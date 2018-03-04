Вынесли приговор директору костанайского филиала РГП «Казахавтодор»

7 лет лишения свободы получил директор костанайского филиала РГП «Казахавтодор» Нурлан МОЛДАТЕВ за хищение, которого… нет. Представители РГП не смогли обосновать ущерб в размере 41 млн тенге, заявленный в обвинительном акте, и вовсе отказались от иска. Однако это не помешало вынести чиновнику суровый приговор, оглашение которого состоялось сегодня, 3 марта, в суде № 2 Костаная.

Дело с самого начала было запутанным. Согласно обвинительному заключению, хищение 54-летний Нурлан Молдатаев совершил при пособничестве директора ТОО «Стройгазсервис ЛТД» Николая Науменко. В октябре 2016 года костанайскому филиалу «Казавтодор» дополнительно выделили 174 млн тенге на выполнение работ по содержанию автодорог республиканского значения. Для освоения этих бюджетных средств необходимо было закупить ГСМ до 31 декабря 2016 года.

В декабре Молдатаев обратился к Науменко и предложил заключить между предприятиями фиктивный договор займа дизельного топлива и его возврат в 1 квартале 2017 года. Ответственным лицом Молдатаев назначил специалиста по госзакупкам КОФ РГП «Казахавтодор» Кошекова, который, как подчеркивается в обвинительном заключении, о махинациях и не подозревал.

12 декабря фиктивный договор на заем 230 000 литров дизтоплива был подписан. Были оформлены и поддельные акты приема-передачи горючего. И это при том, что фактически ТОО «Стройгазсервис ЛТД» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло с 2014 года.

В результате на конец 2016 года была создана искусственная кредиторская задолженность «Казахавтодор» перед «Стройгазсервис» в сумме 31 429 200 тенге. Далее Молдатаев, под предлогом возврата долга, получил на работе талоны на 220 000 литров стоимостью 41 305 676 тенге, которые присвоил себе. Документально все это было оформлено как возврат займа.

Когда нестыковки в документах вылезли на свет, Молдатаеву вменили ст. 189 ч. 4 УК РК (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному в особо крупном размере).

Пособник Молдатаева Николай Науменко на стадии следствия давал противоречивые показания. Сначала говорил, что сделка была абсолютно законной, потом от своих слов отказался. Однако выяснить в суде окончательную версию Науменко не удалось - он умер в июле 2017 года. В отношении него было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи со смертью.

Мало того, на первом же судебном заседании представитель костанайского филиала РГП Жанарбек Набиев заявил, что по документам недостачи дизельного топлива нет. Все запланированные дорожные работы были выполнены, а значит - и ущерба нет.

Сам Молдатаев вину не признал. Он рассказал, что из-за бюрократических заморочек остался зимой без ГСМ, а дороги как-то чистить надо было, потому и занял. По словам подсудимого, дизтопливо было использовано по целевому назначению. Весной он его просто вернул, себе не присваивал ничего.

Однако суд счел иначе. Судья суда № 2 Арман Кабенов приговорил Молдатаева к 7 годам лишения свободы в колонии средней безопасности с пожизненным лишения права занимать должности на госслужбе.

Адвокат Бранцев заявил представителям СМИ, что будет обжаловать приговор, так как основывался он на показаниях только двух свидетелей: Кошекова и Науменко.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА