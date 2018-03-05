Быстрее не бывает

Форум
Серый волк
В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских округа
Народный контроль: Стараешься за пять серебряников? Методички больно затёртые до дыр уже! А вы смотрю в источнике на Кирпичной уже подзаправились и вернулись! ;-) obtaz.com Улыбаться не...
05.03.18 01:11
Медный
МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных
"Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике" предусмотрена...
04.03.18 23:48
Медный
Новости незалежной ономастии
112: Вы с Директором пляжа такие смешные...сами же в ветке у Дракоши там типа хорошо хорошо, С этого места поподробнее и с фактами, а то как с цитатами светоча 90-х, которые ты приписал...
04.03.18 23:43
ЮКА
Мерзкие последствия геологической деятельности
Ничего удивительного. Тема для руководства города, у них никто не требует, они и не чешутся.. Сочувствую хозяину дома по ул.Гашека 9А, (это проулок с выходом к роднику, к реке), мое окно как раз...
04.03.18 23:35
интернационал
Новости незалежной ономастии
112: В 15 лет?Только и делал шо крычал! Так ты до сих пор тем же тут занимаешься :lol:
04.03.18 23:09
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Международный день тенниса в Костанае отметили днем открытых дверей в Теннисном центре

Елена ИСАКОВА

4 марта 2018, 20:08 |  Спорт

Сегодня. 4 марта, с 11-ти до 13 часов все желающие могли не только посмотреть на уроки, которые провели теннисисты и тренеры Костаная, но и попробовать свои силы в этом виде спорта.

- Цель дня открытых дверей, - отметил директор Костанайского филиала РОО «Федерация тенниса РК» Олег ТКАЧЁВ, - продвижение тенниса в массы, его общая популяризация.

Сейчас Теннисный центр регулярно посещают около сотни детей, которые тренируются на трёх крытых и трёх открытых кортах. С начинающими теннисистами работают три штатных тренера и один инструктор, а также специально приглашенный тренер из Украины. Как отмечают в Теннисном центре, желающих тренироваться намного больше, но мешает проблема с общественным транспортом - в этот район города практически не ходят автобусы.

13-летняя Анастасия БЕЛОВА, ученица СШ № 23, уже 7 лет занимается большим теннисом, тренируясь по 6 раз в неделю. И на вопрос о том, какую конечную цель она перед собой ставит, девочка сразу ответила:

- Стать первой ракеткой страны!

Кроме опытных игроков, на корте можно встретить и 5-летних детей, которые делают первые шаги в спорте.

- Чем раньше ребёнок приступает к занятиям, тем легче ему развивать ловкость, внимательность, способность следить за мячом и быстроту реакции, – отмечает старший тренер Теннисного центра Олег КРАВЧУК.

Младшие дети играют облегченными мячами немного большего размера, чтобы снизить нагрузку на суставы и избежать травм.

- Конечно, нельзя не отметить очевидные успехи тенниса в Казахстане, – считает Олег Ткачёв. - Например, совсем недавно сборная нашей страны победила Швейцарию в матче Мировой группы Кубка Дэвиса в Астане. Это большое событие как для всех любителей большого тенниса, так и для страны в целом. А мы, тренеры, всегда работаем на результат! Сегодня Казахстан на мировой арене представляют в основном натурализованные игроки, и наша цель на ближайшее будущее – вырастить своего чемпиона!
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.03.18 20:29 МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных
04.03.18 16:57 Дубль Томасова за пять минут помог "Астане" разгромить "Кайрат" и выиграть Суперкубок РК по футболу
04.03.18 14:33 Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек
04.03.18 13:24 Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
04.03.18 11:31 Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
04.03.18 09:34 В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
03.03.18 18:36 В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
03.03.18 17:08 Вынесли приговор директору костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
03.03.18 16:44 В начале следующей недели в Костанайской области ожидается ухудшение погоды
03.03.18 15:51 Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта, прошел в Костанае

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 44
Пользователей: 0
Всего: 44

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх