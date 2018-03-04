Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек
ratel.kz
Согласно проекту нового постановления, утренний плов тоже будет под запретом, а свадебные мероприятия перенесены на обеденное время.
По Сети гуляет аудиозапись, в которой президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв говорит о необходимости ограничить количество гостей на свадьбах, сообщает Ratel.kz со ссылкой на Uznews.
Согласно новому постановлению, утренний плов теперь запрещен, а свадебные мероприятия перенесены на обеденное время:
«110-120 человек. Все! Максимум будут играть свадьбы на 150 человек, с разрешения специальной комиссии. Других свадеб не будет. Нигде. Будет очень хорошо, на свадьбах будет гулять только молодежь. Старшие пойдут ломать лепешку, молодежь пойдет на свадьбу. Я вынужден издать такое постановление. Свадебные торжества будут проводиться с 13:00 до 14:00», - заявил узбекский президент.
Глава Узбекистана подчеркнул, представители исполнительной власти должны помогать нуждающимся, а не гулять на пышных торжествах.
"Премьер-министру, хокимам, представителям исполнительной власти будет запрещено посещать свадьбы. В тот день, когда увижу государственные машины возле чайханы, уволю и привлеку к уголовной ответственности. Эти времена прошли. Это не нравится людям. И церемонии, и свадьбы будут проходить без руководителей. Премьер-министр приходит с высокомерием и со всеми заместителями, все встают со своих мест. Ты купи на эти деньги 20 килограммов мяса, краску, отремонтируй дом нуждающихся, купи им телевизор, бессовестный", — заявил президент.
Мирзиеев пообещал, что в примет постановление, уточняющее количество приглашенных на свадьбу гостей.
"В Ташкенте родители четырех дочерей, чтобы сыграть свадьбы, должны повеситься! Почему? Потому что другого выхода нет! Все равно, бедный, влезет в долги, не будет обращать внимания на свое здоровье, не пойдет к врачам, а будет копить на свадьбу", - вступился за своих граждан президент Узбекистана.
Фото: Sng.today.
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