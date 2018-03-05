МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных
Министерство внутренних дел выступило с предложением обеспечить бесплатным лечением пострадавших при работе пожарных, сообщает informburo.kz. Об этом говорится в ответе главы МВД Калмуханбета Касымова на депутатский запрос Тургуна Сыздыкова. Ответ о положении казахстанских пожарных опубликован на сайте Мажилиса.
Фото из архива "НГ"
Пока в Казахстане не предусмотрено безвозмездное лечение сотрудников, полностью или частично утративших трудоспособность во время выполнения служебных обязанностей, а также имеющих хронические заболевания.
"Для решения проблемы в проекте постановления Правительства "Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике" предусмотрена проработка вопроса обеспечения сотрудников правоохранительных органов безвозмездным санаторно-курортным лечением", – сообщил Калмуханбет Касымов в ответе на запрос депутата.
Упоминая зарплаты пожарных, он отметил, что существуют меры денежного поощрения за особые условия прохождения службы в подразделениях пожаротушения. За проведение аварийно-спасательных работ сотрудникам специализированных подразделений начисляют дополнительную надбавку в размере 3% от должностного оклада.
"За работу в условиях задымленной среды в аппаратах на сжатом воздухе также предусмотрена дополнительная оплата в размере четырёх часовых ставок за каждый час работы", – добавил министр.
По информации МВД сейчас заработная плата младшего сержанта органов гражданской защиты (ОГЗ) в должности пожарного в первый год составляет 65 443 тенге. Зарплата старшего сержанта ОГЗ в должности старшего пожарного с выслугой 9-11 лет и с квалификацией "Специалист 1 класса" составляет 102 695 тенге. Зарплата старшины ОГЗ в должности старшего пожарного с выслугой свыше 20 лет и с квалификацией "Специалист 1 класса – наставник" составляет 118 906 тенге.
Ранее вице министр внутренних дел Юрий Ильин сообщил, что на совершенствование и обновление готовности парка пожарной техники необходимо ежегодно выделять как минимум 6 млрд тенге, чтобы поддерживать подразделения КЧС в постоянной готовности.
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