Быстрее не бывает

Форум
янкель
В Костанае начался областной фестиваль лыжного спорта
Рикки Мартин - святой покровитель ДЮСШ № 3. У Довбыша Его бюст должен стоять в самом почетном месте.
06.03.18 05:40
07Litra
Моя Деревенька и её окрестности.
гость: Рад , тебя опять , тут видеть , смотрю иной раз по - красному идёшь амнистия вышла... скощюха... но под надзором... :cry:
06.03.18 02:45
Добринцофф
Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента
Бывалый: Знакомец треху в дорожнике в 14-м году продавал. Просил 9, продал за 7. Правда за нал продал... Треха в коттеджах была, которые на 4 хозяина... Если третий коттедж от трассы,окна выходят...
06.03.18 00:42
elektron
Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента
Читатель 1: "Земля начала вращение вспять" ??))) Это начало новой эры фараонов, теперь им особняки, яхты и прочее, проще будет приобретать, под такие проценты. 8-) После того как всё...
06.03.18 00:14
amduscias
Мерзкие последствия геологической деятельности
Хохол: У нас с памятью что то стало ? Передвижные бочки на разлив в СССР только с квасом что ль были ? Не, ничего не стало. Помню я про бочки с квасом и пивом. Только их было в разы меньше, чем...
06.03.18 00:13
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин Костанайской области поздравили с 8 Марта

Ольга ЛИХОГРАЙ

5 марта 2018, 18:45 |  Государство

Стихи, песни и музыка в честь Международного женского дня прозвучали сегодня, 5 марта, в областной филармонии им. Е. Умурзакова. Мероприятие началось в 16.00.

При входе играл оркестр, всем представительницам прекрасного пола традиционно раздавали розы.

- Вы - краса и гордость Казахстана! Вы – наши мамы, жены, сестры - для нас – все! – с этих слов ведущие начали праздник, а продолжил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- В нашей области женщины работают наравне с мужчинами во многих сферах производства, - отметил он.- Женщины-руководители всегда отличаются харизмой, неиссякаемой энергией. Отрадно отметить, что подрастает новое поколение женщин-руководителей. Доля женщин в малом бизнесе составляет 43%. Я лично знаком со многими женщинами-предпринимателями.

Мухамбетов поименно отметил женщин из разных сфер – от карамельного цеха «Баян-Сулу» до медицинских, полицейских учреждений и бизнес-вумен.

- Все эти женщины получают высшую оценку со стороны государства и общества, - сказал глава региона. И отдельно поздравил многодетных матерей. – В нашей области 3 483 многодетных матери, которые воспитывают шесть детей и больше.

19 многодетным матерям, приехавшим из городов и районов области, вручили подвески «Алтын алка»  и «Кумис алка».

- Для детей все матери прекрасны, значит, некрасивых женщин не бывает, - продолжили ведущие.

На сцене появились малыши в сопровождении старших детей. Все были в белом, видимо, олицетворяя ангелов. И спели трогательную песню о маме, сорвавшую бурные аплодисменты.

Потом были песни из репертуара Александра Серова, стихи, поздравления, шутки и все – о женщинах.

СПИСОК

награждаемых многодетных матерей подвесками

«Алтын алқа» и «Күміс алқа»

 

     «Алтын алқа»:

1

АЛЖАПАРОВА Эльмира Балгабековна

заведующего сельским клубом, Амангельдинский район

38 лет

2

АРТЮШИНА Наталья Вениаминовна

домашняя хозяйка, Камыстинский район

39 лет

3

ӘБДІХАЛЫҚ Дамира Берікболқызы

домашняя хозяйка, Сарыкольский район

42 года

4

МУХАТАЕВА Гульдану  Мульдашариповна

бухгалтер ТОО «Амангелді арайы», Амангельдинский район

 42 года

 

5

ШАЯХМЕТОВА Айгуль Ондасовна

домашняя хозяйка, Карасуский район

41 год

 

6

ШИРИНА Ирина Петровна

воспитатель группы мини-центра, Сарыкольский район

44 года

 

 

       «Күміс алқа»:

 
             

   7

АБИШЕВА Марзия Асылбаевна

домашняя хозяйка, Костанайский район

39 лет

8

АЙДАРХАНОВА Жулдыз Борамбековна

домашняя хозяйка, город Рудный

35 лет

9

АСАНОВА Акгульм Асановна

педагог детско-юношеского центра, город Аркалык

 31 год

10

БАЛАБАЕВА Алтыншаш Шарифоллаевна

повар средней школы, Джангельдинский район

41 год

11

БЕКТЕГЕНОВА Айгуль Умаровна

акушер-гинеколога центральной районной больницы, Житикаринский  район

44 года

12

БОЯРШИНОВА Татьяна Александровна

домашняя хозяйка, Аулиекольский район

32 года

13

БОРОВИНСКИХ Наталья Ивановна

домашняя хозяйка, Костанайский район

57 лет

14

ДМИТРИЕВА Надежда Васильевна

домашняя хозяйка, город Костанай

31 год

15

ЕЛЕУБАЕВА Жанаркуль Жуматовна

домашняя хозяйка, город Аркалык

48 лет

16

ЖАЛКЕНОВА Гулнара Оразбековн

домашняя хозяйка, Узункольский район

42 года

17

ИБРАЕВА Татьяна Тюлегеновну 

лаборант средней школы, Наурзумский район

36 лет

18

КУАТОВА Бахиткул Таупкеловна 

домашняя хозяйка, Амангельдинский район

46 лет

19

МОЛДАБАЕВА Замзагуль Сабыровна 

домашняя хозяйка, Джангельдинский район

45 лет



Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.03.18 17:49 Выставка работ, выполненных в технике батика, открылась в Костанае
05.03.18 16:07 ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками
05.03.18 14:29 В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома
05.03.18 12:58 Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента
05.03.18 11:09 ХК "Горняк" дважды проиграл "Номаду" в первых матчах серии плей-офф
05.03.18 08:53 В Казахстане с 1 июля заработают новые паспорта для автомобилей
04.03.18 20:29 МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных
04.03.18 20:08 Международный день тенниса в Костанае отметили днем открытых дверей в Теннисном центре
04.03.18 16:57 Дубль Томасова за пять минут помог "Астане" разгромить "Кайрат" и выиграть Суперкубок РК по футболу
04.03.18 14:33 Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек

Комментарии к новости

FOMA
Re: "Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин...




Отправлено: 05.03.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то в зале одни апашечки! Молодежи почти нету!

Гера
Re: "Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин...




Отправлено: 05.03.18 - 20:34
Комментарий удален модератором.

Мика
Re: "Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин...




Отправлено: 05.03.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо, что только по праздникам вспоминаем о ветеранах войны, многодетных матерях. Женщин-ветеранов тыла забыли как всегда? В 1941 году им было по 10-11 лет. Они кто? Дети войны или ветераны тыла? Бабуле в 1941 году было 12 лет и она уже была полной сиротой. Все для фронта старалась во время войны. После войны батрачила. Никакой сталинской медали не давали. Еще живая, я ей никто, я не государство, но завтра понесу ей розы. Она действительно краса и гордость Казахстана, но как всегда ей ничего не дарят.

§ 112
Re: "Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9775
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.03.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Молодежи почти нету

Молодежи нафик это надо?
Ты любила в ДК сидеть что ли в лет 15 - 16 на стуле и слушать какие то заученные речи?
А дискотеки, пиво и рокэнролл с мальчиками?
Профайл

§ 112
Re: "Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9775
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.03.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мика:
Она действительно краса и гордость Казахстана, но как всегда ей ничего не дарят.

Но ты же не забыла и подаришь?
Или нам всем предлагаешь ее одну только поздравлять?
А наших жен кто будет и чьих то матерей и бабусек?
Профайл

Гость
"Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин Костанайской области поздравили с 8 Марта




Отправлено: 06.03.18 - 02:04
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 54
Пользователей: 0
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх