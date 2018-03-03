"Одного заместителя достаточно" - Биртанов ответил на жалобы медиков на низкую зарплату
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов во время рабочего визита в СКО озвучил проблему низких зарплат у молодых врачей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турара Канзагапова
Биртанов предложил одному из главврачей больницы сократить несколько заместителей, чтобы повысить зарплату молодому сотруднику.
- Вы, как менеджер, должны знать законодательство и смотреть внутренние резервы. Я попросил дать план развития предприятия, я посмотрю и найду резервы, которые можно оптимизировать. Сколько у вас заместителей? Три? Зачем три заместителя главврача? Понятно, что это люди с большим стажем и высокими категориями, у них зарплаты в два раза выше, чем у молодых врачей. Давайте, я думаю, одного заместителя достаточно. Мы сейчас в целом по стране будем смотреть. Если большая больница, то еще, может, понятно. Но у нас в министерстве всего два заместителя, на всю страну! - добавил Биртанов.
По словам министра, в целом по стране траты на административный персонал в больницах доходят до 20 процентов. Их можно сократить, говорит министр здравоохранения.
- Ко мне обратился один из наших с вами коллег, молодой доктор, который работает в третьей городской больнице. Публично в соцсетях поднял вопрос о зарплате, написал главврачу ходатайство. КГП на ПХВ "3 городская больница" есть главный врач? Вы пишете Бейбуту, что на ваше заявление от 8 февраля, что должностные оклады устанавливаются в соответствии с постановлением правительства № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий". Тогда как, хочу вам сказать, в соответствии с законом о госимуществе, пункт 2, статья 138, вы - предприятие на праве хозяйственного ведения. И сами устанавливаете размеры должностных окладов, премирование, штатное расписание и так далее. Если у вас нет возможности увеличить зарплату, вы прямо ответьте своим врачам, что нет возможности. И всех остальных коллег это касается, - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 182
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
На всех владельцев собак: больших и маленьких надо ввести ежегодный налог в размере в зависимости от размера собаки: от 2 МРП до 100 МРП! Ввести на законодательном уровне ответственность владельцев...
Новости незалежной ономастии
Маня с трудоднями: тю, как дети малые по шаблону штампуют и штампуют
юля елиссева: я, однозначно за Самодуровку! а ты сама-то из каких мест? ато голосует она лихо) Тобыл ее не устраивает, а жить в Самодуровке прям милое дело
Елена, твой праведный гнев понятен. но уж мне б тоже не понравилось, если б меня назвали ТОБЫЛИЦЕЙ, как кобылицей))) по поводу переименования. что за кипиш?ничего не происходит. жить так и останемся...
Автор все правильно отметил. Специально за город собрали, чтобы те, кто хотел задать вопросы, не успели. А нагнали тех, кто лишних вопросов не задает. Поэтому и прошло все тихо мирно. К сожалению так...