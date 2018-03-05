Дубль Томасова за пять минут помог "Астане" разгромить "Кайрат" и выиграть Суперкубок РК по футболу

Футболисты "Астаны" разгромили "Кайрат" в матче за Суперкубок Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.



Игра, которая открывала новый сезон в стране, проходила сегодня, 4 марта, и завершилась со счетом 3:0.





В этом матче главный тренер "Кайрата" Карлос Феррер решил оставить в запасе капитана команды Бауыржана Исламхана, который в итоге появился на поле лишь в концовке.



Первый тайм прошел почти без опасных моментов. Ближе всех к голу были ганский форвард "Астаны" Патрик Твумаси и уругвайский нападающий "Кайрата" Уго Сильвейра, но в первом случае мяч пролетел рядом со штангой, а во втором - свою команду выручил голкипер Ненад Эрич.



Развязка матча наступила во втором тайме. Счет был открыт на 59-й минуте, а автором гола стал белорусский хавбек "Астаны" Иван Маевский. Затем на авансцену вышел полузащитник Марин Томасов, который в этом году набрал впечатляющую форму. Хорвату хватило всего пять минут, чтобы дважды огорчить "Кайрат" - он отличился на 62-й и 67-й минутах. В оставшееся время счет не поменялся.

Отметим, что для "Астаны" этот матч первый после ухода Станимира Стойлова, который возглавил сборную Казахстана. Болгарина сменил Григорий Бабаян, ранее работавший ассистентом в штабе Стойлова и исполнявший обязанности главного тренера клуба в первой половине 2014 года.



Для "Астаны" эта победа стала третьей в Суперкубках - ранее столичный клуб выигрывал этот трофей в 2011 и 2015 году, а "Кайрат", у которого также два трофея, проиграл во второй раз.



Отметим, что с 2015 года Суперкубок Казахстана неизменно разыгрывают "Астана" и "Кайрат".