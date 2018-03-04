В начале следующей недели в Костанайской области ожидается ухудшение погоды
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 5 марта, на территорию региона придет Атлантический циклон, который принесет осадки и усиление ветра.
- 5 марта ожидаем снег, местами метель. Ночью будет морозно: от 12 до 17 градусов, местами 20 градусов ниже нуля. Днем термометры покажут 2-7, местами 10 градусов со знаком «минус» при умеренном юго-западном ветре, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Во вторник, 6 марта, ночь будет более теплой: минус 2-7, местами до 10 градусов, днем и вовсе ожидается от нуля до минус 5 градусов. Но картину дня испортят сильный северо-западный ветер скоростью 15-20, порывами 25 м/с и осадки, преимущественно в виде снега. К тому же будет туман и метель. В среду ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, соответственно и похолодает. Ночью 7 марта температура воздуха опустится до 15-20 градусов ниже нуля. Днем будет минус 10-15 градусов. И опять снег, метель, сильный ветер - такой же, как во вторник.
Ухудшение погоды, по прогнозам, продлится недолго. Уже 8-го и 9 марта ожидаются более теплые дни без осадков.
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