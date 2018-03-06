Выставка работ, выполненных в технике батика, открылась в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Батик - это искусство росписи ткани. Познакомиться с этой техникой во всем ее многообразии можно на выставке, которая открылась сегодня, 5 марта, в Костанайском историко-краеведческом музее.
«Весенний вернисаж» - такое название дали экспозиции, посвященной Международному женскому дню. В ней представлены работы Светланы Каратаевой из Лисаковска, Галины Надеиной, Светланы Медведевой, Елены Михайловой и Ларисы Шефер из Рудного. На открытие выставки приехали только Каратаева и Надеина.
Всего в выставочном зале музея разместили 28 картин. Почти все - по-настоящему весенние. Исключение - работа Светланы Медведевой «Снегири», выполненная в холодных тонах.
В основном работы посвящены природе, преимущественно - изображению цветов. На некоторых картинах нежность, легкость и едва уловимое дыхание весны воплотились в образах девушек.
Например, в работе Светланы Каратаевой «Прикосновение нежности». Когда-то художница устраивала целую выставку с аналогичным названием, которую посвятила женщинам.
- В этой серии работ очень много женских образов, соединенных с цветами, - рассказала Светлана КАРАТАЕВА корреспонденту «НГ». - В этой работе нужно было передать в ткани ощущение текучести воды. Эта девушка будто наполнена нежностью и будто течет река этой нежности. Очень сложно показать в цвете все эти чувственные градации. Не только лицо и руки изображают прилив нежности, это проникает через ее платье. Здесь есть эффект акварели.
Светлана отмечает, что работать в такой технике сложно, но она дает массу преимуществ. Батик может быть похож на акварель, масло. С помощью батика можно делать четкие графические линии, а можно буквально утонуть в волнах цвета.
Особенно выделяются работы в технике горячего батика. Узор в ней создается с помощью расплавленного воска или парафина. Ткань окрашивают, снимают воск и получают белый или разноцветный рисунок на цветном фоне.
Кроме того, для росписи тканей используют соль, мочевину. Материалы для холста - шелк, хлопчатобумажные ткани, атлас, органза.
В технике батик Каратаева пишет 5-6 картин в год. На каждую в среднем уходит от недели до нескольких месяцев.
Галина НАДЕИНА на этой выставке, в частности, представила три масштабные композиции: «Рябиновые гроздья», «Пионы» и «Великий шелковый путь». Еще одну ее работу - «Декоративный натюрморт с гранатом» - очень похвалила Светлана Каратаева, пояснив, что картины такого типа пользуются спросом в Европе.
- Эту работу бы очень полюбили в Европе, особенно во Франции, потому что там народ любит разглядывать картины, - отметила Светлана. - У нас судят и ценят по критерию «похоже - не похоже». А у них ценятся картины, перед которыми можно сидеть и раздумывать. У нас люди стремятся к натурализму и не выбирают художников, которые стремятся переработать образы и изобразить по-своему.
Сама Галина Надеина считает, что батик имеет преимущество перед акварелью и маслом.
- Со временем акварель тускнеет, а батик таким ярким и насыщенным остается. - говорит она. - Маслом, к примеру, никогда не сможешь передать то, что можно передать в батике. Если смотреть на картину маслом вблизи и издали, увидишь совершенно разное. А батик остается объемным с любого ракурса. Но батик сегодня невостребованный, потому что дорогой.
Выставку можно посмотреть до конца марта.
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