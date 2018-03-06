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Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе Костанайской области

6 марта 2018, 10:08 |  Происшествия

Двое жителей села Коктал, направляясь пешком в сторону села Караменды, заблудились в степи. Сообщение о пропавших сотрудники отдела по ЧС Аулиекольского района получили в воскресенье, 4 марта, в 21.55.

На поиски пропавших направились два сотрудника ОЧС на автомобиле "Нива", передает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Работу сотрудников ЧС осложнял сильный туман. Спустя два часа поисков спасатели обнаружили в степи, в 5 км от дороги Аулиеколь-Жолдама, заброшенный стог сена и решили поджечь его, чтобы привлечь внимание заблудившихся.

План сработал. Заблудившиеся - мужчина 1972 года рождения и женщина 1971 года рождения - заметили мерцающий огонек и направились к нему. Спасатели, оставив свою машину, отправились по сугробам вновь разыскивать заблудившихся.

В 02.40 спасатели отыскали мужчину, а спустя 20 минут по его следам обнаружили и обессиленную женщину.

На подмогу спасателям прибыли сотрудники пожарной части № 15 Аулиекольского района. Они обогрели пострадавших и доставили их в районную больницу. У заблудившихся выявили обморожение нижних конечностей и лица средней тяжести.

ДЧС Костанайской области вновь просит жителей не игнорировать SMS об ухудшении погоды и не покидать населенные пункты в темное время суток при плохих погодных условиях.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области
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Комментарии к новости

§ Bart
Re: Два человека заблудились в степи в Алиекольском районе...
Bart


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 16.01.15
Отправлено: 06.03.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заброшенный стог сена и решили поджечь его
я подумал они в стогу сидели)
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патриот
Re: Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе...




Отправлено: 06.03.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жесть!!! когда начнут, материально наказывать таких балбесов...??? какого х... и куда ОНО поперлось??? какая в этом необходимость ??? в этот момент, спасатели могли быть гораздо нужней, в другом месте, по более серьезному поводу...а они спасают, потому что кто то "по синей лавочке" собрался "догнаться" в соседней деревне...

правп
Re: Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе...




Отправлено: 06.03.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
патриот:
жесть!!!

сахарным клоунам легко судить, кого-то сидя на теплом диванчеге

патриот
Re: Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе...




Отправлено: 06.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сахарным клоунам легко судить, кого-то сидя на теплом диванчеге
да я тоже спасаю, таких же тошнотиков... если ты клоун на диванчеге, не суди о всех одинаково ...со своего диванчега...и внимательно фото глянь, спасенных страдальцев...уж явно, не машина у них сломалась 8-)

НУР
Re: Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе...




Отправлено: 06.03.18 - 13:23
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.03.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. спасли благодаря стогу сена, жители села тоже "ходоки" - ночью в степь
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НУР
Re: Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе...




Отправлено: 06.03.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
патриот:

ты какой спасатель?Как на вехнем фото,чистенький,ухоженный?Или на нижнем фото ?Кто выполнил поиск,нашёл и чаем напоил.

Гость
Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе Костанайской области




Отправлено: 06.03.18 - 18:05
Комментарий проходит проверку.

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