В каких случаях пациенты будут сами платить за медпомощь, объяснил Биртанов

Медицинские услуги будут платными для тех, кто станет пропускать профосмотры. Об этом рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов во время рабочего визита в СКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Те же профосмотры, скрининги, мы сейчас предусматриваем, что если он не будет своевременно проходить, то ответственность в части оплаты будет тоже на него (пациента - прим. авт.) ложиться", - сказал Биртанов.

По его словам, в перспективе сократится список заболеваний для диспансеризации. Сейчас там более 260 пунктов, его предлагают уменьшить почти в десять раз, до 30, чтобы снизить нагрузку на участковых врачей поликлиник.

"Большая работа проводится рабочей группой с фондом медстрахования по конкретизации. Государство обеспечит жесткое наблюдение за теми болезнями, которые наносят наибольший урон", - отметил министр здравоохранения.

Также он пояснил, почему у пациентов возникает недовольство бесплатной медициной.

"Зачастую, когда человек не может получить эти услуги, он идет в частные клиники, и возникает возмущение. Тогда как в большинстве стран мира четкое разделение - что идет за счет государства, а что за счет самого гражданина. Солидарная ответственность должна быть четко очерчена. Наша проблема как раз в том, что мы четко не очертили", - сказал Елжан Биртанов.