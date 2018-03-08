Названы самые покупаемые в Казахстане смартфоны

Самой покупаемой моделью смартфона в Казахстане по итогам 2017 года стал Samsung Galaxy J5. Об этом передает Tengrinews.kz со ссылкой на магазин Kaspi.kz. Всего фирмой было продано более 300 тысяч смартфонов за это время.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

В целом в 2017 году в страну ввезли 4,5 миллиона устройств на полмиллиарда долларов. Это на 40 процентов больше, чем в 2016-м. Почти весь импорт идет из Китая и Вьетнама. Устройства, произведенные в других странах, на нашем рынке встречаются редко.

По данным компании, среди производителей по-прежнему с большим отрывом лидирует Samsung. Второе место традиционно занимает Apple. А вот LG, который на казахстанском рынке долго держался в тройке лидеров, вытеснили китайские бренды Xiaomi и Huawei.

Продажи Xiaomi за год выросли в шесть раз, Huawei - в семь раз.

Среди моделей безусловный лидер - бюджетный Samsung Galaxy J5. За год клиенты магазина купили 47 тысяч смартфонов этой модели - в три раза больше, чем годом ранее. Если в 2016 году каждый десятый покупатель выбирал Samsung Galaxy J5, то в 2017 - каждый шестой.

Apple iPhone 7 - на втором месте. В топ-10 также впервые вошли сразу две недорогие модели Xiaomi.

В 2017 году спрос на бюджетные модели рос намного быстрее, чем на дорогие смартфоны.

Изменилась и мода на цвета: в 2016 году в тренде были золотистые смартфоны, в 2017-м - черные. В тройку лидеров также входит серый цвет. Остальные расцветки занимают лишь небольшую долю от общего числа покупок. Но все же за год покупатели приобрели по нескольку тысяч розовых, синих, голубых и прочих нестандартно окрашенных трубок.

Чаще всего в интернет-магазине покупают смартфоны люди в возрасте от 25 до 35 лет. Вторая по величине аудитория - от 36 до 50 лет.

Но число самых молодых покупателей быстро растет. В прошлом году - больше чем в три раза. Отчасти это объясняет рост продаж именно недорогих смартфонов. Ведь студенты, которые сами покупают себе гаджеты, обычно выбирают современные бюджетные модели.

Всего Казахстане 26,5 миллиона номеров мобильной связи. Только в 2017 году в стране появился один миллион новых номеров. Теперь практически каждый взрослый имеет в среднем по две действующие sim-карты. Еще быстрее идет проникновение мобильного Интернета. Тех, кто выходит в Сеть с мобильных устройств, за год стало больше сразу на два миллиона. К мобильному Интернету подключены уже 14 миллионов абонентов.