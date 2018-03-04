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drakon
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Бывалый
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04.03.18 16:38
Бывалый
В Костанае десятки дач СО "Мичуринец" затопило канализационными стоками
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В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов

Tengrinews.kz

4 марта 2018, 09:34 |  Государство

Медицинские услуги будут платными для тех, кто станет пропускать профосмотры. Об этом рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов во время рабочего визита в СКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

"Те же профосмотры, скрининги, мы сейчас предусматриваем, что если он не будет своевременно проходить, то ответственность в части оплаты будет тоже на него (пациента - прим. авт.) ложиться", - сказал Биртанов.

По его словам, в перспективе сократится список заболеваний для диспансеризации. Сейчас там более 260 пунктов, его предлагают уменьшить почти в десять раз, до 30, чтобы снизить нагрузку на участковых врачей поликлиник.

"Большая работа проводится рабочей группой с фондом медстрахования по конкретизации. Государство обеспечит жесткое наблюдение за теми болезнями, которые наносят наибольший урон", - отметил министр здравоохранения.

Также он пояснил, почему у пациентов возникает недовольство бесплатной медициной.

"Зачастую, когда человек не может получить эти услуги, он идет в частные клиники, и возникает возмущение. Тогда как в большинстве стран мира четкое разделение - что идет за счет государства, а что за счет самого гражданина. Солидарная ответственность должна быть четко очерчена. Наша проблема как раз в том, что мы четко не очертили", - сказал Елжан Биртанов.
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.03.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще какой то туман, так и лезет недобрая мысля что в мутной воде легче украстьКод:
что мы четко не очертили
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Zanoza
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВОТ!!!! Вот почему я вообще ПРОТИВ медстрахования! Потому, что в поликлинике ждать помощи ЗА СВОИ собственные накопления мы будем бесконечно. Вот последний пример, проходила обследование. Острая боль в сердце. Пришла в поликлинику, - выписали таблеточки, направили на обследование. Так вот: очередь на СМАД - 4 месяца!!!!! Нагрузочный тест - 3 месяца!!!!!! Естественно, у частников я всё это сделала в самые короткие сроки. НУ НА ФИГА мне отчислять деньги, если услугу ждать я всё равно не буду. Такая же история и со скринингом. Я потратила НЕДЕЛЮ на очереди, а сами осмотры крайне поверхностные и абсолютно бесполезные (одна маммография отняла пол-дня.. Я за это время из-за очередей пострадала финансово. Так как могла бы это время потратить зарабатывая на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, а не для галочки осмотр.

не понял
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем я в фонд ОСМС плачУ?

Татьяна
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чё-то последний абзац вообще какой-то мутный. Сейчас "очертят" ответственность так, что всё равно придётся топать платно лечиться.
"Сейчас там более 260 пунктов, его предлагают уменьшить почти в десять раз, до 30". Да что уж мелочиться, надо вообще понятие "заболевание " убрать, заболел- сам виноват, это твоя ответственность, нечего врачей напрягать

Скумбриевич
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в 4 поликлинике за 2 дня все прошел (для себя).Первый день прием врача,взял направления.Второй день с утра все анализы крови,моча,вес,рост,ЭКГ,флюрография,окулист,хирург и платное 1000 тнг УЗИ (бесплатное ждать 3 недели).В обед уже свободен.

Читатель 1
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огорчаете, министр, своими "странными" заявлениями. Там недоделали, тут недоработали....что вообще делается 25 лет? (всё получили ещё со времён СССР)

§ Валентин
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7302
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.03.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Денег нет, но вы держитесь :)
Профайл

Ильяс
Re: В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь,...




Отправлено: 04.03.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Денег нет, но вы держитесь :)

Вы главное деньги сдавайте, мы будет сосать с вас кровь, но лечить при этом вас не будем.

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