Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане
Вопросы самостоятельного переоборудования автотранспорта, в частности, установки газобаллонного оборудования, разъяснили в КАП МВД РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: zarulim.com.ua
Как сообщили в Комитете административной полиции МВД Казахстана, переоборудование - это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на безопасность дорожного движения.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" внесение изменений в конструкцию транспортного средства, в том числе установка дневных ходовых огней и металлических конструкций и другие виды переоборудований, осуществляются по разрешению и под контролем административной полиции.
"Сведения о произведенном переоборудовании заносятся в свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС). Для внесения изменений в СРТС его владелец обращается в административную полицию с заявлением, в котором отражает вид переоборудования. После получения письменного ответа владелец обращается в организацию (предприятие), имеющую материальную базу и квалифицированных специалистов, в которой производится переоборудование транспортного средства с предоставлением документов о произведенном переоборудовании", - рассказали в КАП МВД РК.
Далее, по результатам осмотра транспортного средства сотрудником административной полиции (техническая инспекция) после произведенного переоборудования владельцу выдается свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, на основании которого в свидетельстве о регистрации транспортного средства указывается конкретные изменения конструкции. Например, установлено газобаллонное оборудование, дневные ходовые огни и так далее.
Также в КАП МВД РК поясняют, что демонтаж сидений в автотраспорте тоже является переоборудованием.
Если же автовладельцы приобрели уже переоборудованный автомобиль, но об этом нет соответствующей отметки в СРТС, необходимо пройти вышеуказанную процедуру и внести все изменения конструкции транспортного средства в СРТС для исключения привлечения их к административной ответственности.
"Между тем, в соответствии с частью 7 статьи 590 КоАП управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП", - проинформировали в Комитете административной полиции МВД Казахстана.
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