Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт

Каким будет курс тенге к доллару и к рублю в ближайшее время, спрогнозировал шеф-аналитик Wall Street Invest Partners Ильяс Касжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечает Касжанов, в последнее время национальная валюта укреплялась к доллару. Он считает, что в пользу продолжения этой тенденции выступает то обстоятельство, что Дональд Трамп начал активное проведение протекционистской политики, направленной на увеличение объемов экспорта и создание рабочих мест.

- Недавнее объявление президента США о введении пошлин на сталь и алюминий вызвало ответные реакции со стороны ЕС. Тем самым сейчас рынок замер в ожидании развития вышеназванных событий, - говорит эксперт.

Вместе с тем шеф-аналитик Wall Street Invest Partners ожидает, что российский рубль продолжит сдавать позиции перед долларом.

- Мы видим постепенное ослабление рубля, которое может ускориться во второй половине марта, - предполагает эксперт.

Делая прогноз о курсе тенге к американской и российской валюте, Касжанов говорит, что в ближайшее время ожидает довольно широкий коридор от 317 до 330 тенге за доллар, а курс рубля по отношению к тенге будет находиться в диапазоне 5,60-5,70.