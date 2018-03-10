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Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане

10 марта 2018, 08:53 |  Государство

Вопросы самостоятельного переоборудования автотранспорта, в частности, установки газобаллонного оборудования, разъяснили в КАП МВД РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: zarulim.com.ua

Как сообщили в Комитете административной полиции МВД Казахстана, переоборудование - это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на безопасность дорожного движения.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" внесение изменений в конструкцию транспортного средства, в том числе установка дневных ходовых огней и металлических конструкций и другие виды переоборудований, осуществляются по разрешению и под контролем административной полиции.

"Сведения о произведенном переоборудовании заносятся в свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС). Для внесения изменений в СРТС его владелец обращается в административную полицию с заявлением, в котором отражает вид переоборудования. После получения письменного ответа владелец обращается в организацию (предприятие), имеющую материальную базу и квалифицированных специалистов, в которой производится переоборудование транспортного средства с предоставлением документов о произведенном переоборудовании", - рассказали в КАП МВД РК.

Далее, по результатам осмотра транспортного средства сотрудником административной полиции (техническая инспекция) после произведенного переоборудования владельцу выдается свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, на основании которого в свидетельстве о регистрации транспортного средства указывается конкретные изменения конструкции. Например, установлено газобаллонное оборудование, дневные ходовые огни и так далее.

Также в КАП МВД РК поясняют, что демонтаж сидений в автотраспорте тоже является переоборудованием.

Если же автовладельцы приобрели уже переоборудованный автомобиль, но об этом нет соответствующей отметки в СРТС, необходимо пройти вышеуказанную процедуру и внести все изменения конструкции транспортного средства в СРТС для исключения привлечения их к административной ответственности.

"Между тем, в соответствии с частью 7 статьи 590 КоАП управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП", - проинформировали в Комитете административной полиции МВД Казахстана.
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Комментарии к новости

Хохол
Re: Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане




Отправлено: 10.03.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на основании которого в свидетельстве о регистрации транспортного средства указывается конкретные изменения конструкции. Например, установлено газобаллонное оборудование, дневные ходовые огни и так далее.

Опа ! Дневные ходовые огни установленные самостоятельно должны быть указаны в свидетельстве о регистрации ? А как же пол города ездят с самостоятельно установленными дополнительно светодиодами в виде всяких "ресничек" ? Не думаю что у всех в техпаспорте это отражено . Вот где клондайк для полиции .
Цитата:
Также в КАП МВД РК поясняют, что демонтаж сидений в автотраспорте тоже является переоборудованием.

Тут надо пояснять что если крепление сидений осуществляется на защёлках , то снимать можно , а вот если на болтах , то да могут за снятие влупить штраф .

Corpse
Re: Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане




Отправлено: 10.03.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Между тем, в соответствии с частью 7 статьи 590 КоАП управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечет штраф в размере 15 МРП", - проинформировали в Комитете административной полиции МВД Казахстана.


Ну так получай разрешение и переоборудуй. В КоАП ничего не сказано о необходимости менять техпаспорт

Народный контроль
Re: Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане




Отправлено: 10.03.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
то снимать можно , а вот если на болтах , то да могут за снятие влупить штраф .

Очередной бред таёжного союза. Наказывать за снятие ! Наказывать надо за несанкционированное установление сидении и изменений конструкции. А наказание за снятие сидении очередной маразм. Демонтированное сидение не мешает и создаёт помех водителю и не ослабевает конструкцию ТС.

Бывалый
Re: Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане




Отправлено: 10.03.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Установка дхо не вносит изменения в конструкцию автомобиля.
Ты когда зарядку в прикуриватель втыкаешь - не регистрируешь же изменения?

§ 112
Re: Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане
112


(Пользователи)
Сообщений: 9968
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.03.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю людишек, переходящих на газ..
Ну взял ты Ланкрузер 200, или Тойоту Камри нафига брал то, если жмешь бабло на бензин..
Профайл

Хохол
Re: Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане




Отправлено: 10.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Установка дхо не вносит изменения в конструкцию автомобиля.

А я разве сказал что они вносят изменения в конструкцию ? Это тебе Тех регламент Таможенного Союза говорит , считая это переоборудованием Цитата:
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" внесение изменений в конструкцию транспортного средства, в том числе установка дневных ходовых огней и металлических конструкций и другие виды ПЕРЕОБОРУДОВАНИЙ , осуществляются по разрешению и под контролем административной полиции.
. Короче , для внесения в техпаспорт ДХО , нужно сначала разрешение на установку от полиции , а они тебя должны направить к тем , кто имеет право делать переоборудование , выдавая соответствующие бумаги . Таких наверное нет , круг замкнулся и ДХО поставленные у дяди Васи в гараже , вне закона .

гость
Re: Как избежать штрафа при переводе авто на газ в Казахстане




Отправлено: 10.03.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
не вносит

Очень , даже вносит :-o " колхозинг " китайчатины , виден издалека - теперь погреют руки , да и бюджет пополнят . :-x Другое дело , электронные блоки , включающие головной свет при запуске , и держущие свет на лампах в по- накала , к такому трудно привязаться .

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