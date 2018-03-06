В связи с погодными условиями в Костанайской области перекрыли трассу

Сегодня, 6 марта, в связи с погодными условиями в Костанайской области закрыли трассу Костанай-Аулиеколь-Сурган. Об этом "НГ" сообщили в костанайском филиале РГП "Казахавтодор".

- Данная трасса, ведущая в Акмолинскую область, закрыта с 9.30 для всех видов транспорта. На дороге гололед, метель и дождь, - сообщил диспетчер "Казахавтодора". - Акмолинская область также перекрыла движение на этой трассе на подконтрольном им отрезке.

Также в "Казахавтодоре" отмечают, что ночью была перекрыта трасса в Актюбинской области для грузового транспорта. Движение по ней до сих пор не открыто.