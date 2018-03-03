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"Одного заместителя достаточно" - Биртанов ответил на жалобы медиков на низкую зарплату

3 марта 2018, 15:14 |  Государство

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов во время рабочего визита в СКО озвучил проблему низких зарплат у молодых врачей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

Биртанов предложил одному из главврачей больницы сократить несколько заместителей, чтобы повысить зарплату молодому сотруднику.

- Вы, как менеджер, должны знать законодательство и смотреть внутренние резервы. Я попросил дать план развития предприятия, я посмотрю и найду резервы, которые можно оптимизировать. Сколько у вас заместителей? Три? Зачем три заместителя главврача? Понятно, что это люди с большим стажем и высокими категориями, у них зарплаты в два раза выше, чем у молодых врачей. Давайте, я думаю, одного заместителя достаточно. Мы сейчас в целом по стране будем смотреть. Если большая больница, то еще, может, понятно. Но у нас в министерстве всего два заместителя, на всю страну! - добавил Биртанов.

По словам министра, в целом по стране траты на административный персонал в больницах доходят до 20 процентов. Их можно сократить, говорит министр здравоохранения.

- Ко мне обратился один из наших с вами коллег, молодой доктор, который работает в третьей городской больнице. Публично в соцсетях поднял вопрос о зарплате, написал главврачу ходатайство. КГП на ПХВ "3 городская больница" есть главный врач? Вы пишете Бейбуту, что на ваше заявление от 8 февраля, что должностные оклады устанавливаются в соответствии с постановлением правительства № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий". Тогда как, хочу вам сказать, в соответствии с законом о госимуществе, пункт 2, статья 138, вы - предприятие на праве хозяйственного ведения. И сами устанавливаете размеры должностных окладов, премирование, штатное расписание и так далее. Если у вас нет возможности увеличить зарплату, вы прямо ответьте своим врачам, что нет возможности. И всех остальных коллег это касается, - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
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