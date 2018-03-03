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Стали известны подробности ЧП в здании рудненского телеканала

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

3 марта 2018, 09:44 |  Криминал

Как рассказали «НГ» очевидцы, 1 марта на рудненский телеканал ТВС пришел устраиваться мужчина. Во время собеседования он вел себя неадекватно, а перед тем, как уйти оставил в кабинете сверток, сообщив, что в нем взрывное устройство...

Сотрудники телекомпании позвонили в полицию. Спецслужбы приехали очень быстро. Буквально за 10 минут всех сотрудников эвакуировали из здания. Бомбы не обнаружили, «шутника» задержали.

«1 марта в 14.30 часов в полицию поступило сообщение, что в здании ТВС города Рудный, на 4 этаже здания, обнаружен сверток, обмотанный скотчем. На место происшествия выехали сотрудники полиции и все заинтересованные службы. Была проведена эвакуация людей, находящихся в здании, оцеплена территория. Полицейскими в ходе оперативных мероприятий задержан 28-летний подозреваемый», - прокомментировали ЧП в ДВД Костанайской области.

Досудебное расследование проводится по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).


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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Стали известны подробности ЧП в здании рудненского...




Отправлено: 03.03.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город Рудный,город чудес!

декаданс
Re: Стали известны подробности ЧП в здании рудненского...




Отправлено: 03.03.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Город Рудный,город чудес!

...да Костанай тоже не Неаполь,хоть и областной центр))))))))))теперь народ возьмет за моду ходить устраиваться на работу вместе с муляжем взрывного устройства для надежности)))))))

03
Re: Стали известны подробности ЧП в здании рудненского...




Отправлено: 03.03.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Март, весеннее обострение?

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