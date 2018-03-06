"Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин Костанайской области поздравили с 8 Марта
Ольга ЛИХОГРАЙ
Стихи, песни и музыка в честь Международного женского дня прозвучали сегодня, 5 марта, в областной филармонии им. Е. Умурзакова. Мероприятие началось в 16.00.
При входе играл оркестр, всем представительницам прекрасного пола традиционно раздавали розы.
- Вы - краса и гордость Казахстана! Вы – наши мамы, жены, сестры - для нас – все! – с этих слов ведущие начали праздник, а продолжил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
- В нашей области женщины работают наравне с мужчинами во многих сферах производства, - отметил он.- Женщины-руководители всегда отличаются харизмой, неиссякаемой энергией. Отрадно отметить, что подрастает новое поколение женщин-руководителей. Доля женщин в малом бизнесе составляет 43%. Я лично знаком со многими женщинами-предпринимателями.
Мухамбетов поименно отметил женщин из разных сфер – от карамельного цеха «Баян-Сулу» до медицинских, полицейских учреждений и бизнес-вумен.
- Все эти женщины получают высшую оценку со стороны государства и общества, - сказал глава региона. И отдельно поздравил многодетных матерей. – В нашей области 3 483 многодетных матери, которые воспитывают шесть детей и больше.
19 многодетным матерям, приехавшим из городов и районов области, вручили подвески «Алтын алка» и «Кумис алка».
- Для детей все матери прекрасны, значит, некрасивых женщин не бывает, - продолжили ведущие.
На сцене появились малыши в сопровождении старших детей. Все были в белом, видимо, олицетворяя ангелов. И спели трогательную песню о маме, сорвавшую бурные аплодисменты.
Потом были песни из репертуара Александра Серова, стихи, поздравления, шутки и все – о женщинах.
|
СПИСОК
награждаемых многодетных матерей подвесками
«Алтын алқа» и «Күміс алқа»
|
«Алтын алқа»:
|
1
|
АЛЖАПАРОВА Эльмира Балгабековна
|
заведующего сельским клубом, Амангельдинский район
|
38 лет
|
2
|
АРТЮШИНА Наталья Вениаминовна
|
домашняя хозяйка, Камыстинский район
|
39 лет
|
3
|
ӘБДІХАЛЫҚ Дамира Берікболқызы
|
домашняя хозяйка, Сарыкольский район
|
42 года
|
4
|
МУХАТАЕВА Гульдану Мульдашариповна
|
бухгалтер ТОО «Амангелді арайы», Амангельдинский район
|
42 года
|
|
5
|
ШАЯХМЕТОВА Айгуль Ондасовна
|
домашняя хозяйка, Карасуский район
|
41 год
|
|
6
|
ШИРИНА Ирина Петровна
|
воспитатель группы мини-центра, Сарыкольский район
|
44 года
|
|
|
«Күміс алқа»:
|
|
7
|
АБИШЕВА Марзия Асылбаевна
|
домашняя хозяйка, Костанайский район
|
39 лет
|
8
|
АЙДАРХАНОВА Жулдыз Борамбековна
|
домашняя хозяйка, город Рудный
|
35 лет
|
9
|
АСАНОВА Акгульм Асановна
|
педагог детско-юношеского центра, город Аркалык
|31 год
|
10
|
БАЛАБАЕВА Алтыншаш Шарифоллаевна
|
повар средней школы, Джангельдинский район
|
41 год
|
11
|
БЕКТЕГЕНОВА Айгуль Умаровна
|акушер-гинеколога центральной районной больницы, Житикаринский район
|
44 года
|
12
|
БОЯРШИНОВА Татьяна Александровна
|
домашняя хозяйка, Аулиекольский район
|
32 года
|
13
|
БОРОВИНСКИХ Наталья Ивановна
|
домашняя хозяйка, Костанайский район
|
57 лет
|
14
|
ДМИТРИЕВА Надежда Васильевна
|домашняя хозяйка, город Костанай
|
31 год
|
15
|
ЕЛЕУБАЕВА Жанаркуль Жуматовна
|
домашняя хозяйка, город Аркалык
|
48 лет
|
16
|
ЖАЛКЕНОВА Гулнара Оразбековн
|
домашняя хозяйка, Узункольский район
|
42 года
|
17
|
ИБРАЕВА Татьяна Тюлегеновну
|
лаборант средней школы, Наурзумский район
|
36 лет
|
18
|
КУАТОВА Бахиткул Таупкеловна
|
домашняя хозяйка, Амангельдинский район
|
46 лет
|
19
|
МОЛДАБАЕВА Замзагуль Сабыровна
|
домашняя хозяйка, Джангельдинский район
|
45 лет
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