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Zanoza
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В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

5 марта 2018, 14:29 |  Криминал

ЧП произошло 4 марта на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Каирбекова. О происшествии нам сообщили читатели, которые сняли на видеокамеру работу полиции. По слухам, женщина выпала из окна.

Иллюстративное фото

Сегодня, 5 марта, пресс-служба ДВД Костанайской области сообщила:

«По факту падения 19-летней девушки с крыши дома по улице Аль-Фараби в Костанае полицейскими проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются».
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Комментарии к новости

Жека
Re: В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного...




Отправлено: 05.03.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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