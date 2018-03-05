Быстрее не бывает

Форум
Хохол
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
Все просто: . 30 % работоспособного населения Украины, зарабатывают на существование за приделами своей страны. Ну правильно , страна без газа и нефти , был уголь и тот забрали , ведёт войну и...
05.03.18 17:20
Народный контроль
«Девчонки, нельзя!» Головкин отказался оставлять автограф на флаге Казахстана
Алехандро: Все мы патриоты ,когда живем в другой стране. Кстати,Гена владеет казахским языком в совершенстве! Поэтому и патриот Казахстана с большой буквы!
05.03.18 17:19
Victor Yang
В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
Бывалый: Это одинаковые понятия. И там и там суть - вера. Слова однокоренные, но суть разная.
05.03.18 17:09
Эдуард Суровый
Стихи мои ... и хорошие
Ярмарки краски (Э. Суровый) В Костанай приходит осень, Время считать цыплят, Кто-то сверху строго спросит: "Что там акимат?" Не успели с магистралью, в лужу свален асфальт Но устроим...
05.03.18 16:58
Zanoza
В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
Бывалый: Это одинаковые понятия. И там и там суть - вера. НЕТ!! НЕТ!!! и ещё раз НЕТ. ;-) :lol: :-P
05.03.18 16:53
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

ХК "Горняк" дважды проиграл "Номаду" в первых матчах серии плей-офф

5 марта 2018, 11:09 |  Спорт

В первом матче серии, 3 марта, рудненский клуб в рамках четвертьфинала плей-офф открытого чемпионата РК уступил на выезде астанинскому «Номаду» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Состав "Номада" был усилен игроками ХК "Барыс", выступающего в КХЛ.

1:0 - Гренц (Михайлис) - 48:49 ГБ

2:0 - Жайлауов (Сагадеев, Гурин) - 49:47

Вратари: Мальгин - Румянцев

Броски: 49-12 (16-4, 14-3, 19-5)

Штраф: 4-24

Во втором матче, 4 марта, «черно-белые» вновь проиграли астанинским хоккеистам - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Единственный гол в составе "Горняка" забил Коравдин, ему ассистировали Гурьев и Жилин.

1:0 - Гренц (Евдокимов, Гребенщиков) - 08:53 ГБ

1:1 - Каравдин (Гурьев, Жилин) - 24:17

2:1 - Петухов (Асетов, Долгушев) - 25:21

3:1 - Никулин (Егоров, Пелевин) - 39:07

Вратари: Мальгин - Румянцев

Броски: 43-16 (17-5, 12-7, 14-4)

Штраф: 18-10

Счет в серии: 2:0 (2:0, 3:1)

Следующие матчи с "Номадом" пройдут в Рудном 7-8 марта. Начало - в 16.00.

- Мы свою задачу в этих играх практически выполнили, - сказал на пресс-конференции администратор «Горняка» Виктор УСАНИН. - Сами видите - мы готовились к одной команде, а играли совсем с другой. У них свои задачи, у нас свои. Дома мы немного поработаем, изменим тактику и, думаю, поборемся с «Номадом». Своим ребятам хочу сказать спасибо за эти две игры. Всё, что планировалось, они выполнили, всё в порядке, продолжаем готовиться дальше.

- Слово «плей-офф» говорит само за себя, - отметил главный тренер «Номада» Георгий ВЕРЕЩАГИН. - Игры тяжелые. Тем более, что «Горняк» - быстрая, игровая команда, у них очень сильный вратарь. Пока у нас с реализацией большие проблемы - делаем 45 бросков и забиваем всего два гола. Пока у нас не работает большинство так, как хотелось бы.

- Не совсем хорошая реализация связана с изменениями в составе?

- Конечно, у ребят перестройка. Но парни - молодцы, самое главное – желание, страсть, борьба. Всё это есть, а по-другому в плей-офф быть не может.

- С чем связано усиление игроками «Барыса»?

- Все знают, какой большой перерыв перед чемпионатом мира, а игровая практика нужна, все эти ребята - кандидаты в сборную. Нужно, чтобы люди поиграли. Потом они уйдут на сборы, чтобы готовиться к чемпионату мира.

Фото из паблика ХК "Номад" ВКонтакте
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.03.18 16:07 ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками
05.03.18 14:29 В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома
05.03.18 12:58 Налог в 1%, 20 тысяч грантов и ипотека под 7% - о чем говорил президент на совместном заседании палат Парламента
05.03.18 08:53 В Казахстане с 1 июля заработают новые паспорта для автомобилей
04.03.18 20:29 МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных
04.03.18 20:08 Международный день тенниса в Костанае отметили днем открытых дверей в Теннисном центре
04.03.18 16:57 Дубль Томасова за пять минут помог "Астане" разгромить "Кайрат" и выиграть Суперкубок РК по футболу
04.03.18 14:33 Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек
04.03.18 13:24 Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
04.03.18 11:31 Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: ХК "Горняк" дважды проиграл "Номаду" в...




Отправлено: 05.03.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще ХК "Горняк у кого либо выигрывал? Что то я не помню

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 2
Всего: 158

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх