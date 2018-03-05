Международный день тенниса в Костанае отметили днем открытых дверей в Теннисном центре
Елена ИСАКОВА
Сегодня. 4 марта, с 11-ти до 13 часов все желающие могли не только посмотреть на уроки, которые провели теннисисты и тренеры Костаная, но и попробовать свои силы в этом виде спорта.
- Цель дня открытых дверей, - отметил директор Костанайского филиала РОО «Федерация тенниса РК» Олег ТКАЧЁВ, - продвижение тенниса в массы, его общая популяризация.
Сейчас Теннисный центр регулярно посещают около сотни детей, которые тренируются на трёх крытых и трёх открытых кортах. С начинающими теннисистами работают три штатных тренера и один инструктор, а также специально приглашенный тренер из Украины. Как отмечают в Теннисном центре, желающих тренироваться намного больше, но мешает проблема с общественным транспортом - в этот район города практически не ходят автобусы.
13-летняя Анастасия БЕЛОВА, ученица СШ № 23, уже 7 лет занимается большим теннисом, тренируясь по 6 раз в неделю. И на вопрос о том, какую конечную цель она перед собой ставит, девочка сразу ответила:
- Стать первой ракеткой страны!
Кроме опытных игроков, на корте можно встретить и 5-летних детей, которые делают первые шаги в спорте.
- Чем раньше ребёнок приступает к занятиям, тем легче ему развивать ловкость, внимательность, способность следить за мячом и быстроту реакции, – отмечает старший тренер Теннисного центра Олег КРАВЧУК.
Младшие дети играют облегченными мячами немного большего размера, чтобы снизить нагрузку на суставы и избежать травм.
- Конечно, нельзя не отметить очевидные успехи тенниса в Казахстане, – считает Олег Ткачёв. - Например, совсем недавно сборная нашей страны победила Швейцарию в матче Мировой группы Кубка Дэвиса в Астане. Это большое событие как для всех любителей большого тенниса, так и для страны в целом. А мы, тренеры, всегда работаем на результат! Сегодня Казахстан на мировой арене представляют в основном натурализованные игроки, и наша цель на ближайшее будущее – вырастить своего чемпиона!
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