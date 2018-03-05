В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
ЧП произошло 4 марта на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Каирбекова. О происшествии нам сообщили читатели, которые сняли на видеокамеру работу полиции. По слухам, женщина выпала из окна.
Иллюстративное фото
Сегодня, 5 марта, пресс-служба ДВД Костанайской области сообщила:
«По факту падения 19-летней девушки с крыши дома по улице Аль-Фараби в Костанае полицейскими проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются».
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