное проведение протекционистской политики, направленной на увеличение объемов экспорта и создание рабочих мест.

- Недавнее объявление президента США о введении пошлин на сталь и алюминий вызвало ответные реакции со стороны ЕС. Тем самым сейчас рынок замер в ожидании развития вышеназванных событий, - говорит эксперт.

Вместе с тем шеф-аналитик Wall Street Invest Partners ожидает, что российский рубль продолжит сдавать позиции перед долларом.

- Мы видим постепенное ослабление рубля, которое может ускориться во второй половине марта, - предполагает эксперт.

Делая прогноз о курсе тенге к американской и российской валюте, Касжанов говорит, что в ближайшее время ожидает довольно широкий коридор от 317 до 330 тенге за доллар, а курс рубля по отношению к тенге будет находиться в диапазоне 5,60-5,70.
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Комментарии к новости
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Хохол
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока одни штампуют , танки , ракеты и самолёты , боясь что их завоюет проклятая Америка , в это время проклятый , ненавистный и ни чем не обеспеченный Американский бакс всех уже давно завоевал . Подлым путём проникнув во все государства , обхватив как щупальцами все экономики и захватив даже души тех , кто завтра (дай ему оружие) пойдёт войной на США . Так кто получается в этом мире всех умнее , всех талантливей и мудрее ?

Алибаба
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы политика Путина не повлияла..

непонятливый
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы вообще от чего-нибудь мнения,политики,авиакеросина,бензина и т.д. Независимы?? Куда не кинься,везде зависимость!

пэтриот
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого деньги - у того и власть.
Можно конечно сказать что ,, зато мы прекрасны душой и телом,,. - но доллар все равно главнее . Можно ещё как гопники с ядерным оружием зарабатывать , мол я сейчас Флориду разнесу , дайте баксов ( инвестиции).
Толку не будет , надо уметь вести себя адекват и тогда с тобой будут рады говорить.
Это к тому что мы Таёжном союзе

аргентинец
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Против лома нет приема, )))) не в тему, но вчера я аплодировал елбасу!!! Посыпаю голову, но то, что дал команду снизить ставку до 7% по ипотеке, снизив первоначальный взнос до 20% и продлив срок выплаты до25 лет.Снизить подоходный налог малоимущим до 1%. Что скажете господа? К чему бы это? Но все равно, приятно, хоть народу полегче станет. Я б посоветовал чтобы компенсировать подоходный налог богатеньким поднять ровно на столько, сколько опустил. Правда депуьтаты пойдут в разнос...

эесперд
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доллар падает, рубль растет.
трамп уронит доллар по самое никуда.
со своей смешной политикой.

грость
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
курс тенге завит от направления ветка, с какой ноги встал кто не скажу,
а от трампа не зависит точно.

у6
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чего ты радуешься, 25 лет рабства, во всем мире ипотека 1-2%, а тут аж но 7%! и как бы цены на квадратные метры не подскочили в разы, а ты будешь передавать свою ипотеку своим наследникам

Падлец Якин
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 14:41
Комментарий удален модератором.

дима
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
грость:
ветка

Думаю вы хотели написать "дедка",а Т9 "ветка" написал ;-)

Россиянин
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 15:03
Комментарий удален модератором.

гафар
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато как лихо отмечаем "независимость".

Россиянин
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 15:40
Комментарий удален модератором.

Россиянин
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт




Отправлено: 06.03.18 - 15:43
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт
112


(Пользователи)
Сообщений: 9786
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.03.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Америка и ее Величество Доллар, все таки великая страна и великая экономика..
И ведь они ни Маркса ни Энгельса не зубрили как мы, а как то умнее..
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