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06.03.18 18:02
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В связи с погодными условиями в Костанайской области перекрыли трассу

6 марта 2018, 10:58 |  Происшествия

Сегодня, 6 марта, в связи с погодными условиями в Костанайской области закрыли трассу Костанай-Аулиеколь-Сурган. Об этом "НГ" сообщили в костанайском филиале РГП "Казахавтодор".

- Данная трасса, ведущая в Акмолинскую область, закрыта с 9.30 для всех видов транспорта. На дороге гололед, метель и дождь, - сообщил диспетчер "Казахавтодора". -  Акмолинская область также перекрыла движение на этой трассе на подконтрольном им отрезке.

Также в "Казахавтодоре" отмечают, что ночью была перекрыта трасса в Актюбинской области для грузового транспорта. Движение по ней до сих пор не открыто.
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Комментарии к новости

Житель
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гололёд будут убирать,посыпать?По всему Казахстану развёрнуты пункты обогрева,дежурит спецтехника на трассах,посыпают трассы реагентами,на всех трассах обеспечена безопасность,даже тёплые туалеты дымят буржуйками. Анегдот из 2050.В итоге ноль,закрыли и такую же открыли,если в один след пропихают полуразвалившимся ротором то нормально.

НУР
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России круглосуточно работает техника.У нас лучше придумать не могут,как перекрыть дороги.Когда работать будем господа?Теперь дядя не придёт,за вас не чего не сделает!26 лет вату катаете бла,бла,бла.Когда появятся умные головы?

e7
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алга ДВК, хватит нам этого бардака!

Коля
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НУР:
Когда работать будем господа?Теперь дядя не придёт,за вас не чего не сделает!26 лет вату катаете бла,бла,бла.

Сейчас не до вас.Как улцы переименуем,потом за дороги возьмёмся!Может быть!

патриот
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
26 лет вату катаете бла,бла,бла.Когда появятся умные головы?
не всех берут руководителями :-x в нашей стране полно умных голов...и молодежь и старшее поколение...не всем дано, быть БАСтыком 8-)

АфроАмереканец
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По всему Казахстану развёрнуты пункты обогрева,дежурит спецтехника на трассах,посыпают трассы реагентами,на всех трассах обеспечена безопасность,даже тёплые туалеты дымят буржуйками.
кто насыпал, тот пусть и убирает ;-)

Народный контроль
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
В России круглосуточно работает техника.

Ага прямо работают не покладая рук! В Златоусте за всю зиму конь не валялся, снега по уши, понятия чистить дороги не было и нет.Кругом гололёд! Не дай бог такого бардака как там.

Житель
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контроль,не бухай,смотри что читаешь.Да в Златоусте техника не успевала,сам стоял там,а вообще про технику НУР написал.

кустанаец
Re: В связи с погодными условиями в Костанайской области...




Отправлено: 06.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Контроль,не бухай,смотри


так праздник Пурим неделю отмечают.
а там без этого никак.

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