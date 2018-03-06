"Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин Костанайской области поздравили с 8 Марта

Стихи, песни и музыка в честь Международного женского дня прозвучали сегодня, 5 марта, в областной филармонии им. Е. Умурзакова. Мероприятие началось в 16.00.

При входе играл оркестр, всем представительницам прекрасного пола традиционно раздавали розы.

- Вы - краса и гордость Казахстана! Вы – наши мамы, жены, сестры - для нас – все! – с этих слов ведущие начали праздник, а продолжил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- В нашей области женщины работают наравне с мужчинами во многих сферах производства, - отметил он.- Женщины-руководители всегда отличаются харизмой, неиссякаемой энергией. Отрадно отметить, что подрастает новое поколение женщин-руководителей. Доля женщин в малом бизнесе составляет 43%. Я лично знаком со многими женщинами-предпринимателями.

Мухамбетов поименно отметил женщин из разных сфер – от карамельного цеха «Баян-Сулу» до медицинских, полицейских учреждений и бизнес-вумен.

- Все эти женщины получают высшую оценку со стороны государства и общества, - сказал глава региона. И отдельно поздравил многодетных матерей. – В нашей области 3 483 многодетных матери, которые воспитывают шесть детей и больше.

19 многодетным матерям, приехавшим из городов и районов области, вручили подвески «Алтын алка» и «Кумис алка».

- Для детей все матери прекрасны, значит, некрасивых женщин не бывает, - продолжили ведущие.

На сцене появились малыши в сопровождении старших детей. Все были в белом, видимо, олицетворяя ангелов. И спели трогательную песню о маме, сорвавшую бурные аплодисменты.

Потом были песни из репертуара Александра Серова, стихи, поздравления, шутки и все – о женщинах.

СПИСОК награждаемых многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» «Алтын алқа»:

1 АЛЖАПАРОВА Эльмира Балгабековна заведующего сельским клубом, Амангельдинский район 38 лет 2 АРТЮШИНА Наталья Вениаминовна домашняя хозяйка, Камыстинский район 39 лет 3 ӘБДІХАЛЫҚ Дамира Берікболқызы домашняя хозяйка, Сарыкольский район 42 года 4 МУХАТАЕВА Гульдану Мульдашариповна бухгалтер ТОО «Амангелді арайы», Амангельдинский район 42 года 5 ШАЯХМЕТОВА Айгуль Ондасовна домашняя хозяйка, Карасуский район 41 год 6 ШИРИНА Ирина Петровна воспитатель группы мини-центра, Сарыкольский район 44 года «Күміс алқа»: