9 сессий, 115 решений - секретарь Костанайского облмаслихата отчитался о работе за 2017 год
Евгений ШИБАРШИН
В пятницу, 2 марта, на очередной сессии секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ отчитался перед депутатами о проделанной работе за 2017 год.
- Законодательно определено, что основной формой деятельности маслихата является сессия, на которой решаются вопросы, отнесенные к его ведению законами, и именно через сессии мы реализуем задачи, определенные главой государства, - так Ещанов обозначил основную форму работы депутатского корпуса.
На 9-ти сессиях, проведенных в 2017 году, 5 раз уточнялся областной бюджет, заслушивались отчеты акима области и начальника местной полицейской службы, обсуждали вопросы административно-территориального деления, расширялся перечень дополнительных лекарственных средств. Депутаты утверждали проекты по регулированию налогообложения, землепользования, охраны окружающей среды, миграции, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
- Приоритетными всегда остаются вопросы социально-экономического развития региона, - подчеркнул секретарь маслихата. - Так, в соответствии с Планом работ на 2017 год, на сессиях областного маслихата были рассмотрены вопросы: о реализации государственной программы «Нұрлы жол», единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», антикоррупционной стратегии.
Всего за отчетный период на сессии приняли 115 решений, 23 из них имели нормативно-правовой характер.
Еще одной формой работы маслихата в отчете названа деятельность постоянных комиссий. Они провели 35 заседаний, в том числе 12 - с выездом в регионы области. На них заслушаны отчеты 101 должностного лица.
В ходе обсуждения депутаты выявили несовершенство некоторых правовых актов, принятых на республиканском уровне.
- В результате в мажилис Парламента направлено 14 предложений, - сообщил Ещанов. - Среди которых можно выделить предложения по внесению изменений в порядок льготного лекарственного обеспечения граждан и в систему оплаты труда медицинских работников, предполагающие возможности совмещения должностей и оплаты согласно нагрузке. В сфере культуры - предложения по снижению квалификационных требований к работникам сельских учреждений культуры, о введении системы единых тарифов на услуги, а также об определении норм нагрузки работников театров.
Использовали депутаты в своей работе и запросы в адрес государственных органов. В 2017 году было направлено 74 таких документа. Положительное решение принято по 76% запросов.
В отчетном периоде, по информации Ещанова, депутаты маслихатов всех уровней провели 507 встреч с населением, 81 из которых - в активе депутатов областного маслихата.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 182
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
На всех владельцев собак: больших и маленьких надо ввести ежегодный налог в размере в зависимости от размера собаки: от 2 МРП до 100 МРП! Ввести на законодательном уровне ответственность владельцев...
Новости незалежной ономастии
Маня с трудоднями: тю, как дети малые по шаблону штампуют и штампуют
юля елиссева: я, однозначно за Самодуровку! а ты сама-то из каких мест? ато голосует она лихо) Тобыл ее не устраивает, а жить в Самодуровке прям милое дело
Елена, твой праведный гнев понятен. но уж мне б тоже не понравилось, если б меня назвали ТОБЫЛИЦЕЙ, как кобылицей))) по поводу переименования. что за кипиш?ничего не происходит. жить так и останемся...
Автор все правильно отметил. Специально за город собрали, чтобы те, кто хотел задать вопросы, не успели. А нагнали тех, кто лишних вопросов не задает. Поэтому и прошло все тихо мирно. К сожалению так...