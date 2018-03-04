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Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта, прошел в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

3 марта 2018, 15:51 |  Общество

"Не останавливаться на красный свет и не пропускать пешеходов?!" - с недоумением спрашивали организаторов автоледи, впервые принявшие участие в автопробеге "Девушка рулит", приуроченном к Международному женскому дню.

Все желающие проехать по городу в праздничной колонне от ул. Победы до ТЦ «Астыкжан» собрались сегодня, 3 марта, на автостоянке возле парка Победы в 12.30.

Организатором акции стал Молодежный ресурсный центр Костанайской области, его поддержали местная полицейская служба, областной и городской акиматы, а также спонсоры, которые приготовили подарки для участниц.

Чтобы принять участие в автопробеге, нужно было празднично украсить свой автомобиль. С этим проблем не возникло: в ход шли шарики, бантики, ленточки, самодельные цветы и даже конфеты. Единственное ограничение для участия в акции - возраст. Приглашали только водителей старше 21 года.

Пока организаторы дожидалась опаздывающих участниц, автоледи позировали фотографам рядом со своими авто. Настроение у всех было на высоте: ведь столько привилегий на дороге и внимания к твоему автомобилю на долю обычного водителя выпадает не каждый день.

Самой яркой участницей автопробега стала 22-летняя Екатерина КОЖЕВИНА. Девушка приехала на синей «Ладе Калине», украсила ее «юбочкой» синего цвета, синей шляпкой. И сама надела ярко-синее платье и синий пуховик.

- Я люблю синий цвет, он мой любимый, - пояснила Екатерина. - Я за рулем три года, это моя первая машина, я ее выбрала именно за синий цвет. Примерно 3-4 дня ушло на украшение машины. Губки шили сами, шляпку тоже. Вместе с мамой делали.

Самой патриотичной машиной в автопробеге стала «Лада Приора» Галии КАСИМОВОЙ, превратившей свой автомобиль в воплощение госпрограммы «Рухани жангыру». Девушка работает в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. На задние стекла водитель приклеила логотип «Рухани жангыру». На бампере красовалась кукла в национальном казахском костюме, а вместо эмблемы - деревянная статуэтка с домброй и шаныраком.

- Все покупала в национальном магазине, - рассказала Галия. - Я, как госслужащий, поддерживаю и пропагандирую эту программу. Я приехала сюда от департамента.

Второй год в пробеге участвует автоледи с большим стажем Анна ЗАХАРЧЕНКО, работающая в «Яндекс такси». В прошлом году она была в образе водителя: в кожаных лосинах и водительской фуражке. Стильно, дерзко и даже немного брутально. В этот же раз Анна приехала в красном платье, а свой автомобиль украсила тюльпанами из шариков и бантиками. «Весна все-таки, 8 Марта, сегодня я в весеннем образе», - объяснила она корреспондентам «НГ».

В этом году в автопробеге пожелали принять участие 21 автоледи. В прошлом году было 14.

- То, что сегодня машин больше, доказывает, что наша акция интересная, - отмечает директор Молодежного ресурсного центра Айгуль АБДУЛИНА. - Аналогов нашему мероприятию в Казахстане нет. В этом году мы понизили возрастную категорию, потому что в прошлом году приглашали участниц старше 25 лет.

По традиции организаторы выбирали наиболее оригинально украшенные автомобили. Главным призом за лучшее оформление стало украшение с камнями Сваровски. Остальных участниц тоже ждали памятные подарки и приятные мелочи.

Несколько девушек украсили свои автомобили большими розовыми цветами из гафрированной бумаги. Все это участницы не покупали, а сделали сами.

- Ну, это так, на скорую руку, - рассматривает цветы на своей Ravon R3 Ольга СИДОРОВА. - Шарики наклеить много ума не надо. И я решила заморочиться. Надо развивать искусство хэнд-мейд. Честно скажу - эти цветы я делала всю ночь. Настроение сегодня хорошее. Хочется этим пробегом разрушить стереотип, что девушка за рулем - как обезьяна с гранатой. С моей стороны ДТП не было ни разу. А вот те же мужики меня несколько раз стукали.

Перед стартом сотрудники дорожной полиции провели инструктаж и объяснили маршрут, по которому будет двигаться колонна: ул. Победы - Бородина - Тауелсиздик - Чехова - Гоголя - Абая - ТЦ «Астыкжан». Водителям было дано указание внутри колонны соблюдать ПДД, ехать с небольшой скоростью, но не обращать внимание на красный свет и пешеходов.

Корреспонденты «НГ» прокатились вместе с водителем такси «Народного» Анастасией ДЕСЯТОВОЙ.

Сегодня девушки за рулем чувствовали себя, как президент страны: колонне все уступали дорогу, ее сопровождала полиция, то и дело гулом разносился звук сирены.

Прохожие вслед праздничным автомобилям улыбались, свистели и махали.

- Единственный день, когда можно ездить на красный и нарушать, - смеялась Анастасия.

Спустя полчаса пробег завершился. На парковке возле "Астыкжана" организаторы поздравили участниц с наступающим праздником, провели небольшую викторину и вручили девушкам призы.

Гран-при за самое кретивное оформление авто досталось Екатерине Кожевиной и ее синей "Ладе Калине".

1 место - Галия Касимова, "Лада Приора" в стиле «Рухани жангыру»

2 место - Анна Захарченко, "Лада Гранта" с весенним оформлением

3 место - Бибигуль Хасен, "Ниссан", украшенный розами из гофрированной бумаги

4 место — Дина Абдисаламова, "Шкода Октавиа" с шариками и лентами в стиле 8 Марта.
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Комментарии к новости

§ dandiv
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 03.03.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как понять Цитата:
Водителям было дано указание соблюдать ПДД
, но Цитата:
не обращать внимание на красный свет и пешеходов.
, т.е. не соблюдать?
Профайл

Народный контроль
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...




Отправлено: 03.03.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где дамочка на "Инфинити FX35" ? Или её лишили водительских прав?

Пешеход
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...




Отправлено: 03.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс - супер!!!. Классная идея! надо почаще организовывать подобные тематические мероприятия!

Интресно же
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...




Отправлено: 03.03.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Машина в национальном стиле смотрится отлично. Сама идея креативная.

время
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...




Отправлено: 03.03.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы интеллектом блеснули , а не этими игрушками!

§ 07Litra
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не останавливаться на красный свет и не пропускать пешеходов
Цитата:
Пешеход:
Классная идея! надо почаще организовывать подобные тематические мероприятия!

ещё 2-3 таких автозабега,и население Костаная окажется на "третьем кустанае"... :lol:
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§ 07Litra
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не останавливаться на красный свет и не пропускать пешеходов
Цитата:
1 место - Галия Касимова, "Лада Приора" в стиле «Рухани жангыру» 2 место - Анна Захарченко, "Лада Гранта" с весенним оформлением 3 место - Бибигуль Хасен, "Ниссан", украшенный розами из гофрированной бумаги 4 место — Дина Абдисаламова, "Шкода Октавиа" с шариками и лентами в стиле 8 Марта.
:lol: :lol: :lol: а сколько сбитых самолётов-пешеходов,на счету победителей-автопилоток? надо бы звёздочками на фюзеляжах отметить... :lol: :lol:
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§ 07Litra
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
время:
Лучше бы интеллектом блеснули

вы венки и ленты видели на девчоночьих auto?... вот это и есть творческий интеллект,в СМИ и у продвинутых челов,называемый КРЕВИАТЕТОМ... :-x
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§ 07Litra
Re: Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта,...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9346
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 03.03.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
время:
Лучше бы интеллектом блеснули , а не этими игрушками!

во,видите... даже фаннаты-КРЕАТУРЫ,находятся... :lol: Цитата:
Интресно же:
Машина в национальном стиле смотрится отлично. Сама идея креативная.

:lol: :lol: :lol:
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