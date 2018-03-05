Быстрее не бывает

Форум
Серый волк
В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских округа
Народный контроль: Стараешься за пять серебряников? Методички больно затёртые до дыр уже! А вы смотрю в источнике на Кирпичной уже подзаправились и вернулись! ;-) obtaz.com Улыбаться не...
05.03.18 01:11
Медный
МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных
"Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике" предусмотрена...
04.03.18 23:48
Медный
Новости незалежной ономастии
112: Вы с Директором пляжа такие смешные...сами же в ветке у Дракоши там типа хорошо хорошо, С этого места поподробнее и с фактами, а то как с цитатами светоча 90-х, которые ты приписал...
04.03.18 23:43
ЮКА
Мерзкие последствия геологической деятельности
Ничего удивительного. Тема для руководства города, у них никто не требует, они и не чешутся.. Сочувствую хозяину дома по ул.Гашека 9А, (это проулок с выходом к роднику, к реке), мое окно как раз...
04.03.18 23:35
интернационал
Новости незалежной ономастии
112: В 15 лет?Только и делал шо крычал! Так ты до сих пор тем же тут занимаешься :lol:
04.03.18 23:09
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Дубль Томасова за пять минут помог "Астане" разгромить "Кайрат" и выиграть Суперкубок РК по футболу

Vesti.kz

4 марта 2018, 16:57 |  Спорт

Футболисты "Астаны" разгромили "Кайрат" в матче за Суперкубок Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz

Игра, которая открывала новый сезон в стране, проходила сегодня, 4 марта, и завершилась со счетом 3:0.



В этом матче главный тренер "Кайрата" Карлос Феррер решил оставить в запасе капитана команды Бауыржана Исламхана, который в итоге появился на поле лишь в концовке. 

Первый тайм прошел почти без опасных моментов. Ближе всех к голу были ганский форвард "Астаны" Патрик Твумаси и уругвайский нападающий "Кайрата" Уго Сильвейра, но в первом случае мяч пролетел рядом со штангой, а во втором - свою команду выручил голкипер Ненад Эрич

Развязка матча наступила во втором тайме. Счет был открыт на 59-й минуте, а автором гола стал белорусский хавбек "Астаны" Иван Маевский. Затем на авансцену вышел полузащитник Марин Томасов, который в этом году набрал впечатляющую форму. Хорвату хватило всего пять минут, чтобы дважды огорчить "Кайрат" - он отличился на 62-й и 67-й минутах. В оставшееся время счет не поменялся.

Отметим, что для "Астаны" этот матч первый после ухода Станимира Стойлова, который возглавил сборную Казахстана. Болгарина сменил Григорий Бабаян, ранее работавший ассистентом в штабе Стойлова и исполнявший обязанности главного тренера клуба в первой половине 2014 года.

Для "Астаны" эта победа стала третьей в Суперкубках - ранее столичный клуб выигрывал этот трофей в 2011 и 2015 году, а "Кайрат", у которого также два трофея, проиграл во второй раз. 

Отметим, что с 2015 года Суперкубок Казахстана неизменно разыгрывают "Астана" и "Кайрат".
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.03.18 20:29 МВД предложило обеспечить бесплатным лечением пострадавших при ЧС пожарных
04.03.18 20:08 Международный день тенниса в Костанае отметили днем открытых дверей в Теннисном центре
04.03.18 14:33 Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек
04.03.18 13:24 Особенности кругового движения на казахстанских дорогах: как не нарушить ПДД
04.03.18 11:31 Овощи и фрукты подорожали в Казахстане - исследование
04.03.18 09:34 В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов
03.03.18 18:36 В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
03.03.18 17:08 Вынесли приговор директору костанайского филиала РГП «Казахавтодор»
03.03.18 16:44 В начале следующей недели в Костанайской области ожидается ухудшение погоды
03.03.18 15:51 Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта, прошел в Костанае

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Дубль Томасова за пять минут помог "Астане"...




Отправлено: 04.03.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,когда же объявят состав ФК Тобола на игры 2018 года?

тчк
Re: Дубль Томасова за пять минут помог "Астане"...




Отправлено: 04.03.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не интересно про наш футбол читать. Ребятки деньги зарабатывают, все.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 47
Пользователей: 0
Всего: 47

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх