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Бывалый
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Бывалый
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
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Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек

ratel.kz

4 марта 2018, 14:33 |  Государство

Согласно проекту нового постановления, утренний плов тоже будет под запретом, а свадебные мероприятия перенесены на обеденное время.

По Сети гуляет аудиозапись, в которой президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв говорит о необходимости ограничить количество гостей на свадьбах, сообщает Ratel.kz со ссылкой на Uznews.

Согласно новому постановлению, утренний плов теперь запрещен, а свадебные мероприятия перенесены на обеденное время:

«110-120 человек. Все! Максимум будут играть свадьбы на 150 человек, с разрешения специальной комиссии. Других свадеб не будет. Нигде. Будет очень хорошо, на свадьбах будет гулять только молодежь. Старшие пойдут ломать лепешку, молодежь пойдет на свадьбу. Я вынужден издать такое постановление. Свадебные торжества будут проводиться с 13:00 до 14:00», - заявил узбекский президент.

Глава Узбекистана подчеркнул, представители исполнительной власти должны помогать нуждающимся, а не гулять на пышных торжествах.

"Премьер-министру, хокимам, представителям исполнительной власти будет запрещено посещать свадьбы. В тот день, когда увижу государственные машины возле чайханы, уволю и привлеку к уголовной ответственности. Эти времена прошли. Это не нравится людям. И церемонии, и свадьбы будут проходить без руководителей. Премьер-министр приходит с высокомерием и со всеми заместителями, все встают со своих мест. Ты купи на эти деньги 20 килограммов мяса, краску, отремонтируй дом нуждающихся, купи им телевизор, бессовестный", — заявил президент.

Мирзиеев пообещал, что в примет постановление, уточняющее количество приглашенных на свадьбу гостей.

"В Ташкенте родители четырех дочерей, чтобы сыграть свадьбы, должны повеситься! Почему? Потому что другого выхода нет! Все равно, бедный, влезет в долги, не будет обращать внимания на свое здоровье, не пойдет к врачам, а будет копить на свадьбу", - вступился за своих граждан президент Узбекистана.

Фото: Sng.today.
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Комментарии к новости

27 лет
Re: Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше...




Отправлено: 04.03.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно как провести свадьбу? Если ты платишь ипотеку и живешь с родителями, где деньги взять? 5 лет ушло мне чтобы половину накопить на перврначальный взнос. На свадьбу надо примерно 3 млн тнг

декаданс
Re: Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше...




Отправлено: 04.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
27 лет:
Интересно как провести свадьбу? Если ты платишь ипотеку и живешь с родителями, где деньги взять? 5 лет ушло мне чтобы половину накопить на перврначальный взнос. На свадьбу надо примерно 3 млн тнг

.. :lol: так надо было сначала жениться,а потом уже брать квартиру в ипотеку...вдвоем то легче ее выплачивать чем одному...плюс жена всегда под боком,как для секса,так и для прочих семейно-бытовых нужд.. :lol:

Гость
Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек




Отправлено: 04.03.18 - 16:49
Комментарий проходит проверку.

Гость
Президент Узбекистана запретит приглашать на свадьбу больше 150 человек




Отправлено: 04.03.18 - 16:50
Комментарий проходит проверку.

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