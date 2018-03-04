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112: а в буквальном смысле и в огонь и в воду и на войну, как шел народ за американскими президентами, как шел народ под знаменем Чингизхана, как шел немецкий народ, когда посчитал это нужным.. а...
04.03.18 03:41
Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Кушаем то мы всегда.. Едим чтобы жЫть и жЫвем чтобы есть.. в общем, пост не соблюдаешь)))))
04.03.18 00:12
07Litra
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
Учунбечище: где кнопка "лайк" да нету такой кнопки... "несмешно",она называетца... еслиб была пришлось бы ею всю верикаль власти крестить,так как Страну Нашу сделали одним...
03.03.18 23:54
гость
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Здоров , ты дружище :lol: поесть , я бы с тобой не рискнул за стол сесть ;-) . Кетчуп то , зачем ? сурпу с уксусом и перцем замешал и всё . :lol: :lol: :lol:
03.03.18 23:48
Alĺ
ДТП на Карбышева в Костанае
С какой Сибирской??что за ерунду пишите???не зная сути...он что боком ехал по вашему??человек ехал по Карбышева спокойно по главной!!кого он должен был пропустить???полностью вина водительНИЦЫ...
03.03.18 23:46
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В начале следующей недели в Костанайской области ожидается ухудшение погоды

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

3 марта 2018, 16:44 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 5 марта, на территорию региона придет Атлантический циклон, который принесет осадки и усиление ветра.

- 5 марта ожидаем снег, местами метель. Ночью будет морозно: от 12 до 17 градусов, местами 20 градусов ниже нуля. Днем термометры покажут 2-7, местами 10 градусов со знаком «минус» при умеренном юго-западном ветре, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Во вторник, 6 марта, ночь будет более теплой: минус 2-7, местами до 10 градусов, днем и вовсе ожидается от нуля до минус 5 градусов. Но картину дня испортят сильный северо-западный ветер скоростью 15-20, порывами 25 м/с и осадки, преимущественно в виде снега. К тому же будет туман и метель. В среду ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, соответственно и похолодает. Ночью 7 марта температура воздуха опустится до 15-20 градусов ниже нуля. Днем будет минус 10-15 градусов. И опять снег, метель, сильный ветер - такой же, как во вторник.

Ухудшение погоды, по прогнозам, продлится недолго. Уже 8-го и 9 марта ожидаются более теплые дни без осадков.
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