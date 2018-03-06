Каким будет курс тенге к доллару и к рублю в ближайшее время, спрогнозировал шеф-аналитик Wall Street Invest Partners Ильяс Касжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как отмечает Касжанов, в последнее время национальная валюта укреплялась к доллару. Он считает, что в пользу продолжения этой тенденции выступает то обстоятельство, что Дональд Трамп начал активное проведение протекционистской политики, направленной на увеличение объемов экспорта и создание рабочих мест.
- Недавнее объявление президента США о введении пошлин на сталь и алюминий вызвало ответные реакции со стороны ЕС. Тем самым сейчас рынок замер в ожидании развития вышеназванных событий, - говорит эксперт.
Вместе с тем шеф-аналитик Wall Street Invest Partners ожидает, что российский рубль продолжит сдавать позиции перед долларом.
- Мы видим постепенное ослабление рубля, которое может ускориться во второй половине марта, - предполагает эксперт.
Делая прогноз о курсе тенге к американской и российской валюте, Касжанов говорит, что в ближайшее время ожидает довольно широкий коридор от 317 до 330 тенге за доллар, а курс рубля по отношению к тенге будет находиться в диапазоне 5,60-5,70.
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