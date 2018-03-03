Быстрее не бывает

Форум
архимед
657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года
На всех владельцев собак: больших и маленьких надо ввести ежегодный налог в размере в зависимости от размера собаки: от 2 МРП до 100 МРП! Ввести на законодательном уровне ответственность владельцев...
03.03.18 16:06
Медный
Новости незалежной ономастии
Маня с трудоднями: тю, как дети малые по шаблону штампуют и штампуют
03.03.18 16:04
Маня
Новости незалежной ономастии
юля елиссева: я, однозначно за Самодуровку! а ты сама-то из каких мест? ато голосует она лихо) Тобыл ее не устраивает, а жить в Самодуровке прям милое дело
03.03.18 15:55
Маня с трудоднями
Новости незалежной ономастии
Елена, твой праведный гнев понятен. но уж мне б тоже не понравилось, если б меня назвали ТОБЫЛИЦЕЙ, как кобылицей))) по поводу переименования. что за кипиш?ничего не происходит. жить так и останемся...
03.03.18 15:53
Елена
Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы
Автор все правильно отметил. Специально за город собрали, чтобы те, кто хотел задать вопросы, не успели. А нагнали тех, кто лишних вопросов не задает. Поэтому и прошло все тихо мирно. К сожалению так...
03.03.18 15:47
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

9 сессий, 115 решений - секретарь Костанайского облмаслихата отчитался о работе за 2017 год

Евгений ШИБАРШИН

3 марта 2018, 10:16 |  Государство

В пятницу, 2 марта, на очередной сессии секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ отчитался перед депутатами о проделанной работе за 2017 год.

- Законодательно определено, что основной формой деятельности маслихата является сессия, на которой решаются вопросы, отнесенные к его ведению законами, и именно через сессии мы реализуем задачи, определенные главой государства, - так Ещанов обозначил основную форму работы депутатского корпуса.

На 9-ти сессиях, проведенных в 2017 году, 5 раз уточнялся областной бюджет, заслушивались отчеты акима области и начальника местной полицейской службы, обсуждали вопросы административно-территориального деления, расширялся перечень дополнительных лекарственных средств. Депутаты утверждали проекты по регулированию налогообложения, землепользования, охраны окружающей среды, миграции, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

- Приоритетными всегда остаются вопросы социально-экономического развития региона, - подчеркнул секретарь маслихата. - Так, в соответствии с Планом работ на 2017 год, на сессиях областного маслихата были рассмотрены вопросы: о реализации государственной программы «Нұрлы жол», единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», антикоррупционной стратегии.

Всего за отчетный период на сессии приняли 115 решений, 23 из них имели нормативно-правовой характер.

Еще одной формой работы маслихата в отчете названа деятельность постоянных комиссий. Они провели 35 заседаний, в том числе 12 - с выездом в регионы области. На них заслушаны отчеты 101 должностного лица.

В ходе обсуждения депутаты выявили несовершенство некоторых правовых актов, принятых на республиканском уровне.

- В результате в мажилис Парламента направлено 14 предложений, - сообщил Ещанов. - Среди которых можно выделить предложения по внесению изменений в порядок льготного лекарственного обеспечения граждан и в систему оплаты труда медицинских работников, предполагающие возможности совмещения должностей и оплаты согласно нагрузке. В сфере культуры - предложения по снижению квалификационных требований к работникам сельских учреждений культуры, о введении системы единых тарифов на услуги, а также об определении норм нагрузки работников театров.

Использовали депутаты в своей работе и запросы в адрес государственных органов. В 2017 году было направлено 74 таких документа. Положительное решение принято по 76% запросов.

В отчетном периоде, по информации Ещанова, депутаты маслихатов всех уровней провели 507 встреч с населением, 81 из которых - в активе депутатов областного маслихата.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.03.18 15:51 Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта, прошел в Костанае
03.03.18 15:14 "Одного заместителя достаточно" - Биртанов ответил на жалобы медиков на низкую зарплату
03.03.18 13:46 Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат учителям и врачам – Сагинтаев
03.03.18 12:58 В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских округа
03.03.18 12:03 Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории
03.03.18 11:17 Перерасход ГСМ и превышение пробега служебного автотранспорта обсудили на заседании Совета по этике
03.03.18 09:44 Стали известны подробности ЧП в здании рудненского телеканала
03.03.18 09:04 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года
02.03.18 22:29 На сессии Костанайского областного маслихата обсудили, как исполняется законодательство РК, защищающее права инвалидов
02.03.18 18:50 40 женщин пригласил Дом дружбы Костанайской области на концерт в честь 8 Марта

Комментарии к новости

Гость
9 сессий, 115 решений - секретарь Костанайского облмаслихата отчитался о работе за 2017 год




Отправлено: 03.03.18 - 16:15
Комментарий проходит проверку.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 181
Пользователей: 1
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх