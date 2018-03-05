В Казахстане с 1 июля заработают новые паспорта для автомобилей

С 1 июля 2018 года в Казахстане начнут работать электронные паспорта транспортных средств. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу Ассоциации казахстанского автобизнеса в Facebook.

Фото kolesa.kz

Электронный паспорт создаст максимально полную историю "жизни" автомобиля, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.

Переход на электронные паспорта позволит упростить в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) оформление документов и снизить операционные издержки бизнеса, а также реализовать принцип прозрачности и прослеживаемости на всех этапах эксплуатации автотранспорта.

В электронный паспорт запишут всю историю автомобиля или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Это должно усложнить искажение информации, сделает невозможной подделку таких документов. В будущем при покупке машины на вторичном рынке любой желающий сможет посмотреть ее историю на специальном портале.

"Переход на электронные техпаспорта будет постепенным. Паспорт будет един для всех стран ЕАЭС", - говорится в сообщении.