Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе Костанайской области

Двое жителей села Коктал, направляясь пешком в сторону села Караменды, заблудились в степи. Сообщение о пропавших сотрудники отдела по ЧС Аулиекольского района получили в воскресенье, 4 марта, в 21.55.

На поиски пропавших направились два сотрудника ОЧС на автомобиле "Нива", передает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Работу сотрудников ЧС осложнял сильный туман. Спустя два часа поисков спасатели обнаружили в степи, в 5 км от дороги Аулиеколь-Жолдама, заброшенный стог сена и решили поджечь его, чтобы привлечь внимание заблудившихся.

План сработал. Заблудившиеся - мужчина 1972 года рождения и женщина 1971 года рождения - заметили мерцающий огонек и направились к нему. Спасатели, оставив свою машину, отправились по сугробам вновь разыскивать заблудившихся.

В 02.40 спасатели отыскали мужчину, а спустя 20 минут по его следам обнаружили и обессиленную женщину.

На подмогу спасателям прибыли сотрудники пожарной части № 15 Аулиекольского района. Они обогрели пострадавших и доставили их в районную больницу. У заблудившихся выявили обморожение нижних конечностей и лица средней тяжести.

ДЧС Костанайской области вновь просит жителей не игнорировать SMS об ухудшении погоды и не покидать населенные пункты в темное время суток при плохих погодных условиях.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области