Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта, прошел в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
"Не останавливаться на красный свет и не пропускать пешеходов?!" - с недоумением спрашивали организаторов автоледи, впервые принявшие участие в автопробеге "Девушка рулит", приуроченном к Международному женскому дню.
Все желающие проехать по городу в праздничной колонне от ул. Победы до ТЦ «Астыкжан» собрались сегодня, 3 марта, на автостоянке возле парка Победы в 12.30.
Организатором акции стал Молодежный ресурсный центр Костанайской области, его поддержали местная полицейская служба, областной и городской акиматы, а также спонсоры, которые приготовили подарки для участниц.
Чтобы принять участие в автопробеге, нужно было празднично украсить свой автомобиль. С этим проблем не возникло: в ход шли шарики, бантики, ленточки, самодельные цветы и даже конфеты. Единственное ограничение для участия в акции - возраст. Приглашали только водителей старше 21 года.
Пока организаторы дожидалась опаздывающих участниц, автоледи позировали фотографам рядом со своими авто. Настроение у всех было на высоте: ведь столько привилегий на дороге и внимания к твоему автомобилю на долю обычного водителя выпадает не каждый день.
Самой яркой участницей автопробега стала 22-летняя Екатерина КОЖЕВИНА. Девушка приехала на синей «Ладе Калине», украсила ее «юбочкой» синего цвета, синей шляпкой. И сама надела ярко-синее платье и синий пуховик.
- Я люблю синий цвет, он мой любимый, - пояснила Екатерина. - Я за рулем три года, это моя первая машина, я ее выбрала именно за синий цвет. Примерно 3-4 дня ушло на украшение машины. Губки шили сами, шляпку тоже. Вместе с мамой делали.
Самой патриотичной машиной в автопробеге стала «Лада Приора» Галии КАСИМОВОЙ, превратившей свой автомобиль в воплощение госпрограммы «Рухани жангыру». Девушка работает в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. На задние стекла водитель приклеила логотип «Рухани жангыру». На бампере красовалась кукла в национальном казахском костюме, а вместо эмблемы - деревянная статуэтка с домброй и шаныраком.
- Все покупала в национальном магазине, - рассказала Галия. - Я, как госслужащий, поддерживаю и пропагандирую эту программу. Я приехала сюда от департамента.
Второй год в пробеге участвует автоледи с большим стажем Анна ЗАХАРЧЕНКО, работающая в «Яндекс такси». В прошлом году она была в образе водителя: в кожаных лосинах и водительской фуражке. Стильно, дерзко и даже немного брутально. В этот же раз Анна приехала в красном платье, а свой автомобиль украсила тюльпанами из шариков и бантиками. «Весна все-таки, 8 Марта, сегодня я в весеннем образе», - объяснила она корреспондентам «НГ».
В этом году в автопробеге пожелали принять участие 21 автоледи. В прошлом году было 14.
- То, что сегодня машин больше, доказывает, что наша акция интересная, - отмечает директор Молодежного ресурсного центра Айгуль АБДУЛИНА. - Аналогов нашему мероприятию в Казахстане нет. В этом году мы понизили возрастную категорию, потому что в прошлом году приглашали участниц старше 25 лет.
По традиции организаторы выбирали наиболее оригинально украшенные автомобили. Главным призом за лучшее оформление стало украшение с камнями Сваровски. Остальных участниц тоже ждали памятные подарки и приятные мелочи.
Несколько девушек украсили свои автомобили большими розовыми цветами из гафрированной бумаги. Все это участницы не покупали, а сделали сами.
- Ну, это так, на скорую руку, - рассматривает цветы на своей Ravon R3 Ольга СИДОРОВА. - Шарики наклеить много ума не надо. И я решила заморочиться. Надо развивать искусство хэнд-мейд. Честно скажу - эти цветы я делала всю ночь. Настроение сегодня хорошее. Хочется этим пробегом разрушить стереотип, что девушка за рулем - как обезьяна с гранатой. С моей стороны ДТП не было ни разу. А вот те же мужики меня несколько раз стукали.
Перед стартом сотрудники дорожной полиции провели инструктаж и объяснили маршрут, по которому будет двигаться колонна: ул. Победы - Бородина - Тауелсиздик - Чехова - Гоголя - Абая - ТЦ «Астыкжан». Водителям было дано указание внутри колонны соблюдать ПДД, ехать с небольшой скоростью, но не обращать внимание на красный свет и пешеходов.
Корреспонденты «НГ» прокатились вместе с водителем такси «Народного» Анастасией ДЕСЯТОВОЙ.
Сегодня девушки за рулем чувствовали себя, как президент страны: колонне все уступали дорогу, ее сопровождала полиция, то и дело гулом разносился звук сирены.
Прохожие вслед праздничным автомобилям улыбались, свистели и махали.
- Единственный день, когда можно ездить на красный и нарушать, - смеялась Анастасия.
Спустя полчаса пробег завершился. На парковке возле "Астыкжана" организаторы поздравили участниц с наступающим праздником, провели небольшую викторину и вручили девушкам призы.
Гран-при за самое кретивное оформление авто досталось Екатерине Кожевиной и ее синей "Ладе Калине".
1 место - Галия Касимова, "Лада Приора" в стиле «Рухани жангыру»
2 место - Анна Захарченко, "Лада Гранта" с весенним оформлением
3 место - Бибигуль Хасен, "Ниссан", украшенный розами из гофрированной бумаги
4 место — Дина Абдисаламова, "Шкода Октавиа" с шариками и лентами в стиле 8 Марта.
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