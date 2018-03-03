9 сессий, 115 решений - секретарь Костанайского облмаслихата отчитался о работе за 2017 год

В пятницу, 2 марта, на очередной сессии секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ отчитался перед депутатами о проделанной работе за 2017 год.

- Законодательно определено, что основной формой деятельности маслихата является сессия, на которой решаются вопросы, отнесенные к его ведению законами, и именно через сессии мы реализуем задачи, определенные главой государства, - так Ещанов обозначил основную форму работы депутатского корпуса.

На 9-ти сессиях, проведенных в 2017 году, 5 раз уточнялся областной бюджет, заслушивались отчеты акима области и начальника местной полицейской службы, обсуждали вопросы административно-территориального деления, расширялся перечень дополнительных лекарственных средств. Депутаты утверждали проекты по регулированию налогообложения, землепользования, охраны окружающей среды, миграции, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

- Приоритетными всегда остаются вопросы социально-экономического развития региона, - подчеркнул секретарь маслихата. - Так, в соответствии с Планом работ на 2017 год, на сессиях областного маслихата были рассмотрены вопросы: о реализации государственной программы «Нұрлы жол», единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», антикоррупционной стратегии.

Всего за отчетный период на сессии приняли 115 решений, 23 из них имели нормативно-правовой характер.

Еще одной формой работы маслихата в отчете названа деятельность постоянных комиссий. Они провели 35 заседаний, в том числе 12 - с выездом в регионы области. На них заслушаны отчеты 101 должностного лица.

В ходе обсуждения депутаты выявили несовершенство некоторых правовых актов, принятых на республиканском уровне.

- В результате в мажилис Парламента направлено 14 предложений, - сообщил Ещанов. - Среди которых можно выделить предложения по внесению изменений в порядок льготного лекарственного обеспечения граждан и в систему оплаты труда медицинских работников, предполагающие возможности совмещения должностей и оплаты согласно нагрузке. В сфере культуры - предложения по снижению квалификационных требований к работникам сельских учреждений культуры, о введении системы единых тарифов на услуги, а также об определении норм нагрузки работников театров.

Использовали депутаты в своей работе и запросы в адрес государственных органов. В 2017 году было направлено 74 таких документа. Положительное решение принято по 76% запросов.

В отчетном периоде, по информации Ещанова, депутаты маслихатов всех уровней провели 507 встреч с населением, 81 из которых - в активе депутатов областного маслихата.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА