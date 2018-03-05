ХК "Горняк" дважды проиграл "Номаду" в первых матчах серии плей-офф

В первом матче серии, 3 марта, рудненский клуб в рамках четвертьфинала плей-офф открытого чемпионата РК уступил на выезде астанинскому «Номаду» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Состав "Номада" был усилен игроками ХК "Барыс", выступающего в КХЛ.

1:0 - Гренц (Михайлис) - 48:49 ГБ

2:0 - Жайлауов (Сагадеев, Гурин) - 49:47

Вратари: Мальгин - Румянцев

Броски: 49-12 (16-4, 14-3, 19-5)

Штраф: 4-24

Во втором матче, 4 марта, «черно-белые» вновь проиграли астанинским хоккеистам - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Единственный гол в составе "Горняка" забил Коравдин, ему ассистировали Гурьев и Жилин.

1:0 - Гренц (Евдокимов, Гребенщиков) - 08:53 ГБ

1:1 - Каравдин (Гурьев, Жилин) - 24:17

2:1 - Петухов (Асетов, Долгушев) - 25:21

3:1 - Никулин (Егоров, Пелевин) - 39:07



Вратари: Мальгин - Румянцев

Броски: 43-16 (17-5, 12-7, 14-4)

Штраф: 18-10

Счет в серии: 2:0 (2:0, 3:1)

Следующие матчи с "Номадом" пройдут в Рудном 7-8 марта. Начало - в 16.00.

- Мы свою задачу в этих играх практически выполнили, - сказал на пресс-конференции администратор «Горняка» Виктор УСАНИН. - Сами видите - мы готовились к одной команде, а играли совсем с другой. У них свои задачи, у нас свои. Дома мы немного поработаем, изменим тактику и, думаю, поборемся с «Номадом». Своим ребятам хочу сказать спасибо за эти две игры. Всё, что планировалось, они выполнили, всё в порядке, продолжаем готовиться дальше.

- Слово «плей-офф» говорит само за себя, - отметил главный тренер «Номада» Георгий ВЕРЕЩАГИН. - Игры тяжелые. Тем более, что «Горняк» - быстрая, игровая команда, у них очень сильный вратарь. Пока у нас с реализацией большие проблемы - делаем 45 бросков и забиваем всего два гола. Пока у нас не работает большинство так, как хотелось бы.

- Не совсем хорошая реализация связана с изменениями в составе?

- Конечно, у ребят перестройка. Но парни - молодцы, самое главное – желание, страсть, борьба. Всё это есть, а по-другому в плей-офф быть не может.

- С чем связано усиление игроками «Барыса»?

- Все знают, какой большой перерыв перед чемпионатом мира, а игровая практика нужна, все эти ребята - кандидаты в сборную. Нужно, чтобы люди поиграли. Потом они уйдут на сборы, чтобы готовиться к чемпионату мира.

Фото из паблика ХК "Номад" ВКонтакте