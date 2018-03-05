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МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных

4 марта 2018, 20:29 |  Государство

Министерство внутренних дел выступило с предложением обеспечить бесплатным лечением пострадавших при работе пожарных, сообщает informburo.kz. Об этом говорится в ответе главы МВД Калмуханбета Касымова на депутатский запрос Тургуна Сыздыкова. Ответ о положении казахстанских пожарных опубликован на сайте Мажилиса.

Фото из архива "НГ"

Пока в Казахстане не предусмотрено безвозмездное лечение сотрудников, полностью или частично утративших трудоспособность во время выполнения служебных обязанностей, а также имеющих хронические заболевания.

"Для решения проблемы в проекте постановления Правительства "Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике" предусмотрена проработка вопроса обеспечения сотрудников правоохранительных органов безвозмездным санаторно-курортным лечением", – сообщил Калмуханбет Касымов в ответе на запрос депутата.

Упоминая зарплаты пожарных, он отметил, что существуют меры денежного поощрения за особые условия прохождения службы в подразделениях пожаротушения. За проведение аварийно-спасательных работ сотрудникам специализированных подразделений начисляют дополнительную надбавку в размере 3% от должностного оклада.

"За работу в условиях задымленной среды в аппаратах на сжатом воздухе также предусмотрена дополнительная оплата в размере четырёх часовых ставок за каждый час работы", – добавил министр.

По информации МВД сейчас заработная плата младшего сержанта органов гражданской защиты (ОГЗ) в должности пожарного в первый год составляет 65 443 тенге. Зарплата старшего сержанта ОГЗ в должности старшего пожарного с выслугой 9-11 лет и с квалификацией "Специалист 1 класса" составляет 102 695 тенге. Зарплата старшины ОГЗ в должности старшего пожарного с выслугой свыше 20 лет и с квалификацией "Специалист 1 класса – наставник" составляет 118 906 тенге.

Ранее вице министр внутренних дел Юрий Ильин сообщил, что на совершенствование и обновление готовности парка пожарной техники необходимо ежегодно выделять как минимум 6 млрд тенге, чтобы поддерживать подразделения КЧС в постоянной готовности.
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Комментарии к новости

Хохол
Re: МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших...




Отправлено: 04.03.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а также имеющих хронические заболевания.

Вообще то в пожарные берут абсолютно здоровых людей . Люди с хроническими , психологическими и иными заболевания наверное не смогут пройти отбор в ряды пожарных . Как на стадии приемки на работу , так и на стадии работы пожарным .

§ Медный
Re: МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1863
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.03.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике" предусмотрена проработка вопроса обеспечения сотрудников правоохранительных органов безвозмездным санаторно-курортным лечением"

Это как вообще соотнесено? или они получают мед услуги коррупционно и "в тени экономики" :-x причём тут вообще данный документ-мероприятие, или что хочешь можно включать?

Само дело нужное, социально значимое
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